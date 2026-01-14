Slastno presenečenje: ikonična zvezdnica je navdihnila nov jedilnik najbolj znane madžarske restavracije

Leto se je komaj začelo, najbolj znana madžarska restavracija pa je že predstavila nov izdelek – in imeli smo srečo, da smo bili med prvimi, ki smo preizkusili to vrhunsko specialiteto. Tukaj je najnovejša zvezda serije »Jedilniki slavnih«, ki bo premierno predstavljena 17. februarja!

Jedilnik papeža Janeza Pavla II. Gundel

Obstajajo imena, ki nam vsem zvenijo znano. Gundel je eden takšnih primerov: ikonična restavracija je že več kot 130 let sinonim za madžarsko gastronomijo in prisrčno gostoljubje. Slednje lahko potrdijo številne zvezdnice, saj je palačo skozi leta obiskalo kar nekaj znanih osebnosti. Kraljevi in cerkveni dostojanstveniki, politični voditelji, umetniki, svetovne zvezde in vplivne osebnosti v intelektualnem življenju so vsi prispevali k temu, da Gundel danes velja za kulturno srečevališče v prestolnici.

Ugledni gostje so pogosto prejeli personalizirane jedilnike, ikonična restavracija pa je pred nekaj leti razmišljala na veliko in se odločila, da je čas, da nam vrnejo uslugo na krožnikih. Tako se je rodila serija »Meniji slavnih«, katere poslanstvo je oživiti legendarne zgodbe in odpreti novo poglavje v življenju restavracije.

Te jedi niso kopije, temveč so veliko bolj posebne: vsaka jed govori v jeziku današnje kuhinje Gundel in ohranja duhovnost ter dostojanstvo, ki prežema dediščino legendarne restavracije.

Serija bo potekala poleti 2024, med II. Debitirala je z »Menijem štirih kron« v čast kraljice Elizabete, to zimo pa bo razširjena z novim menijem, ki ga navdihujejo slavne osebe.

Restavracija Gundel obeležuje papeža Janeza Pavla II.

Tokrat je dostojanstveni meni povezan z nikomer drugim kot z obiskom papeža Janeza Pavla II. na Madžarskem. Ko je sveti oče leta 1996 prispel v našo državo ob tisočletnici ustanovitve benediktinske nadopatije Pannonhalma, je imela takratna ekipa Gundel čast pripraviti kosilo in večerjo za cerkvenega dostojanstvenika.

Naloga je bila izjemen izziv, saj je moral biti jedilnik, sestavljen iz sezonskih sestavin, v skladu s papeževim postnim režimom in nositi značilno eleganco Gundela. Papež Janez Pavel II. je zahteval le eno stvar: pripraviti jedi, ki ne bi prestrašile niti benediktinskih menihov.

Kompletni kuhar András Wolf in glavni kuhar Róbert Vérten sta se soočila s podobnim izzivom, ko sta poustvarila jedilnik na podlagi pogosto omenjene zgodbe – zdaj v sodobni obliki, vendar s podobno čistimi okusi in nežnimi jedmi.

Zgodovina in sodobna poustvaritev na mizi

»Postni jedilnik« je bil neprekosljiv uspeh tudi med največjimi ljubitelji mesa: dobrote, osredotočene na zelenjavo, obljubljajo posebne okuse in teksture, hkrati pa prevzemajo vodilno vlogo po videzu.

Zvezda dostojanstvenega jedilnika, ki ga je navdihnil papež Janez Pavel II., je bil brioš, postrežen kot predjed, morda s pečenimi gozdnimi gobami. Na srečo je omaka iz kosti dovoljena tudi med postom, zato je bila specialiteta okronana s telečjo omako – brez nje bi bilo zagotovo nebeško, a škoda bi jo bilo zamuditi!

Komaj smo si opomogli od okusne izkušnje mehkega kolača in bolj okusnih gob, ko so se naše žlice že napolnile z vonjem kuminove juhe. Jed, ki je prijazna do želodca in se na jedilnik restavracije vrača le vsako prestopno leto, je prvič nastopila z nepričakovanim preobratom: okus doma so resnično izjemen naredila poširana prepeličja jajca.

Glavna jed dostojanstvenega menija – ostriž na žaru po gundelsko – s svojo pisano zelenjavo je bila prava poslastica za oči v januarski zimi. Ni treba posebej poudarjati, da tudi okus ni razočaral: osvežilna mešanica krompirjevih sestavkov v vojaškem redu, tanke rezine redkvice, hrustljav zeleni grah in sladko korenje so se odlično ujemali z naravnimi okusi ribe.

Kar zadeva sladico, ime »Pannonhalmok« skriva čudovito poslastico, ki jo je navdihnil ikonični Somlói. Kroglice iz vanilije, čokolade in oreščkov so bile posute z zlatimi kosmiči – resnično eleganten zaključek, še posebej, ko sneženje naredi pogled na prestolnico čaroben čez okno.

S posebnim menijem je restavracija ponovno dokazala, da je zapuščina Károlyja Gundla naš skupni ponos. In kot je dejal András Wolf: Gundel pripada vsem – tudi papežu.

Dostojanstveni meni bo na voljo v restavraciji Gundel od 17. februarja, ob predhodni prijavi, v dvo-, tri- in štirihodni različici, tako da boste lahko odkrili posebno gastronomsko zgodbo glede na svoj ritem prehranjevanja in interese.

Gundel je član skupine Eventrend od leta 2021. Skupina podjetij ima več kot tri desetletja izkušenj z upravljanjem priznanih restavracij – trenutno jih je 25 – ter z organizacijo dogodkov in zagotavljanjem gostinskih storitev. Poleg restavracije Gundel skupina Eventrend ponosno ohranja, gradi in bogati dediščino, na primer kavarne New York in kavarne Városliget.

