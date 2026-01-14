10 sejmov starinske in retro opreme v Budimpešti in okolici, če želite leto začeti z lovom na zaklad

Prvi mesec leta 2026 ne more miniti brez lova na zaklad in vznemirljivih iskanj zakladov. Zato priporočamo deset sejmov starinske in retro opreme, menjalnic, bolšjih trgov in menjalnic oblačil, kjer se lahko poklonite ne le svoji strasti do zbiranja, temveč tudi oltarju trajnosti in okoljske ozaveščenosti.

Bolšji trg na ulici Bakancsos (vsako soboto in nedeljo)

Če se ozremo nazaj na več kot dve desetletji zgodovine, patina bolšjega trga na ulici Bakancsos do danes ni izginila: je stalno prizorišče za prodajalce in kupce ob koncu tedna, kjer lahko najboljši od najboljših, zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač in starih slik.

Budai Zsibvásár (vsako soboto in nedeljo)

Vrata Budai Zsibvásárja so vsako soboto in nedeljo na stežaj odprta za navdušene lovce na zaklade, ki lahko pridejo z avtomobilom ali avtobusom. Če iščete poseben dodatek za svoj dom ali če imate nekaj iz preteklosti, kar si vaše srce želi, se splača nameniti dopoldne temeljitemu iskanju.

Januarski trg plošč – Budimpeštanski trg plošč // ELTE Gömb Aula (11. januar 2026)

Predani zbiratelji in navdušeni oboževalci, navdušeni amaterji, profesionalni glasbeniki in vsi ljubitelji glasbe priporočamo Budimpeštanski trg plošč 11. januarja v ELTE Gömb Auli. Januarska ponudba največje madžarske borze plošč vključuje LP-je, CD-je, DVD-je, MC-je, majice, plakate, časopise, knjige, značke in spominke.

Sejem starin // Tržnica v Esztergomu (11. januar 2026)

Ljubitelji starin in starin se morajo 11. januarja odpraviti v Esztergom. Na ta januarski dan bo tržnica v Esztergomu polna starih slik, porcelana, pohištva, vinilnih plošč, igrač in številnih drugih posebnih predmetov ter seveda navdušenih lovcev na zaklade in menjalcev zakladov.

Novoletni sejem starin v Szentendreju // RaktArt Szentendre (16. in 17. januar 2026)

Niti hud mraz ne more ustaviti novoletnega lova na zaklad v RaktArt v Szentendreju. 16. in 17. januarja boste imeli priložnost izbirati med najboljšim blagom na pokritem prostoru, na 1000 kvadratnih metrih. Poleg starin bodo obiskovalci deležni toplih napitkov in okusne hrane.

Največji sejem oblačil in igrač za dojenčke v Budimpešti // Pestszentimre (18. januar 2026)

Največji sejem oblačil in igrač za dojenčke v Budimpešti bo 18. januarja potekal v športnem gradu Pestszentimre. Poleg preraslih oblačil in utrujenih igrač, primernih tako za otroke kot odrasle, družine, ki bodo prišle prodajat in nakupovat, čaka brezplačen napihljiv grad in ustvarjalne dejavnosti.

Gardrób in sufni // ELTE Gömb Aula (18. januar 2026)

Sejem skupnosti Gardrób, ki ga dopolnjujejo predmeti iz sufnijev, bo v nedeljo, 18. januarja, v avlo ELTE Gömb ponovno povabil navdušene prodajalce in kupce. Poleg najboljših oblačil, obutve, torb in dodatkov lahko na prvem sejmu v letu najdete tudi stare predmete, drobnarije in knjige. Ne pozabite, da bodo v pritličju glavna atrakcija oblačila, v prvem nadstropju pa stari zakladi.

Sejem in bolšji trg v Kék Ló (18. januar 2026)

Kék Ló na ulici Salétrom bo 18. januarja v Budimpešti s sejmom Hibird, kjer bodo nekateri izdelki prodajalcev, znanih s plemenskega trga, dopolnjeni z bolšjim trgom in celodnevnim jam sessionom.

Borza oblačil in tržnica vintage oblačil // Csokonai Rendezvényház (18. januar 2026)

18. januarja bo v Csokonai Rendezvényház ponovno potekala borza oblačil in tržnica vintage oblačil. V nedeljo med 10. in 16. uro boste imeli priložnost brskati po vnaprej izbranih oblačilih, prinesti in odnesti utrujene kose, ki čakajo na novo priložnost, ter tako podpreti okolje, trajnost in cikel.

Kulturna tržnica v Szimplakertu (24. januar 2026)

24. januarja bodo ljubitelji bolšjega sejma našli svoj prostor na eni najbolj priljubljenih lokacij v budimpeštanski zabavni četrti, Szimplakertu! Na prvi kulturni tržnici letošnjega leta lahko izbirate med zakladi s podstrešij, starinami in odličnimi kupčijami na tej resnično posebni lokaciji.