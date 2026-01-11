40+ nepozabnih programov v Budimpešti za živahen začetek leta

Januar je običajno na vrhu seznama najmanj priljubljenih mesecev: po ugasnitvi božičnih luči se zdi, da je od zime ostalo le še tema, gola drevesa in slabo vreme, v katerem se neradi zadržujemo še 31 maratonskih dni. Zato vam predstavljamo 40 super programov v prestolnici, s katerimi lahko vzljubite tudi ta sivi mesec!

Budimpešta – Kalandváros // Galerija Deák17 (do 17. januarja 2026)

Najnovejša, vznemirljiva razstava Galerije otroške in mladinske umetnosti Deák17 prikliče v spomin na Veliko Budimpešto, ki praznuje 75. rojstni dan, z vidika sodobne madžarske ilustracije otroških knjig. Skozi dela najizjemnejših madžarskih ilustratorjev se razkrivajo različni obrazi prestolnice, od zgodovinskega mestnega jedra do stanovanjskih naselij, in ponuja vpogled v to, kje resnični prostori postanejo čarobni. Dela umetnikov dopolnjujejo najboljša dela risarskega natečaja, razpisanega na isto temo, s čimer obiskovalcem predstavljajo resnično raznoliko razstavo.

Resen material. Ženske – Kostumi – Življenjske zgodbe // Etnografski muzej (do 25. januarja 2026)

Katere zgodbe nosijo naša oblačila? Ali lahko razkrijejo skrivnosti preteklosti in prikažejo usodo posameznikov, družin in etničnih skupin? Gostujoča razstava Etnografskega muzeja prihaja iz Osrednjega muzeja Podonavskih Švabov v Ulmu, da bi skozi čudovite kostume razkrila vesele in travmatične dogodke iz življenja nemških deklet in žensk ob Donavi. Razstava želi odgovoriti na dve vprašanji: kako so ženske oblikovale svoja oblačila in kako so jih oblikovala njihova oblačila? Z uporabo prazničnih kostumov in osebnih zgodb njihovih nekdanjih lastnic razstava predstavlja pomembna obdobja ženskega življenja od otroštva prek poroke do starosti, po drugi strani pa razkriva zgodovino Nemcev v 20. stoletju, vključno s tragičnimi dogodki po drugi svetovni vojni: robotom Malenky in deportacijami.

Poživljajoče razstave

Novo leto pričakajo ne le razstave: med drugim oživi Budimpešta sedemdesetih in osemdesetih let, lahko pa pogledate tudi v zakulisje snemanja najnovejšega filma Lászla Nemesa Jelesa, Sirota. Ponudbo še bolj razveselijo fotografske razstave.

Več kot človek // Muzej svetlobne umetnosti (ves mesec)

Najnovejša, četrta razstava muzeja LAM je odprta le do konca zime, zato če je še niste imeli priložnosti občudovati, jo čim prej obiščite! Razstava Več kot človek raziskuje temo posthumanizma skozi skoraj 40 mednarodnih del, od katerih jih je bilo veliko ustvarjenih posebej za muzej. Na razstavi, ki spodbuja k razmišljanju, lahko poiščete tudi odgovor na vprašanje, ali se človek lahko igra boga in kako bi bila Zemlja videti brez človeka.

PlayDome // Biodóm (ves mesec)

Stavba Biodóm se bo v novem letu preobrazila v fantastično igralnico: PlayDome čaka malčke s super ovirami, velikanskimi tobogani in napihljivimi gradovi za igrivo igro. Po skakanju bodo obiskovalce zabavali interaktivni igralni elementi, LEGO gradbena cona in družabne igre.

Razstava Michael – The HIStory (ves mesec)

Vstopite v najsvetlejše poglavje pop zgodovine in podoživite čarobnost Michaela Jacksona, saj je zapuščina kralja popa prispela v Budimpešto! V osrčju mestnega središča bodo obiskovalci našli več kot 100 originalnih relikvij, kipov v naravni velikosti, interaktivno koncertno izkušnjo in virtualni ogled, pokukate pa lahko tudi v zakulisje legendarnih glasbenih videospotov. Razstavo o pop zvezdniku z največ Guinnessovimi rekordi na svetu si lahko ogledate do februarja.

