10 odličnih kviz večerov v Budimpešti, če iščete nizkocenovno zabavo v januarju

Tudi če želite po praznikih prihraniti denar, se vam ni treba odpovedati odličnim programom: sprostite se lahko in preizkusite svoje znanje na bolj razburljivih kviz večerih kot kdaj koli prej. Najboljše pri tem je, da zaradi zabave ne bo trpela niti vaša denarnica!

Kviz večer s prijatelji v kavarni Fiktív (13. januar 2026)

Če ste spremljali zahrbtno vsakdanje življenje Berényijevih, Barthása, Kertésza in stanovalcev ikonične stanovanjske stavbe, pridite 13. januarja zvečer v kavarno Fiktív! Med razburljivimi vprašanji, hitrimi Kahoot sejami in ugankami za prepoznavanje prizorov lahko pokažete, kako udobno se počutite na trgu Mátyás király tér. Udeležba je brezplačna, vendar je obvezna registracija!

Kviz o prijateljih v pivnici Spíler Biergarten (15. januar 2026)

Nič ni boljšega kot se pripraviti na vikend s prijatelji: prijavite se na četrtkov kviz v pivnici Spíler Biergarten! Tudi največjim oboževalcem serije Prijatelji ne bo dolgčas na pivskem vrtu novega vala v okrožju gradu Buda, zmagovalna ekipa pa bo bogatejša za kupon in ji tisto noč sploh ne bo treba plačati večerje! Celo Joey se temu ne bi mogel upreti!

Kviz o seriji Opravljivka v baru Habakuk (19. januar 2026)

Namesto na Upper East Sidu bodo 19. januarja vsa brloga za trače svoj prostor v Habakuku! Če menite, da v mestu ni večjega oboževalca serije Opravljivka od vas, preizkusite svoje znanje na kvizu v baru Boulevard – vse, kar morate storiti, da sodelujete, je, da naročite nekaj z jedilnika.

Kviz Ace Ventura v baru Renegade Tattoo & Blues (19. januar 2026)

Če ste daleč od sveta manhattanske elite, lahko 19. januarja v baru Renegade Tattoo & Blues Bar preizkusite svoje znanje ob ikoničnih prizorih iz filma Ace Ventura. Udeležba je brezplačna, vzdušje pa bo odlično!

Kviz Bluff v Quentin’s Burgerju (19. januar 2026)

Quentin’s Burger vas čaka z več kot vznemirljivimi vprašanji o klasiki Guya Ritchieja in seveda z umetniškimi dobrotami. Večer ne bi mogel biti bolj filmski, saj sta bila – kot že ime pove – jedilnik in dekor restavracije z burgerji navdihnjena s Tarantinom.

Splošni kviz v baru Deci (21. januar 2026)

Po izjemnem uspehu prvega kviza se lahko v baru Deci ponovno izzovete in v raznolikem in sproščenem vzdušju preizkusite, kako dobro poznate svet kvizov Kahoot. Brezplačno se lahko prijavite kot ekipa od 2 do 6 oseb, zmagovalci pa bodo med dogodkom 21. januarja bogatejši tudi za dragocen kupon.

Splošni kviz v restavraciji Jungle (23. januar 2026)

Film, glasba, zgodovina, znanost, geografija in pop kultura – zdaj lahko ugotovite, koliko madžarskega ozemlja zasedate! 23. januarja se lahko potegujete za nagrado prvakov kviza in seveda za slavo, ob edinstvenih jedeh restavracije Jungle. Vprašanja se bodo vrtela, tukaj bo poleg znanja vaše orožje hitrost!

Kviz o Harryju Potterju v baru Habakuk (26. januar 2026)

Prinesite palice, klobuke in napoje – 26. januarja bo v Habakuku v središču pozornosti vsem najljubši čarovniški svet. Tekmujete lahko v ekipah od 2 do 6 oseb in dokažete, da imate upravičeno mesto za steklenico, ki pripada najbolj spretnim čarovnicam in čarovnikom, zdaj napolnjeno z ginom Kalumba namesto z napojem.

Večer splošnih kvizov v Zsiráfu Buda (27. januar 2026)

27. januarja vas v podružnici Zsiráfa v Budi čaka popoln začetek tedna: med večerom splošnih kvizov se lahko preizkusite v vseh mogočih temah, od umetnosti do znanosti in pop kulture. Na voljo bodo prepoznavanje slik in glasbe, strele in klasična vprašanja z več možnimi odgovori, tako lažja kot težja, tako da se bodo lahko zabavali tako začetniki kot napredni guruji kvizov. Udeležba je brezplačna, vendar je potrebna registracija!

Dobrodelni večer kvizov za Bátor Tábor v pivnici Spíler Biergarten (29. januar 2026)

Zahvaljujoč skupnemu večeru kvizov pivnice Spíler Biergarten in Bátor Tábor lahko narišete nasmeh ne le sebi, ampak tudi drugim. 29. januarja lahko preizkusite svoje znanje z družinam prijaznimi, a vznemirljivimi vprašanji, medtem ko se lahko prigriznete v nebeške dobrote, katerih nakup bo podprl resnično plemenit namen.