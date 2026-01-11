Noč drsališč 2026: Najbolj ikoničen zimski dogodek eksplodira z neverjetno energijo

tos se vrača eden od ikoničnih zimskih programov: Noč drsališč, ki bo znova poskrbel za nepozabna doživetja in ledeno vzdušje, ki traja v noč.

Noč drsališč poteka že desetič pod okriljem Madžarske hokejske zveze, ki se je lahko udeležimo 17. januarja letos v mnogih delih države.

V okviru dogodka bodo na desetine drsališč in ledenih dvoran v naši državi odprte za mlade in stare s podaljšanim delovnim časom, kjer bodo edinstveni programi, igre in vznemirljiva presenečenja sprostitev na ledu še bolj popestrili. Za osupljivo vzdušje med drsališčem bo poskrbel DJ na ledu, tisti s podjetniškim duhom pa se lahko udeležijo hokejskih preizkušenj, spretnosti na ledu in virtualnih iger.

Osrednje prizorišče nacionalnega dogodka bo tudi letos največje evropsko drsališče Városliget, dogodku pa se je pridružilo tudi več priznanih regionalnih drsališč, vključno z drsališčem Veszprém, drsališčem Debrecen in drsališčem Győr.

Drsališča, ki se dogodku pridružujejo leta 2026:

V Budimpešti in okolici

Drsališče Városliget | Spletna stran

Park Budapest | Spletna stran

Drsališče Kőbánya WS | Spletna stran

Drsališče Mátyásföld | Spletna stran

Drsališča okoli Blatnega jezera

Drsališče Fonyód | Facebook

Drsališče Várudvar, Szigliget | Spletna stran

Ledena dvorana Veszprém | Facebook

Ice Everyone, Balatonboglár | Facebook