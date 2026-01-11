7 osupljivih enodnevnih izletov po Budimpešti za prve dni v letu

Kot pravi pregovor, bo tako tudi preostanek leta. Če bi radi leto 2026 začeli z aktivnim programom, a se ne želite oddaljiti daleč od Budimpešte, berite dalje: le nekaj več kot uro vožnje od prestolnice lahko odkrijete čudovite stvari.

Čeprav Szentendre običajno poistovetimo s tlakovanimi ulicami in slikovitim središčem mesta, lahko v bližini najdete tudi odlične pohodniške poti. Eden takšnih primerov je območje okoli Češnjevega hriba na obrobju mesta. Če prihajate z avtomobilom, se splača ustaviti pri Dömörijevih vratih, kjer boste takoj naleteli na čudovit slap. Na severni strani gore lahko odkrijete tudi osem metrov visoke, z mahom porasle, dih jemajoče andezitne stebre soteske Vasas. Pohod lahko nadaljujete tudi proti Kő-hegyju, kjer si lahko mesto ogledate z višine 366 metrov. Te destinacije je enostavno obiskati tudi z otroki, saj lahko pričakujete le manjše višinske razlike.

Nagy Disznó-hegy, Višegrad

Na silvestrovo prašič prinaša srečo – zato obiščite to zabavno poimenovano, divje romantično goro! 431 metrov visoka gora in njen mlajši brat – uganili ste, 414 metrov visok Kis Disznó-hegy – sta kljub svoji majhni višini priporočljivi le bolj pustolovskim. Do vrha ne morete priti po pohodniški poti, temveč po gozdnih cestah – včasih pa morate za uspeh uporabiti celo svojo ustvarjalnost. Najbolje je, da se tja odpravite, če začnete s Királykunyhója in se podate po cesti, ki vodi do Prédikálószéka, lahko pa se do kraja približate tudi iz Dömösa. Tudi takrat se splača povzpeti na Nagy Disznó: z vrha gore lahko uživate v neprimerljivi panorami Donavskega ovinka.

Soteska Rám, Višegrad

Še ena znamenitost Višegradskega hriba, soteska Rám, ponuja edinstven razgled tudi pozimi: če imate srečo, lahko občudujete celo zamrznjen slap. Zaključek ogleda bo tudi trajno doživetje, saj se lahko po poti povzpnete s pomočjo lestev in ograj. Zato je vredno biti pozoren na vreme: po dežju lahko stopnice lestev zlahka postanejo strme, v sončnih zimskih dneh pa je soteska lahko čudovita destinacija. Po končanem pohodu se sprostite v prijetnem gostišču, kjer se lahko z zadnjim naporom povzpnete celo na razgledni stolp.

Vadálló-követ, Dömös

Po soteski Rám se odpravite proti jugovzhodu: po približno pol ure hoje lahko uživate v vrtoglavem razgledu na Vadálló-követ vulkanskega izvora. Pohod je vsekakor eden težjih: strmejše odseke naredijo še bolj vznemirljive grčaste, štrleče korenine, kamenje in drobljiva zemlja, ki lahko pozimi postane še posebej spolzka. Naj vas ostre razmere ne odvrnejo: soočite se z izzivom, ki ga je mogoče opraviti s pravo opremo, in ko dosežete pečine, se pred vami odpre čudovit zahodni del Donavskega ovinka. Na poti nazaj se splača odpraviti do razglednega stolpa Prédikálószék, kjer vas prav tako čaka fantastična panorama.

Nagy-Kevély, Pilisborosjenő

S 534 metri je Nagy-Kevély najvišji vrh, ki je najbližje Budimpešti. Ko dosežete vrh, lahko na prestolnico in Pilis pogledate z neprimerljive perspektive: hrup prestolnice ne sega več sem, od tu se zdi vse mirno. Med ogledom si je vredno ogledati tudi Kamelji greben, do katerega se lahko pride z lahkotnim sprehodom, in z malo ustvarjalnosti resnično dobi obliko živali. Od tu, le četrt ure hoje stran, lahko najdete še en pravi skriti dragulj: ostanke gradu, ki je bil zgrajen za filmsko različico Zvezde Egerja iz leta 1968.

Vörös-kő, Leányfalu

521 metrov visok vrh Vörös-kő se nahaja točno med Leányfalujem in Tahitótfalujem: iz prvega mesta lahko na vrh pridete po rdeči oznaki, iz drugega pa po rumeni. Čeprav je do cilja veliko ovinkov in kar nekaj težjih odsekov, se splača zbrati vse moči: ko prispete na vrh, lahko uživate v osupljivem razgledu. Občudujte otok Szentendre, ovinke Donave in območje Vác, nato pa opazite gorovje Cserhát. Bodite pozorni na spomenik na vrhu Vörös-kő – na podstavku lahko odkrijete tudi ljubko risbo lisice!

Öreg-kő, Bajót

Če se povzpnete na vzhodno stran Gerecseja in sledite zeleni trikotni oznaki, se boste znašli na vrhu Öreg-kő. Z 375 metrov visokega skalnatega grebena se vam bo odprl nepopisen razgled na Donavo in Pilis – pravzaprav lahko, če imate srečo in jasen pogled, vidite celo estrogomsko baziliko. Od tu se odpravite proti Jankovičevi jami, katere osem metrov visok vhod osvetljuje čudovit snop svetlobe, ki prihaja od zgoraj skozi dimnik. Še več, z vrha jame lahko uživate v fantastični panorami. Ta pohod je eden lažjih, krajših pohodov, čeprav se boste morali ponekod povzpeti po strmih odsekih – pohodniški čevlji so obvezna izbira!