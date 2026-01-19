Leto se začne s cenovno ugodnim, nepozabnim družinskim programom v priljubljenem muzeju prestolnice

Družine v muzeju čakajo nenavadni vodeni ogledi, dodatni programi in celo gastronomske specialitete, da bo leto resnično nepozabno.

Spis programa na ulici Kiscelli

17. januarja ima vsak navdušenec nad muzeji svoje mesto v Kiscelliju, saj si lahko na ta dan z eno samo vstopnico v vrednosti 4000 HUF ogledate citadelo kulture v Óbudi – in celo 4 vodene oglede. Še več, vstop je 14 let brezplačen!

Muzej Kiscelli vas vabi na kulturnozgodovinsko potovanje, med katerim se lahko potopite v skrivnosti telefoniranja. Nato lahko na vodenem ogledu stavbe raziščete vsak kotiček samostana – izjemoma lahko pokukate celo v kripto!

Popoldne nam bodo kustosi razstave z naslovom Sestavljanka Sedemdeset-sedem + 7 del ponudili vpogled v skrivnosti zgodovinskih in sodobnih del, nato pa si bomo lahko ogledali začasno razstavo, ki je bila narejena za zelo uspešen film, z nikomur drugim kot z Lászlójem Nemesom, režiserjem filma Sirota.

Seveda so organizatorji mislili tudi na najmlajše ljubitelje muzejev: med dodatnimi programi bomo našli vznemirljive doživetja, kot so zabava z Morsejevo astrologijo ali novoletno popravljanje, igra galerijskih sestavljank in skrivnostno vznemirjenje z odpadnim papirjem, zahvaljujoč diaprojektorju pa bodo na ulici Kiscelli oživele tudi prikupne male zgodbe.

Kar zadeva prigrizke, vam lastna pražena kava, sveže pecivo in zdrave dobrote iz Kavarne in pekarne zagotavljajo, da se bomo poleg kulture lahko čez dan nasitili tudi z okusnimi prigrizki.