Privlačna, brezplačna fotografska razstava ponuja vpogled v skrivnosti narave ta januar

Ta januar bo brezplačna razstava, včasih smešna, včasih dramatična, ponudila vpogled v skrivnosti narave v Budimpešti.

Letos bo obiskovalni center Városliget gostil brezplačno, fascinantno fotografsko razstavo, kjer si lahko ogledate 124 najboljših fotografij narave iz prispevkov, oddanih na natečaj Naravni fotograf leta, vključno z zmagovalci kategorij Naravni fotograf leta, Mladi naravni fotograf leta in Naravni fotograf leta.

Pomembno je poudariti, da ti madžarski fotografi ne veljajo le za izjemne talente v naši državi: veljajo za enega vodilnih svetovnih naravnih fotografov.

Cilj natečaja ostaja nespremenjen od ustanovitve: ustvariti skupnost fotografov, kjer ustvarjalci prispevajo k varstvu okolja in oblikovanju družbenega odnosa s fotografijami narave.

Razstava zato ponuja vpogled v čarobni in pogosto skrivnostni svet narave v naši državi in na celotnem planetu – slike bodo zagotovo navdušile vsakogar.

Brezplačna razstava je za javnost odprta do 1. februarja, vsak dan med 10. in 18. uro. Več informacij o razstavi najdete na spletni strani s klikom tukaj.