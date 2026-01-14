7 zimskih gastronomskih zatočišč in ogrevalnih kotičkov v Budimpešti, kjer se lahko stopite pred ledenim zimskim vremenom

V prestolnici že vrsto let ni toliko snežilo, zato se splača, da si zimska doživetja naredite še bolj nepozabna v restavraciji s kočo. V Budimpešti in okolici najdete veliko gastronomskih lokalov, kjer lahko v toplem uživate v zimski čarovniji.

Kis Tirol Fogadó

Kis Tirol Fogadó na ulici Batthyány pričakuje svoje goste z domačimi okusi in pristnim tirolskim vzdušjem. V alpski restavraciji, prijazni družinam, lahko poskusite hrustljavo kračo, postreženo z bavarskim zeljem, poskusite pa lahko tudi priljubljeno sladico koče, parjene cmoke, polnjene z rumovimi slivami.

1161 Budimpešta, Batthyány utca 74.

BOATanic Terrace & Bar

Pozimi so igluji postavljeni tudi na strešno teraso ladje BOATanic Terrace & Bar, od koder lahko uživamo v čarobnem razgledu na okrožje gradu Buda. Vse to lahko občudujemo med zibanjem na terasi, medtem ko Donava mirno teče pod nami, odlične pijače in vrhunske jedi pa prihajajo na našo mizo.

1051 Budimpešta, Vigadó tér 4. pristanišče

Restavracija in terasa Normafa Ski House

Ni bolj popolnega programa kot obisk Normafa Ski House po zasneženem izletu ali velikem družinskem sankanju na dolgem kosilu ali intimni večerji s prijatelji nad mestom. Tukaj vas v vsakem letnem času čakajo upočasnitev, bližina narave, klasični okusi in domače vzdušje, tudi če se ustavite le na pijačo, ki ogreje dušo, ali rustikalni štrudelj.

1121 Budimpešta, Eötvös út 59.

Bereg Embassy Bar & Cafe

Skrivni mali vrt Swan House ponuja nemoten mir podnevi in čarobno vzdušje zvečer v 1. okrožju – čudovito izbiro kave in pijač pa lahko uživate brez tresenja tudi pozimi, zahvaljujoč ličnim majhnim iglujem, zgrajenim okoli miz. Tukaj sprejemajo tudi naročila, zato morate izbrano mesto zapustiti le, če je to nujno potrebno.

1015 Budimpešta, Batthyány utca 49/B

Erdei Fagyizó & Kávézó

Če poskrbite za svoj dnevni vnos kofeina na zimski terasi Erdei Fagyizó & Kávézó na ulici Párkány utca, lahko preživite svoj čas v katerem koli okolju. Lahko pa se oglasite tudi, če bi v tem vznemirljivem okolju raje uživali v okusnem piškotu, čaju ali vroči čokoladi.

1138 Budimpešta, Párkány utca 39.

Pavilon Kert

Pavilon Kert, ki se nahaja v objemu Trga herojev, gradu Vajdahunyad in kopališča Széchenyi, je odprl tudi svojo poletno sezono, kjer lahko v prijetni toplini 6 ogrevanih šotorov, ob snežinkah, ki letijo nad glavo, prigriznemo ocvrte dobrote do mile volje, izbiramo med različnimi langoši in jih pospremimo s sladkimi dobrotami iz Katója.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 3.

+1 Cukorborsó Kertvendéglő, Páty

Streljaj od Budimpešte, v mestu Páty, v metropolitanskem območju, se pred zimskim izletom ali po njem splača ustaviti v kraju Cukorborsó Kertvendéglő. Družinam prijazna restavracija svoje goste v hladnejšem vremenu sprejme z iglujem in pokrito teraso, da lahko pod milim nebom, a brez tresenja, uživajo v nagrajenih picah, pogretih juhah in sijajnih glavnih jedeh.

2071 Páty, Galagonya utca 4.