KoriPark v Budimpešti (ves mesec)

Do konca januarja lahko še vedno preizkusite 2200 kvadratnih metrov velik KoriPark v parku Budimpešta. Seveda bo tudi zimska sezona v znamenju glasbe – KoriPark v Budimpešti obiskovalce čaka s številnimi zabavami, DJ-ji in družinskimi programi. Med sezono lahko najdete tudi tematsko ledeno diskoteko, kul B2B sete, Hišni piknik, pa tudi božični diapozitiv z glasbo in zimskega mlajšega brata Pöttömkerta, PöttömParty.

Januarska doživetja v gledališču

Dajte pot začetku leta in prikradete posebna kulturna doživetja v zimsko sivino! Zagotovo ne boste razočarani nad repertoarjem prestolniških gledališč v letu 2026, saj januarski program vsebuje več kot obetavne večere: čakajo vas srčne komedije in družinske drame, priča pa boste lahko celo monodrami o gledališki zgodovini.

Bazinga je stand-up večer v gledališču Inga – Tűzoltó Teatrum // Inga (4. januar 2026)

Če vas zanima, kdo oblikuje prihodnost stand-upa, obiščite Ingo prvo nedeljo v januarju! Poleg dveh vzhajajočih stand-up glasbenikov bo na večeru, ki ga organiziramo v sodelovanju z Dumaszínházom, nastopil tudi Gergely Litkai. Skupno vsem nastopajočim je, da so tudi sodobni javni komentatorji kot del družbenega diskurza. Ingin kredo je graditi skupnost, ki ceni iskrene, neusmiljene, a duhovite besede – na njihovih nastopih se ne boste le smejali, ampak tudi jokali. Dogodek je priporočljiv za starejše od 16 let in traja približno 80 minut brez odmora.

Fügefa – Viktor Bera in finale njegove dobe // ISON (6. januar 2026)

Mnogi lahko rečejo, da so bili na otvoritvi razstave – še manj pa jih je že zaprlo razstavo. Priložnost za to boste imeli na ISON-u v začetku januarja: na zaključni dan si lahko ogledate razstavo Viktorja Bere z naslovom Fügefa, nato pa skupaj pospravite dela. Medtem se lahko z umetnikom o razstavljenih slikah pogovorite celo ob dobrem kuhanem vinu v rokah.

Večer družabnih iger in klub šivanja // Bolygó (8. januar 2026)

Če želite izvedeti, kako podaljšati življenjsko dobo svojih luknjastih nogavic in strganih majic ali kako zašiti rob predolgih kavbojk, je Bolygó na Margit Boulevardu pravi kraj za vas! Na dogodku, za katerega je potrebna registracija, se lahko začetniki in napredni uporabniki poleg strokovne podpore naučijo trikov šivalnega stroja. Večer se bo zaključil z veselo družabno igro.

Skrben temni koncert s Paulino // Kino Lurdy (8. januar 2026)

Obstajajo pesmi, ki nam govorijo v srce. Kakšna izkušnja pa je poslušati vse to v popolni temi, brez kulise ali predstave? Na tem posebnem koncertu vas bo zlatogrla Paulina očarala v prostor, kjer se vam glasba še bolj približa. V temi ima vsaka vibracija drugačen učinek, znani zvoki pa dobijo nov odtenek. Z nakupom vstopnice lahko podprete delo Kulturnega združenja Bodor Tibor, ki izdeluje avdioknjige za slabovidne.

Novoletno opazovanje Jupitra // Svábhegyi Csillagvizsgáló (9. januar 2026)

Jupitrjevi pisani oblačni pasovi in štiri Galilejeve lune bodo oživeli tudi v prvem novoletnem programu Svábhegyi Csillagvizsgáló. Interaktivni dogodek astronomije v zaprtih prostorih bo predstavil tudi rezultate najnovejših raziskav, nato pa si boste lahko skozi teleskop ogledali znamenito planetarno meglico v ozvezdju Dvojčka, meglico Eskim.

