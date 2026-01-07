Kitajsko lunarno novo leto se začenja v Budimpešti z brezplačnimi programi in ognjenimi okusi

Kmalu se bo začelo živahno praznovanje lunarnega novega leta in leto konja bomo lahko pozdravili s pisanim festivalom v kitajski četrti v Budimpešti – in vstop je celo prost!

Sedaj je tradicija, da se prihod kitajskega lunarnega novega leta praznuje v centru Monori s kitajsko skupnostjo v Budimpešti. Nič drugače ni v letu ognjenega konja: ob prazniku kitajskega novega leta bodo med 7. in 8. februarjem v Kőbányo prispele tri kulturne delegacije iz Kitajske, da bi popestrile zimski vikend z več kot vznemirljivimi zabavnimi, gastronomskimi in obrtniškimi programi.

Pikantne okusne bombe in bleščeči nastopi za praznovanje kitajskega lunarnega novega leta

Letos bosta na dogodku prvič gosta dva profesionalna kuharja iz Chengduja, ki bosta s svojimi uličnimi specialitetami popeljala naše brbončice naravnost v Sečuan. Avtentične kitajske dobrote, rezanci v sečuanskem slogu, piščanec, sladka juha in seveda veliko močijev: gastronomski pustolovci imajo svoje mesto v kitajski četrti!

Festival kitajskega lunarnega novega leta ni vznemirljiv le za tiste, ki bi dogodek radi obiskali prvič, saj poleg priljubljenih, ki se vračajo, program bogatijo tudi kulturne novosti. Dihanje ognja, prelivanje čaja »kungfu« in rezbarenje tjulnjev bodo zagotovo naredili novoletno zabavo resnično nepozabno!

Obiskovalci centra Monori bodo lahko brezplačno pomerili tudi 26 povsem novih kostumov Hanfu.

Seznam posebnih predavanj, delavnic in drugih programov se nenehno posodablja, več informacij pa najdete na Facebook strani dogodka.