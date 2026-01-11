20 sankalnih mest v Budimpešti za prvo veliko sneženje v letu

Ta teden bo končno zapadel prvi sneg, kar lahko pomeni le eno: sankanje! Za vas smo zbrali najbolj čudovite hribe v prestolnici, kjer bo sankanje nepozabno doživetje za vso družino.
Ta teden naj bi prestolnica prejela največ snega v zadnjih letih – in zaradi ledenih temperatur naj bi ostalo do konca tedna. Izkoristite čudovito zimsko vreme in sankanje!
Najboljša mesta za sankanje v Budimpešti:
Buda
Park Bikás
Gazdagrét
Otok Hajógyári
Hrib Gellert
Breg Donave ob velikem jezu Békásmegyer
Dolina Harang
Hrib Hármashatár
Kamarski gozd
Normafa in njena okolica
Széchenyijev spomenik in razgledni stolp
Tabán
Škodljivec
Park Csáktornya
Királydomb, Városliget
Park Óhegy
Daru Hill
Hrib Tamariška
Újpalota
Vida hrib
Népliget
Hrib ob Arena Mall