Koncert Arcane Music // Kongresni center (9. januar 2026)

Serija Arcane je trajno delo ne le zaradi osupljivega animacijskega sloga, temveč tudi zaradi srhljive glasbe. To izkušnjo lahko doživite 9. januarja v simfoničnem nastopu orkestra Grande – morda ni presenetljivo, da so zadnje vstopnice za dogodek zelo iskane, zato si čim prej zagotovite svoje mesto!

Simphonic Bridgerton // Kongresni center (9. januar 2026)

Če se raje potopite v eleganco romantičnih, kostumiranih filmov kot v steampunk norost, obiščite prvi simfonični koncert s tematiko Bridgertona v Budimpešti, kjer lahko prisluhnete sodobnim uspešnicam iz priljubljene serije v simfoničnih aranžmajih.

Spominski večer Davida Bowieja // Inga (10. januar 2026)

Minilo je deset let, odkar je umrl eden nepogrešljivih genijev pop glasbe, David Bowie. Ustvarjalec, ki ni le pisal pesmi, ampak je ustvarjal cele svetove in se je znal vedno znova preoblikovati. Spoznali boste vse alter ege, v katerih je bil Bowie hkrati pop ikona, umetnik, provokator in ogledalo. Ob tej nenavadni, hkrati žalostni in vznemirljivi obletnici se zberemo, da se spomnimo, poslušamo Bowiejeve pesmi in smo skupaj prisotni okoli dela, ki je pomenilo svobodo, preobrazbo in samoidentiteto. Vstop je prost.

Moje življenje: Biografski stand-up večer Zsófi Kemény // Inkubator skupnosti Jurányi Production (10. in 30. januar 2026)

Pisateljica in slamerka Zsófi Kemény se bo dvakrat povzpela na oder Jurányi, da bi na prelomnem stand-up večeru povedala zgodbo svojega življenja od otroštva do poroke. Pogovorili se bodo tudi o tem, kako je bilo odraščati kot najmlajša pisateljica v slavni družini in kaj naredi žensko, starejšo od 30 let, nevidno. Prvi stand-up večer izvajalca, znanega po svojem grenko-sladkem humorju, vas bo zagotovo nasmejal na glas!

2. mednarodni festival čarovnic // Dürerjev vrt (11. januar 2026)

Če vas zanima svet duhovnosti, obiščite Festival čarovnic v Dürerjevem vrtu! Predstave na dogodku bodo obravnavale rituale, energije, naravno magijo in starodavne tradicije, na praktičnih delavnicah pa se boste lahko seznanili s tarot kartami. Ob koncu dneva bo dogodek zaključil skupni ritual. Dogodek bosta dopolnila božanje vran in sejem čarovnic, kjer boste lahko našli posebne kristale, talismane, magična orodja in unikatne, ročno izdelane zaklade.

Poklon Édith Piaf // Športna dvorana Riz Levente (11. januar 2026)

Ob 110. obletnici rojstva legendarne pevke »La Môme«, Piaf!, bo predstava The Show, najuspešnejša francosko govoreča produkcija vseh časov, posvečena Édith Piaf, končno obiskala Budimpešto januarja 2026. Pevka, tekstopiska in igralka je znana po ikoničnih uspešnicah, kot so La Vie en rose, Non, je ne regrette rien, Hymne à l’amour in Mon légionnaire. Zvečer si lahko ogledate nastop Nathelie Lermitte, katere singli so bili prodani v kar 400.000 izvodih po vsem svetu.

Grešno mesto // Sprehodi po Pestbudi (11. in 31. januar 2026)

Kot da bi stopili v roman Vilmosa Kondorja: zgodovina ulice Nagymező, kjer so bili ilegalni klubi s kartami in nočni klubi, je polna fascinantnih zanimivih dejstev. Na programu Pestbuda Walks boste spoznali kriminalce in podzemne povezave dekadentnega sveta, razkrili pa vam bodo tudi vsakdanje življenje Budimpešte med obema svetovnima vojnama. Zaradi teme je ta sprehod priporočljiv za odrasle, a brez skrbi, če bi ga raje izvedli z družino: kipi Kolodka ali predeča budimpeštanska pot bosta zagotovo zanimala tudi otroke.

