7 navdihujočih filmov za silvestrovo, ki bodo leto 2026 začeli pozitivno

Zbrali smo kup navdihujočih filmov iz leta 2025, ki vam lahko dajo moč za začetek leta. Na spletnih mestih za pretakanje jih je več, zato če ste na silvestrovo doma, izberite enega za večer.

Slučajno sem napisala knjigo je bil leta 2025 velika uspešnica

Slučajno sem napisala knjigo (Netflix)

Glavna junakinja Katinka je stara komaj 12 let, a že ve, da želi postati pisateljica, in to slavna. Pri tem ji pomaga pisateljica, ki živi v sosednji hiši in trenutno trpi zaradi ustvarjalne krize, v zameno za nekaj vrtnarjenja. Medtem ko se Katinka uči pisati, odkriva zgodovino svoje družine, spoznava sebe in predeluje travmo izgube matere, hkrati pa spoznava, da je njeno življenje postalo vznemirljiva knjiga, polna dogodivščin.

Ljubko

Oče in sin se bosta lotila ropa, a se njun načrt med begom izjalovi. Da bi ubežala policiji, se skrijeta v poletni tabor za invalide. V nizu humornih situacij udeleženca tabora spoznata, da moška nista ustvarjena za njuno življenje. Neujemajoči se par kmalu spozna, da so v življenju pomembnejše vrednote kot denar in bogastvo. V ljubki družbi se začne vseživljenjska izkušnja, ki je veliko bolj navdihujoča, kot sta si kdajkoli upala, in ju za vedno spremeni.

Srečni sirarji (Cinego)

Totone si od življenja ne želi ničesar, česar si ne želijo drugi najstniki na jugu Francije: neodgovorno žuranje, vožnja z motorji, pitje in spogledovanje. Njegova na videz neomejena svoboda se v trenutku konča. Totone ostane sam s sedemletno sestro in na ramenih nosi podedovano delavnico sirarstva. Glava družine, fant, se in njegovi prijatelji odločijo, da bodo za lokalno tekmovanje v sirarstvu izdelali značilni sir regije, Comté, v upanju, da bodo osvojili nagrado v višini 30.000 evrov. Čeprav je Totonejev oče tradicionalno znanje, ki se je prenašalo iz roda v rod, s seboj v grob odnesel nobena ovira, fantov ne more odvrniti nobena ovira.

Nikamor domov (Disney+)

Leta 1961 na živahno newyorško glasbeno sceno prispe skrivnostni 19-letnik iz Minnesote, oborožen s kitaro in revolucionarnim talentom. Niti sluti, da bo kmalu začrtal povsem novo pot za ameriško glasbo. Zbliža se z emblematičnimi osebnostmi Greenwich Villagea, njegov meteorski vzpon pa doseže vrhunec v epohalnem in kontroverznem nastopu, ki odmeva po vsem svetu.

Neverjetno (Cinego, Telekom)

Glavna junaka filma, ki temelji na resnični zgodbi, sta par virtuoznih pianistk, Claire in Jeanne, ki ju sprejmejo na prestižno glasbeno univerzo, ki jo vodi strogi profesor Klaus Lenhardt. Tako kot njun oče bi tudi dvojčici žrtvovali vse, da bi bili najboljši. Zaradi bolezni pa jima roke postopoma slabijo, kar vpliva tudi na njuno delovanje. Ker se nočeta odpovedati svojim sanjam, izumita nove načine, kako biti še bolj neverjetni kot kdaj koli prej.

Nekoč … moja mama

Življenjsko potrjujoča zgodba temelji na resničnih dogodkih. Roland Perez se je v zgodnjih šestdesetih letih rodil s kleščasto nogo, zato so ga vsi imeli za invalida. Vsi, razen njegove matere, ki je bila odločena, da bo sina ozdravila in mu zagotovila ne le srečno, ampak tudi zdravo življenje. Mati se je morala soočiti z birokracijo, omejitvami zdravstvenega varstva in družbenimi predsodki, a ji ni bilo pomembno nič drugega kot sinovo zdravje. Poleg materinskih nagonov so pesmi svetovno znane pevke Sylvie Vartan ohranjale njen duh in upanje, da si bo njen otrok opomogel in postal uspešen.

Gaucho Gaucho (HBO Max, Cinego)

V skupnosti gaučov v dolini Calchaquí kavboji in kavbojke, ki spoštujejo naravo, še vedno galopirajo na konjih, kot da bi se čas ustavil pred sto leti. Vsaka generacija ima svojo vlogo, pa naj bo to lokalni pevec, mladi, ki pasejo živino, ali izkušeni starešine. V tem ljubečem, tesno povezanem, a hkrati surovem okolju se najstnica Guada odločno bori za prepoznavnost v moško prevladujočem svetu rodea.