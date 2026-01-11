Novo v Budimpešti: 8 novo odprtih krajev, ki jih je vredno obiskati v prvem mesecu leta

Novo leto, nove budimpeštanske restavracije, ki bodo verjetno postale redne stranke: zbrali smo 8 odličnih novo odprtih restavracij in kavarn, ki jih ne smete zamuditi v svoji osvežitvi v začetku leta.

Csupor Specialized Cafe

Boglárka Kapás in njen mož Ádám Telegdy sta svojo specializirano kavo odprla sredi decembra in hitro osvojila naša srca s svojo čisto, prijetno notranjostjo ter okusnimi kavami in prigrizki. Vendar pa Csupor, ki se nahaja sredi mestnega središča, ne poskuša izstopati s svojimi slavnimi lastniki, temveč s svojo kakovostno izbiro kave – a naj vas o tem prepriča samoglasna flat white kava ali boljše kot dobre filter kave. Za pultom lahko celo posnamete selfie prvaškega para.

1052 Budimpešta, Galamb utca 4.

Édes Virágszálam

Na srečo se življenje ne ustavi niti onkraj nenehnega vrveža mestnega središča: Édes Virágszálam v Csepelu vas očara s fantastičnimi sladicami, nebeško kavo in izjemno očarljivo notranjostjo. Pekarna in kavarna, do katere je enostavno priti s HÉV-jem, je odlična izbira za začetek dneva z brunchom. Poleg okusnega peciva se splača spremljati tudi Facebook stran lokala, saj občasno prirejajo odlične obrtniške delavnice. Upoštevajte, da lahko zaradi prazničnega odpiralnega časa lokal preizkusite šele od 14. januarja.

1212 Budimpešta, Szebeni u. 29.

CELSIUS Budimpešta

Če ste kot Joey iz Prijateljev, vas bo verjetno pritegnila filozofija hrane CELSIUS, saj se restavracija, ki združuje azijske in madžarske okuse, osredotoča na deljenje hrane in prigrizkov. Vredno je pogledati mimo te nenavadne postavitve, saj poleg glavnih jedi, ki so edinstvene po svojem videzu, ponujajo tudi okusne prigrizke, koktajle po edinstvenih receptih in hišna vina, ki jih ne boste želeli zamuditi. Poleg odličnih gastronomskih doživetij moderna, čista notranjost ustvarja elegantno vzdušje.

1088 Budimpešta, Szentkirályi u. 8.

Lazy Lion Budimpešta

Čeprav boste za res dober koktajl morali plačati več, je Lazy Lion resnično vreden obiska vsaj enkrat. Najnovejši budimpeštanski koktajl bar se je odprl na resnično impresivni lokaciji, tik ob trgu Szabadság tér, in nas je takoj navdušil s svojim elegantnim barskim pultom, ogromnimi, prostornimi prostori in edinstveno notranjostjo, ki spominja na londonske bare. V baru v Adria Palace lahko celo poskusite hišni presenečenje, če želite odkriti nekaj novega – kraj je dobil ime po pustolovcu, ki je potoval pod psevdonimom Lazy Lion.

1054 Budimpešta, Zoltán u. 18.

Saboré

V restavraciji Saboré, ki se je odprla na ulici Falk Miksa utca, lahko odkrijete neprimerljiv občutek španskih tapas barov in seveda briljantne kombinacije okusov. Ljubitelji mesa in tisti, ki se prehranjujejo na rastlinski osnovi, bodo zagotovo našli svojega favorita v široki izbiri. V restavraciji Saboré ne boste dobili le novih najljubših jedi, temveč tudi nepozabna doživetja: 15. januarja se lahko na primer udeležite tudi živahne večerje ob spremljavi žive glasbe. Resnično se veselimo, da se bo terasa končno odprla spomladi – tukaj bodo zagotovo najbolj nepozabni večerni pogovori!

1055 Budimpešta, ulica Falk Miksa 21.

Susi by Cork

Najnovejša suši restavracija v Újlipótvárosu, Susi by Cork, se je odprla septembra z živahno ponudbo. Poleg tradicionalnih zvitkov lahko poskusite tudi specialitete, kot so hobotni in lososovi suši hobotnice, sirovi zvitki, ki se utapljajo v siru, ali rahlo pikanten suši z mangom in lososom. Po glavnih jedeh ne pozabite poskusiti hišne panna cotte, ki vas bo očarala ne le zaradi svoje vilinske oblike mucke! Ker je lokal relativno majhen, se splača rezervirati mizo vnaprej – še posebej ob vikendih. Če vam vseeno ne uspe vstopiti, lahko na srečo naročite tudi hrano za s seboj.

1137 Budimpešta, Radnóti Miklós u. 43.

Galamb Catering

Po Csuporju vam bomo pokazali še en lokal, ki se splača obiskati zaradi posebnih okusnih doživetij, ki presegajo sloves lastnikov. Galamb Catering vas vabi z znanimi imeni, kot sta Miller Dávid ali Beton.Hofi, za gastronomske občutke pa je odgovoren Norbert Piszkos, kuhar Madhousea. Čeprav v hladnejših mesecih ne morete sedeti na prijetni terasi ob vrtu Károlyi, mize z belimi prti in tekstilnimi prtički ter moderna show kitchen še vedno zagotavljajo tradicionalno, a napredno vzdušje. Poleg ljubiteljev tradicionalne hrane bodo tukaj svoje našli tudi tisti, ki imajo radi kulinarične dogodivščine.

1053 Budimpešta, Henszlmann Imre u. 9.

Začasna Budimpešta

Ali se je mogoče naveličati neapeljske pice? Menimo, da je jasno, da se ne. Na srečo je tako mislila tudi ekipa pri Temporary, zato so novembra odprli svojo restavracijo na ulici Sütő, ki jo obiskujejo tudi turisti. Poleg stalnega jedilnika poskusite sezonsko spreminjajočo se pico in edinstvena naravna vina. Ne zamudite hišnih skutinih cmokov – če imate še prostor zanje. po testeninskih cmokih. Radi bi si ogledali tudi Facebook stran Temporaryja, saj je to najlažje mesto, kjer lahko izvemo več o zabavah, ki potekajo ob koncih tedna.

1052 Budimpešta, Sütő u. 2.