Januarska tržnica plošč // ELTE Gömb Aula (11. januar 2026)

Zbiratelji plošč, pozor! Prva izmenjava plošč v letu se lahko zgodi le do 11. januarja, med redkostmi pa se ne morete izgubiti nikjer: v dvorani ELTE Globe Hall vas čaka več kot sto prodajalcev na dveh nadstropjih. Poleg neštetih vinilnih plošč, CD-jev in DVD-jev lahko kupite tudi glasbene revije in knjige, pa tudi majice, značke in druge spominke, ki jih navdihujejo vaši najljubši izvajalci. Le naj šesturni dogodek ne bo prekratek!

Odprta knjiga – ustvarjalni proces v skupnostnem gledališču // PIM (13. januar – 17. marec 2026)

Če želite preučiti lastne izkušnje skozi literarna besedila, se radi pogovarjati o knjigah ali pa imate morda temeljno mnenje o tem, kakšna bi morala biti današnja literatura, potem je delavnica Literarnega muzeja Petőfi za vas! Med desetimi srečanji se boste lahko spominjali svojih najljubših ali osovraženih literarnih del in preučili, kako branje vpliva na vaše vsakdanje življenje. V okviru skupnostnega gledališča boste imeli priložnost igrati in se igrati; odkrili boste zbirko in razstave PIM ter celo postavili svojo lastno razstavo.

Delavnica testenin v Giulii (13., 20. in 27. januar 2026)

Senzacionalno italijansko izkušnjo lahko doživite z udeležbo na delavnici izdelave testenin v Giulii. Na začetku dogodka boste poslušali kratko uvodno predavanje o tradiciji testenin v italijanskih regijah, nato pa se bo začelo gnetenje, polnjenje in raztezanje. Med srečanjem boste skupaj pripravili dve vrsti testenin, ki jih seveda lahko odnesete domov. Število mest je omejeno, zato pohitite z rezervacijo!

Dnevi animiranega filma Fresh Rooster // Kino Toldi (17. januar 2026)

Oddelek za animacijo Univerze za umetnost in oblikovanje Moholy-Nagy skupaj z ekipo filmskega festivala Friss Hús že četrtič organizira Dneve animiranega filma Fresh Rooster v kinu Toldi. Med programsko serijo si lahko ogledate diplomske filme študentov, ki so diplomirali leta 2025, če vas zanimajo podrobnosti, pa se lahko udeležite številnih strokovnih programov, svetovanja o portfoliju in sejma Grafix.

Interaktivni ogled stavbe Madžarske glasbene hiše (17. in 21. januar 2026)

Madžarsko glasbeno hišo lahko januarja spoznate na poseben, še nikoli viden način: učiteljica glasbe Dóra Tápai vas bo v okviru interaktivnega ogleda stavbe vodila po notranjosti Glasbene hiše in vam pri tem govorila ne le o posebni arhitekturi kraja, temveč tudi o glasbi, ki se tukaj izvaja. Sprehod je priporočljiv predvsem za odrasle in traja približno 60 minut. Število udeležencev je omejeno, vendar ne obupajte, če ga zamudite: februarja vas čakajo novi datumi.

Okno v moj svet – Delavnica betonskega kiparstva // Muzej Ludwig (18. januar 2026)

Ste že kdaj ustvarjali z betonom? Zdaj lahko tudi vi izdelate svoje betonske skulpture v Muzeju Ludwig! Delavnica, ki jo vodi kipar Balázs Veres, bo ponudila bogato znanje in tehnične spretnosti o betonu in o tem, kako ga uporabiti kot material za kiparjenje. Delavnica je sestavljena iz dveh srečanj, ki jima sledi uvodni del in izkušnja skupnega ustvarjanja. Število udeležencev je zelo omejeno, zato ni odveč, če si pravočasno zabetonirate prostor – dobesedno. Program je priporočljiv za starost 14 let in več.

Ogled v haljah // Hűvösvölgy (18. januar 2026)

Na srečo je vsak mesec dogodek na temo Harryja Potterja: januarja se lahko udeležite čarobnega izleta, ki ga organizirajo madžarski Thunderbirds. Na izletu, ki se začne na končni postaji v Hűvösvölgyju, se lahko v haljah in opremljeni s čarobno palico odpravite v »Prepovedani gozd«, med katerim se boste najprej ozrli naokoli z razgledne točke Makovecz Imre, nato pa se boste po Mohásovih skalah ozrli še z razgledne točke Kaán Károly. Med izletom se boste povzpeli na približno 200 metrov višinske razlike, zato se program lahko izvede tudi s čarovniškimi in čarovniškimi otroki.

