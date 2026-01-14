5 aktivnosti s seznama želja v Budimpešti in okolici, če želite kar najbolje izkoristiti snežno vreme

Po mnogih letih je ta teden končno prišlo pravo zimsko vreme, zaradi katerega lahko doživimo veliko vznemirljivih doživetij. Zbrali smo programe, s katerimi lahko v celoti uživate v tem posebnem obdobju.

Snežna zabava // Szentendre (7. januar 2026)

Ob 19. uri vas v Szentendreju na plaži Postás čaka vznemirljiva zimska zabava, saj se lahko udeležite vznemirljivega snežnega boja, kot iz filma. Dogodek, organiziran brez kolov in preprosto za zabavo, je odličen program za nepozaben zimski večer, mesto čudovitih slikark pa zagotavlja čudovito kuliso.

Tek na smučeh v mestnem parku (7. januar 2026)

Vse, kar morate storiti, je, da se odpravite na Trg junakov in v mestni park na tek na smučeh, še posebej ker vsako desetletje zapade toliko snega, da lahko to počnemo! Od 18.30 se odpravimo v mestni park, kjer vas organizatorji vabijo na 8–12 km dolgo krožno vožnjo po še vedno zasneženih promenadah. Ne pozabite na topel čaj in piškote za ogled!

Sankanje v mestu

Končno vam ni treba iti vse do Dobogókőja ali gorovja Mátra za majhen tobogan, saj lahko zaradi močnega sneženja že skočimo na sani v središču mesta. Za vas smo zbrali najbolj kul mesta, kjer boste zagotovo našli dovolj snega, naš članek si lahko preberete s klikom tukaj.

Oglejte si največjega snežaka v državi v Csepelu

S 725 cm se budimpeštanski Olaf morda ne približa Guinnessovemu rekorderju, 38,04-metrskemu avstrijskemu nebotičniku, a je zagotovo postal najbolj dalijski snežak v naši majhni državi to sezono. Valjasto oblikovan velikan je našel svoj dom v čarobnem ledenem parku Csepel, tik ob enem od ledenih koridorjev. Pozimi se splača obiskati drsališče, da bi v celoti občudovali tega srčnega snežnega prijatelja.

Ogled snežnega sončnega vzhoda na Gellért Hillu

V tem mrazu zgodnje vstajanje ni najbolj privlačen program, a se splača zaradi neponovljivega snežnega sončnega vzhoda. Eden najbolj neverjetnih razgledov se ponuja z Gellért Hilla, od koder se odpira neverjetna panorama mesta, ki se prebuja, prekrito s snegom.