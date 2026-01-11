20 sankalnih mest v Budimpešti za prvo veliko sneženje v letu

Ta teden bo končno zapadel prvi sneg, kar lahko pomeni le eno: sankanje! Za vas smo zbrali najbolj čudovite hribe v prestolnici, kjer bo sankanje nepozabno doživetje za vso družino.

Ta teden naj bi prestolnica prejela največ snega v zadnjih letih – in zaradi ledenih temperatur naj bi ostalo do konca tedna. Izkoristite čudovito zimsko vreme in sankanje!

Najboljša mesta za sankanje v Budimpešti:

Buda

Park Bikás

Gazdagrét

Otok Hajógyári

Hrib Gellert

Breg Donave ob velikem jezu Békásmegyer

Dolina Harang

Hrib Hármashatár

Kamarski gozd

Normafa in njena okolica

Széchenyijev spomenik in razgledni stolp

Tabán

Škodljivec

Park Csáktornya

Királydomb, Városliget

Park Óhegy

Daru Hill

Hrib Tamariška

Újpalota

Vida hrib

Népliget

Hrib ob Arena Mall