Ágnes Nemes Nagy: Med niči – predstavitev knjige // Writers’ Shop (20. januar 2026)

V svojem zapisku z naslovom A lyukas életmű piše Ágnes Nemes Nagy o tem, kako boleče nepopoln, “luknjast” se ji zdi njen opus, koliko ni mogla napisati. Novi zvezek njene zbirke opusov to sliko zasenči: več kot sto neobjavljenih spisov, ki niso bili objavljeni v njenih ločenih zvezkih ali najdeni v njeni zapuščini, dopolnjujejo pesničino zapuščino. Med spisi, ki so ostali, je mogoče najti tudi nekaj, ki jih ni objavila, deloma zaradi kulturnopolitičnih razlogov, deloma zaradi osebnih razlogov. Urednik zbirke opusov, Győző Ferencz, se o zbirki pogovarja z urednico Aranko Kemény.

FreeTalks // Freeszfe (21. januar 2026)

V okviru FreeTalks iščemo odgovor na vprašanje, kaj dejansko pomeni svobodna madžarska kultura leta 2026. Na dogodku, ki je najbolj podoben vzdušju govorov TedTalk, bodo priznani umetniki, ustvarjalci in misleci v 10-minutnih govorih delili svoje misli o tej temi. Med govorci so Tamás Fábián, Bálint Kovács, Luca Kristóf in Krisztina Urbanovics.

Dan madžarske kulture – NKA Recording Minifest // Turbina (22. januar 2026)

22. januarja bodo tri dvorane Turbine ob dnevu madžarske kulture napolnjene s svežo madžarsko glasbo. V živo bodo nastopili novi izvajalci iz programa NKA Recording, z raznolikimi žanri in zaporednimi koncerti ves večer. Brezplačen, hiter program za vse, ki jih zanima naslednja generacija madžarske glasbene scene.

Spominski večer Tamása Cseha // Restavracija in prireditvena dvorana Napfényes (22. januar 2026)

Morda ni presenetljivo, da se je Tamás Cseh rodil na dan madžarske kulture: legendarni glasbenik bi na ta dan dopolnil 83 let. Skupina Álmodók, vokalno-kitarski duo Márie Fliszár in Viktorja Németha, bo danes zvečer izvedla program umetnikovih pesmi, kjer so znane melodije polne novih odtenkov. V restavraciji Napfényes, ki gosti koncert, si lahko privoščite prigrizke s popustom ob vstopnici.

Delavnica izdelave keramičnih kompletov matcha // Your Art Kerámia Stúdió (23. januar 2026)

Če ste tudi vi ljubitelj trendovske zelene pijače zadnjega časa, matche, si izdelajte svoj komplet za dom! Na delavnici lahko pod strokovnim vodstvom izdelate skodelico, podstavek in skledo po svojem okusu. Na dogodek lahko pripeljete tudi otroke, starejše od 12 let.

Rudolf Forgács: Cigan, a normalen // Trafó House (24. januar 2026)

Vsi smo že slišali in morda celo rekli o nekom “ciganu, a normalnem!”. Te tri besede, namenjene prepoznavanju, vsebujejo presenetljivo veliko informacij tako na osebni kot družbeni ravni. Kakšen učinek imajo te tri besede? Kaj je potrebno, da premagamo svoje predsodke, in ali jih lahko popolnoma premagamo? V predstavi Rudolfa Forgácsa, mladega komika, ki je napol Rom, napol Sekelj, in Dániela Saida, komika, ki je napol Madžar, napol Sirec, lahko tudi občinstvo začuti meje šal in škodljivih predsodkov.

Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert (24. januar 2026)

Če proti koncu meseca obiščete Szimpla Kert, lahko postanete del živahnega bolšjega trga, kjer lahko poleg lova na zaklad uživate tudi v izkušnji barantanja in menjave. Svoje dolgočasne stvari lahko na kraju samem proda vsak, za kar v zameno za minimalen znesek ponudijo tudi mizo. Poleg tega je vstop prost.

