Na najvišji točki prestolnice se je pojavil še en Kolodkov kip

V prvih dneh novega leta je Mihály Kolodko navdušenim lovcem na zaklade podaril povsem nov mini kip. Tokrat je bil najnovejši Kolodkov kip postavljen v Budi.

Na novoletni dan, nekaj minut pred polnočjo, je Mihály Kolodko objavil svoje najnovejše delo, ki prikazuje lovca Khantov, ki na hrbtu nosi ubitega jelena. Po skrivnostni fotografiji – na podlagi katere je bilo težko razkriti lokacijo kipa – je naslednji dan objavil delo, ki je bilo že postavljeno, in na podlagi fotografij je bilo končno enostavno prepoznati lokacijo.

Majhno delo najdete na budimskem oporniku mostu Rákóczi, figura pa gleda naravnost v stolp MOL. Kot je znano, v Kolodkovi umetnosti tema dela in izbrano okolje gresta z roko v roki – vendar pa prepuščamo vaši domišljiji, kako interpretirate kip. Medtem si oglejte videoposnetek na Facebooku, ki dokumentira dokončanje kipa!