5+1 očarljivih koncertov filmske glasbe za začetek leta v Budimpešti in okolici

Pripravlja se serija odličnih koncertov klasične glasbe s filmsko glasbo, nad čimer se težko pritožujemo: poleg tega, da svet simfoničnih koncertov približajo laikom, se lahko včasih udeležite tudi filmskih projekcij z resnično edinstvenim vzdušjem in glasbo v živo. Zbrali smo najboljše, ki jih v prvi polovici leta ne smete zamuditi!

Bridgertonova glasba ob svečah // VOKE Kulturni center József Attila, Dunakeszi (17. januar 2026)

Če se želite potopiti v eleganco romantičnih, kostumiranih filmov, obiščite Dunakeszi na simfoničnem koncertu s tematiko Bridgertona, kjer oživijo neustavljivi čari zgodovinskega obdobja priljubljene serije. V Kulturnem centru VOKE József Attila lahko prisluhnete ikoničnim sodobnim uspešnicam iz serije v izvedbi godalnega kvarteta. Poleg očarljivih melodij bo prizorišče osvetljeno tudi s stotinami sveč. Za oboževalce je to preprosto nepozaben program!

Filmski koncert Kako vzgojiti zmaja // Športni in prireditveni center Riz Levente (24. januar 2026)

Tudi po lanskoletni premieri igranega filma ne boste ostali brez izkušnje Kako vzgojiti zmaja: konec januarja si lahko privoščite resnično posebno kino izkušnjo ob spremljavi žive glasbe, če si ponovno ogledate film o legendarnem prijateljstvu Hablatyja, vikinškega fanta, in Brezzobega, nočno črnega zmaja. 17. V športnem in prireditvenem centru Riz Levente v 11. okrožju si lahko dvakrat tistega dne, ob 16. in 20. uri, ogledate filmsko glasbo Johna Powella, nominirano za oskarja, v HD-kakovosti ob spremljavi Donavskega simfoničnega orkestra. Film bo predvajan z madžarsko sinhronizacijo in angleškimi podnapisi.

Glasba iz Harryja Potterja ob svečah // VOKE Kulturni center József Attila, Dunakeszi (21. februar 2026)

Če bi raje potovali v čarobni Bradavičarko v svoji duši kot v svet Bridgertona, morate le obiskati Dunakeszi: februarja lahko doživite čarobno filmsko partituro na resnično posebni lokaciji. Na tematskem klavirskem večeru Kulturnega centra VOKE József Attila lahko v družbi stotin sveč prisluhnete delom legendarnih filmskih skladateljev Johna Williamsa, Patricka Doyla, Nicolasa Hooperja in oskarjevca Alexandra Desplata. Pohitite z nakupom vstopnic, če ne želite zamuditi – ta večer bo zagotovo zanimal marsikoga!

Hollywood // Glasbena akademija (9. marec 2026)

Na Glasbeni akademiji bodo zazvenele znane melodije iz senzacionalnih hollywoodskih uspešnic, kjer bo o svetu glasbe in zgodbah, ki se skrivajo za njimi, spregovoril tudi dirigent predstave Máté Hámori. Na koncertu se lahko potopite v filmsko glasbo, ki lahko sama po sebi obstane kot glasbena klasika – zato lahko zvečer poslušate zvočne posnetke legendarnih filmov, kot so Casablanca, Psiho, Morski pes ali E.T., a tudi filmov Vojne zvezd ne smete izpustiti iz seznama. Poleg tega težko najdete bolj impresivno prizorišče, če želite poslušati filmsko glasbo!

Spomladanski super koncert filmske glasbe // Kino Sugár (12. marec 2026)

Če ste ob nakupu vstopnic za razprodano januarsko predstavo ostali brez odgovorov, imamo odlično novico: po izjemnem uspehu na začetku leta bo praznovanje filmske glasbe na srečo marca potekalo tudi na trgu Örs Vezér. Najbolj znana filmska glasba bo predvajana v dveh dejanjih v najlepši in največji dvorani kina Sugár. Simfonični koncert pa ne bo poseben le zaradi tega: med koncertom bodo v ozadju projicirani najbolj ikonični prizori iz omenjenega filma. Na dogodku bodo nastopili tudi gostujoči umetniki iz gledališča Show Theater.

+1 Filmska glasba v izvedbi Andree Bocellija in Andréja Rieuja // Prireditveni center Benczúr House (21. februar 2026)

V Benczúr House v Terézvárosu lahko postanete del koncertnega filmskega posnetka dveh pravih legend, italijanskega pevca Andree Bocellija in nizozemskega violinista Andréja Rieuja, kjer bodo slišati tudi znane filmske partiture. Pomembno je omeniti, da Bocellija in Rieuja seveda ne bosta osebno prisotna na dogodku, lahko pa ju poslušate v izvedbi Tamása Zelinke. Na srečo je cena veliko ugodnejša, saj vstopnica za dogodek stane le minimalen znesek, ki ga lahko kupite na kraju samem.