Miklós H. Vecsei in QJÚB – Radnóti-est // Kulturni center Klauzál Gábor (25. januar 2026)

Pred 80 leti je umrl eden največjih madžarskih pesnikov, Miklós Radnóti. Njegova vdova, Fanni Gyarmati, je bila zvesta svojemu možu in njunemu skupnemu opusu od 14. do 102. leta. Zgodba obeh, njuna pisma in Radnótijeve pesmi nam kažejo, da je tudi v najtežjih časih mogoče opaziti, da »luna zvoni v oblačnem nebu«. V skoraj uri in pol trajajoči predstavi bo ekipa QJÚB po skoraj dveh letih raziskovanja predstavila svojo najnovejšo predstavo v svoji običajni obliki – v sklopu z arhivskim gradivom Edine Palkovits.

#olvasniszabad x Felefánt x Lil Frakk // Müpa (27. januar 2026)

Ko pomislimo na besedilo, nam običajno pridejo na misel dve stvari: literarna besedila in besedila pesmi. Vendar pa med njima ni vredno potegniti ostre meje, saj je besedila pesmi v mnogih primerih mogoče razlagati tudi kot poezijo. Lil Frakka bo o tem navdihujočem umetniškem presečišču vprašal voditelj Csaba Szendrői, ki bo kasneje delil svoje stališče. Sledil bo Felefántov koncert, kjer boste tudi vi lahko doživeli srečanje glasbe in besedila. Da bi se spravili v pravo razpoloženje, se lahko od 19.00 udeležite tudi programa #olvasniszabad – Prinesite s seboj kaj za branje!

Prišla sem ti samo povedati, da odhajam // Dugattyús (27. in 28. januar 2026)

Protagonistka predstave, ki jo je režirala Dorka Gryllus in je opisana kot glasbeni monolog jeze, odpira pomembna vprašanja o izvoru, identiteti, odhodu in vrnitvi, zavisti, življenjskih sanjah in kruti resničnosti – in ali je maščevanje lahko zadovoljiv odgovor na vse to. 70-minutna produkcija, ki jo podpirata Jurányi Ház in Füge Produkció, je priporočljiva predvsem za odrasle.

Odločitev // Kulturni center MOM (29. januar 2026)

Sándor Csányi in Réka Tenki bosta prvič skupaj nastopila na odru, da bi izvedla predstavo, ki temelji na svetovno znanem delu dr. Edith Éve Eger Odločitev. V očarljivi zgodbi 93-letna ženska pripoveduje zgodbo svojega življenja, ki je polna grozot, ljubezni in veselja. Zgodba opozarja tudi na pomen odpuščanja in nadaljevanja.

Čoln norcev – improvizacijski večer Dániela Mogácsa in Lie Pokorny // Kulturni center Honvéd (30. januar 2026)

Dániel Mogács je spustil Čoln norcev in prosil svoje kolege, naj veslajo z njim v nevarne vode, kjer je občinstvo gospodar. Komiku se ta večer pridružuje Lia Pokorny, katere fantastične improvizacijske sposobnosti že dobro poznamo iz predstave Beugró. Igralca prevzameta vlogi številnih likov in občinstvo nasmejita z izmišljenimi zgodbami in improviziranimi situacijami, s čimer zagotovita drugačno izkušnjo za vsako predstavo.

Frida Kahlo – Projekcija umetniškega filma // Várkert Bazár (31. januar 2026)

Zadnji dan v mesecu ste se lahko v Várkert Bazárju udeležili posebne projekcije umetniškega filma o življenju Fride Kahlo. Ta prelomni dokumentarec, ki temelji na Kahlovih pismih, rekonstruira umetničina najgloblja čustva in razkriva simboliko, skrito v njenih slikah. Skozi intervjuje in komentarje razkriva živahno, dinamično umetnico, katere življenje so opustošile nevihte. Ta izjemen film ponuja neprimerljiv dostop do njenega dela in osvetljuje njeno neskončno žejo po življenju, politiki, moških in ženskah.