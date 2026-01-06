Letos lahko prečkamo Blatno jezero s prazničnim trajektom, obsijanim z lučmi

Tudi letos bo na poti BAHART-ov praznični svetlobni trajekt, ena od nepozabnih atrakcij zimskega Blatnega jezera.

Lepo okrašena, posebna trajektna linija vas vabi na posebno potovanje med Szántódrévom in Tihanyrévom do 31. januarja 2026, vsak dan med 7. in 8. uro zjutraj, nato pa po 16. uri.

Trajekt, osvetljen z močnimi lučmi, med potovanjem ustvarja praznično vzdušje, saj lahko z edinstvene perspektive s palube vidimo mesta ob obali Blatnega jezera, obsijana z lučmi. Ne glede na to, ali uživate v razgledu s partnerjem ali družino, vas bo ta prizor zagotovo očaral!

Vozni red najdete na spletni strani BAHART s klikom tukaj.