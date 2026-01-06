Osupljiva panorama in nagrajeni razgledni stolp kronata najvišjo točko Mecseka

682 metrov visok vrh nosi naziv najvišjega ne le v Mecseku, ampak tudi v Južni Transdanubiji – pravzaprav je tudi ponosni lastnik nagrade Razgledni stolp leta 2025.

Posebna pokrajina, ki odmeva skrivnosti Mecseka

Tudi pozimi se splača obuti pohodniške čevlje in se odpraviti proti Mecseku, saj množica znamenitosti zagotavlja, da se bodo ljubitelji narave tukaj znašli tudi v tem letnem času. Ena od teh je Zengő, z vrha katerega se pred nami odpre neprimerljiva panorama – še posebej, če se povzpnemo celo na istoimenski razgledni stolp!

In zakaj Zengő? Nekateri pravijo, da je ime dobil po krikih lovcev na zaklade, ujetih v notranjosti gore, drugi pa pravijo, da je dobil ime po glasbi šumečega vetra.

Kakor koli že, gotovo je, da je Zengő že stoletja igral pomembno vlogo v življenju ljudi na tem območju – gora, sestavljena iz peščenjaka in apnenca, je bila na primer strateškega pomena za Rimljane.

Kar zadeva razgledno točko Zengő, sega zgodovina te veličastne panoramske točke v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so na rekordnem vrhu postavili umetni geodetski stolp. Leta 1985 so na njenih temeljih zgradili razgledno točko Zengő, ki so jo kasneje obnovili, pohodniki pa so lahko leta 2020 odprli prenovljeno atrakcijo.

Sedemnadstropni stolp z jekleno konstrukcijo je prava zanimivost: razgledna točka Zengő obdaja svojega predhodnika, nekdanji geodetski merilni stolp, ki je stal na njegovem mestu, in celo pohodniki s črnim pasom so zadovoljni s pogledom na 22-metrsko strukturo, podobno kletki.

Če imamo srečo, lahko z vrha opazimo celo Blatno jezero in gorovje Papuk, nedaleč od razgledne točke pa ruševine gradu Zengő ponujajo nadaljnje gozdne dogodivščine.

Območje Zengő je dom izjemno bogate flore in favne. Ob sončnem vzhodu na tamkajšnjih pobočjih zacveti tudi znamenita banatska potonika – ni čudno, da je območje pod povečano zaščito.

Mecsek, znan po posebnih gozdnih združbah, je poln raznolikih pohodniških poti: do razgledne točke Zengő se lahko pride iz Hosszúhetényja in Pécsvárada, najlepša točka v vzhodnem Mecseku pa nadomesti strmejše odseke.

Slike so bile objavljene na Facebook strani skupine Funzine Najlepši kraji na Madžarskem. Vabimo vse profesionalne in amaterske fotografe narave, ki bi želeli deliti svoje delo s člani skupine in, če je primerno, z našimi bralci.