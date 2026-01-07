8 vznemirljivih zimskih festivalov v Budimpešti, ki bodo polepšali tudi najhladnejše dni

Čeprav smo vstopili v novo leto in smo koledar za leto 2026 že obesili na steno, se ena stvar ni spremenila: Budimpešta še naprej ponuja vedno boljše programe in dogodke. Tokrat smo zbrali nepozabne zimske festivale v prestolnici, ki bodo zagotovo popestrili tako januar kot februar.

BudaFest 2026 // InterContinental Budapest (6.–12. januar 2026)

Letos nam bo BudaFest za šest dni, med 6. in 12. januarjem, v prestolnico prinesel mednarodni vrh zahodnega obalnega swinga, ki ga bo gostil impresivni InterContinental Budapest. Poudarek je na plesu, učenju in skupnostnih izkušnjah: v elektrificirajoči kavalkadi 7 zabav, raznolikih delavnic in vznemirljivih tekmovanj lahko uživamo v izkušnji gibanja in dobre glasbe v osupljivem, elegantnem okolju.

Mednarodni cirkuški festival v Budimpešti // Metropolitanski cirkus (7.–12. januar 2026)

Leto se začne z nepozabnim navdušenjem in impresivnimi nastopi v Metropolitanskem cirkusu, saj med 7. in 12. januarjem prihaja Budimpeštanski mednarodni cirkuški festival, ki letos praznuje 30. obletnico! V našo državo prihaja več kot 200 svetovno znanih umetnikov s štirih različnih celin, ki navdušujejo občinstvo s svojimi nadčloveškimi nastopi in spektakularnimi akrobacijami v petih očarljivih predstavah. Budimpešta se bo ta teden spremenila v prestolnico cirkuškega sveta in zagotovo bo očarala tako mlade kot stare!

Concerto Budapest – Festival violine // na več lokacijah (9.–11. januar 2026)

Leta 2026 bo Concerto Budapest prvič organiziral svoj izjemni festival violine, ki bo v treh dneh združil največje osebnosti madžarske violinske umetnosti. Med 9. in 11. januarjem bodo izvedena najlepša in najbolj ikonična dela, ki jim bomo lahko prisluhnili v nastopih odličnih umetnikov, kot so András Keller, Kristóf Baráti, Barnabás Kelemen, Katalin Kokas in Júlia Pusker, ob boku mladih talentov.

Generali Freeze Festival // Drsališče Városliget (9.–11. januar 2026)

Generali Freeze Festival bo svoja vrata odprl med 9. in 11. januarjem in tudi letos bo pripravil neverjeten program. Gre za skoraj nezamuden dogodek za ljubitelje zimskih športov, letos pa bo prvič potekal tudi evropski pokal v snežnem deskanju Rock a Rail. Poleg tega vas čakajo nepozabne športne predstave, vznemirljiva glasba in raznolika izbira okusne hrane, seveda pa ne smete zamuditi drsanja na drsališču v mestnem parku!

2. mednarodni festival čarovnic // Dürerjev vrt (11. januar 2026)

Festival čarovnic v Dürerjevem vrtu je kraj za vse, ki jih zanima svet duhovnosti! Predstavitve dogodka bodo obravnavale rituale, energije, naravno magijo in starodavne tradicije, praktične delavnice pa vas bodo seznanile s tarot kartami. Ob koncu dneva bo skupni ritual zaključil dogodek. Dogodek bosta dopolnila božanje vran in čarovniški sejem, kjer boste lahko našli posebne kristale, talismane, magična orodja in unikatne, ročno izdelane zaklade.

XIII. Festival Forum // Eötvös10 (31. januar – 1. februar 2026)

Gledalska skupnost Forum vas vabi na izjemno razburljiv dvodnevni festival, kjer si bomo med 31. januarjem in 1. februarjem lahko ogledali predstave skupin skupnosti. Posebnost festivala je, da bo oba dneva na sporedu tudi improvizirana predstava, ki bo poskrbela za veliko zabavnih in osvobajajočih trenutkov.

Festival kitajskega novega leta 2026 // Kitajska četrt Budimpešta (7.–8. februar 2026)

Med 7. in 8. februarjem se bo kitajska skupnost v prestolnici vrnila s poživljajočim prazničnim vzdušjem in vse povabila na praznovanje kitajskega lunarnega novega leta 2026, ki ga bo gostila Kitajska četrt. V duhu leta konja vas čaka obilo nepozabnih zabavnih priložnosti: v Budimpešto prihajajo tri kulturne delegacije iz Kitajske s številnimi novimi zabavnimi, gastronomskimi in obrtniškimi programi, dva profesionalna kuharja pa bosta poskrbela, da bodo obiskovalci lahko okusili pravo sečuansko ulično hrano, ki jo je mogoče okusiti le med festivalom. Vendar se kulturni program tu ne konča, čakajo vas tudi bruhanje ognja, točenje čaja »kungfu«, graviranje pečatov in čudoviti kostumi hanfu, ki jih lahko brezplačno pomerite!

Festival Galaxy // Ferencvárosi Művelődesi Központ (15. februar 2026)

Festival Galaxy se bo 15. februarja vrnil na največje veselje ljubiteljev Vojne zvezd in drugih znanstvenofantastičnih svetov, kjer so v središču pozornosti geekovska kultura, skupnost, filmi, serije in videoigre. Dogodek bo vključeval predstave, navdihnjene z znanstveno fantastiko, spektakularne kostume, tematsko medgalaktično sejmišče, igralno cono ter YouTuberje in glasovne igralce. Na prizorišču bo zagotovo vse, kar je povezano z znanstveno fantastiko in vesoljskimi potovanji!