7 romantičnih stvari za početi v Budimpešti za popoln zimski zmenek

Ne glede na to, kako mrzlo je zunaj, ogenj ljubezni še vedno gori: zato primite svojo ljubljeno osebo za roko in skupaj ustvarite nepozabne spomine! Tukaj so najboljša mesta za zimske zmenke v Budimpešti – tako da se morate le odločiti za datum.

Za ljubitelje zimskih športov

Kdo je rekel, da pozimi ne morete preživeti aktivnega časa? Ko vreme dopušča, si privoščite sani za zmenek, saj v Budimpešti skoraj ni bolj romantične lokacije kot zasnežena pobočja. In če še ne veste, kam bi šli, boste v našem najnovejšem članku našli najbolj neverjetna mesta za sankanje v prestolnici – od doline Harang do otoka Hajógyári in hriba Tamarisk. Ni pomembno, če morate sankanje prestaviti zaradi pomanjkanja snega: drsanje je prav tako odlična možnost za zmenek, tako za športne kot za bolj sproščene pare.

Če vas zanima, kam se v Budimpešti odpraviti na sankanje >>

Kuhano vino, ki ogreje dušo

Zmenek na prostem pa se elegantno zaključi s kozarcem pikantnega kuhanega vina, ki ogreje dušo. Večer okronajte z malo kuhanega vina, ki vas bo pravilno ogrelo – ali pa naročite vročo pijačo in se odpravite na sprehod po mestu med klepetom v noč.

Ljubezenske zgodbe v Narodnem gledališču

Tudi ljubiteljev kulture ne bomo pustili brez namiga za zmenek: skrivnost popolnega zmenka boste našli v Narodnem gledališču! Če želite, da bo vaš skupni čas od prvega trenutka pomenljiv, ogrejte svoje telo in dušo v Narodnem gledališču, kjer množica ljubezenskih zgodb tihotapi čarovnijo v zimsko noč. Ogledate si lahko Shakespearovega večnega klasika Romea in Julijo v sodobni priredbi, po zapeljivem Don Juanu lahko analizirate pomembne teme, med strastno Večerno zarjo pa se postavlja vprašanje: ali je mogoče ljubiti, ne da bi izgubili sebe? Obiščite spletno stran Narodnega gledališča skupaj in izberite predstavo, ki vam je najbolj pri srcu – zagotovo se boste imeli o čem pogovarjati!

1095 Budimpešta, Bajor Gizi park 1.

Romantični sprehod ob grobnici Gül babe

Grobnica Gül babe je resnično nepogrešljiva atrakcija v 2. okrožju, najboljše pa je, da v vsakem letnem času kaže drugačen obraz. Čeprav v tem letnem času ni okrašena z vrtnicami, znamenita otomanska grobna kapela pozimi s svojim mističnim vzdušjem očara vse. Pogled na Donavo tukaj ponuja popolno kuliso za zmenek in v tem letnem času obstaja velika verjetnost, da boste popoldne preživeli skupaj.

Dodatni nasvet: Oglejte si muzej in se nato sprehodite še do manj znanega razglednega stolpa József-hegy! Do krožnega razglednega stolpa je kratka, strma cesta, a razgled bo vreden truda.

1023 Budimpešta, Mecset utca 14.

Skupaj uživanje kuhanih cmokov v Édesmindegyju

Pozimi ni nič boljšega kot prepustiti se sladkim užitkom na oltarju puhastih dobrot, skritih pod vanilijevim sladoledom. Še posebej, če si parjene cmoke delite z osebo, ki vam je najdražja! V Budimpešti Édesmindegy že 13 let ustvarja nekronanega kralja avstrijskih koč: v slaščičarskem imperiju Újlipótváros lahko za svoje parne cmoke izberete tudi slivove, jabolčne, Nutellove in celo malinovo-pistacijeve nadeve, tako da lahko doživite resnično sladko izkušnjo.

1137 Budimpešta, Pozsonyi út 16.

Nostalgično potovanje z otroško železnico

Zahvaljujoč otroški železnici lahko doživite romantično potovanje, kot še nikoli! Niti hladni meseci ne morejo ustaviti vrveža prestolniškega parnega vlaka in pravzaprav: takrat se pred vami odpre najveličastnejši razgled. Objamejoč Budimske hribe, drseč po nostalgičnem vozilu, lahko občudujete zimska oblačila Budimskih hribov – kaj drugega bi si lahko želeli za romantičen pobeg?

1121 Budimpešta, Hegyhát út

Odlična doživetja v parku Lumina

Če želite v hladne noči vnesti malo svetlobe, je Margaretin otok to zimo pravi kraj za vas! Park Lumina vas čaka z več kot 150 svetlobnimi instalacijami in čudovitim vzdušjem na skoraj 10 hektarjih kopališča Palatinus. Toplo se oblecite in se sprehodite po Čarobnem svetu, kjer vas bodo spremljali ljubki mali pravljični junaki, številne svetlobne predstave in dela slikarskih velikanov – mimogrede, lahko se tudi skupaj odlično fotografirate.

1003 Budimpešta, Soó Rezső sétány 1.