12 odličnih brezplačnih programov za novo leto v Budimpešti, ki bodo popestrili januar

Budimpešta ponuja številne vznemirljive programe za novo leto, med katerimi seveda najdemo tudi številne cenovno ugodne, brezplačne možnosti. V mesecu vas čakajo fantastični brezplačni koncerti, razstave in kvizi.

Drsališče Józsefváros // Trg Horvátha Mihályja (ves januar)

Drsališče Józsefváros je odprto vsak dan v januarju na 300 kvadratnih metrih brezplačno. Na srečo je vstop prost ne le za prebivalce okrožja, zato lahko vsi uživajo na drsališču do mile volje. Ker gre za prizorišče na prostem, lahko vreme vpliva na odpiralni čas!

Naj bodo prazniki na Zemlji! – Naš svet retro zim // Várkert Bazaar (ves januar)

Čeprav je božična mrzlica minila, brezplačna razstava na prostem še vedno ohranja praznično vzdušje na Várkert Bazaaru. Razstava pod naslovom »Naj bodo prazniki na zemlji! – Svet naših retro zim« oživlja zimske praznike sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. Šestnajst osvetljenih instalacijskih elementov ne prikliče le božiča, temveč tudi veselo vzdušje takratnih silvestrskih hišnih zabav in karnevalskih kostumskih parad.

Če želite izvedeti več o razstavi:

Naravoslovni fotograf leta – razstava naravnih fotografij // Center za obiskovalce Városliget (od 5. januarja 2026)

Med 5. januarjem in 1. februarjem bo Center za obiskovalce Városliget gostil brezplačno, impresivno fotografsko razstavo, na kateri si bomo lahko ogledali 124 najboljših naravnih fotografij, oddanih na natečaj Naravoslovni fotograf leta. Razstava ponuja vpogled v čarobni in pogosto skrivnostni svet narave v naši državi in na celotnem planetu, podobe pa bodo zagotovo navdušile vsakogar.

Ljudski torek v Pótkulcsu (6. januar 2026)

6. januarja vas Pótkulcs vabi na nepozaben brezplačen ljudski večer, kjer bo spremljala skupina Istvána Kádárja. Lahko jih prosimo za naše najljubše plese Széka, Kalotaszega, Vajdaszentiványja, Bonchide, Palatke, Füzesa, Szatmárja in Nagysajója (Zselyka). Odlično vzdušje in dobra volja sta zagotovljena!

Kviz Seks in New York // Fictitious Café (6. januar 2026)

6. januarja se lahko v svoji domišljiji srečamo s štirimi ikoničnimi ženskimi liki iz serije Seks in New York ter na kvizu dokažemo, da poznamo vsak trenutek serije na pamet. Fantastični liki, odnosi, prepleteni z romantiko (in včasih kompleksnostjo), in nepozabne lokacije oživijo med brezplačnim dogodkom, za katerega je potrebna registracija.

Zabava s salso in bachato // Füge Udvar (8. januar 2026)

Če kdo ni imel dovolj silvestrske zabave in bi rad v prvem mesecu leta z novo energijo zagnal mestni vrvež, je Füge Udvar pravi kraj zanj! 8. januarja se lahko udeležimo brezplačne zabave s salso in bachato, ki se bo ponavljala vsak četrtek, zato se veselimo resnično napornega meseca!

Spominski večer Davida Bowieja // Inga (10. januar 2026)

Minilo je deset let, odkar je umrl eden nepogrešljivih genijev pop glasbe, David Bowie. Ustvarjalec, ki ni le pisal pesmi, ampak je ustvarjal cele svetove in se je znal vedno znova preobraziti. 10. januarja, na to nenavadno, hkrati žalostno in vznemirljivo obletnico, se bomo zbrali, da se spomnimo, poslušamo Bowiejeve pesmi in se skupaj predstavimo delu, ki je predstavljalo svobodo, preobrazbo in samoidentiteto.

Brezplačen tečaj plesa za začetnike // T-Klub (10. januar 2026)

»Novo leto, nov jaz!« – se vam ta moto sliši znan? Novo leto vedno prinese nov zagon vsem nam in mnogi se v tem času odločijo začeti nekaj novega. Ekipa T-Kluba ponuja odlično priložnost za to, saj se lahko 10. januarja udeležimo brezplačnega tečaja plesa za začetnike in se preizkusimo, kako dobro se znamo gibati v ritmu s partnerjem. Za tečaj je potrebna prijava.

Novoletni koncert // Kelenföld Montázs Központ (16. januar 2026)

16. januarja bo Kelenföld Montázs Központ pravi kraj za vse ljubitelje jazza in swinga, kjer bosta na oder stopila Budimpeštanski jazz orkester in Gábor Majsai ter priredila fantastičen brezplačen novoletni koncert. Za vstop je potrebna registracija, zato ga ne zamudite!

11. rojstni dan MONYO // MONYO Taproom (17. januar 2026)

Pivovarna MONYO praznuje svoj enajsti rojstni dan in vsi so vabljeni na brezplačen dogodek v njegovo čast. 17. januarja od 14. ure dalje bodo za dobro vzdušje poskrbeli odlični DJ-ji, na voljo pa bo tudi rojstnodnevna premiera piva, nepozabne promocije piva, nebeški prigrizki in poseben ogled pivovarne za vse zainteresirane. Poleg tega boste ob prijavi na dogodek prejeli tudi kozarec ležaka ali IPA kot darilo.

Budimpešta – Kalandváros // Otroška in mladinska umetnostna galerija Deák 17 (do 17. januarja 2026)

Otroška in mladinska umetnostna galerija Deák17 je navdušena Brezplačna razstava Almas predstavlja Veliko Budimpešto, ki praznuje 75. obletnico, z vidika sodobne madžarske ilustracije otroških knjig. Dela najizjemnejših madžarskih ilustratorjev razkrivajo različne obraze prestolnice, od zgodovinskega mestnega središča do stanovanjskih naselij, in ponujajo vpogled v to, kje resnični prostori postanejo čarobni. Dela umetnikov dopolnjujejo najboljša dela risaškega natečaja, razpisanega na isto temo, s čimer obiskovalcem predstavljajo resnično raznoliko razstavo.

Dan madžarske kulture – Minifest zvočnih posnetkov NKA // Turbina (22. januar 2026)

22. januarja bodo tri dvorane Turbine ob dnevu madžarske kulture napolnjene s svežo madžarsko glasbo. V živo bodo nastopili novi izvajalci iz programa zvočnih posnetkov NKA, z različnimi žanri in zaporednimi koncerti ves večer. Brezplačen, hiter program za vse, ki jih zanima naslednja generacija madžarske glasbene scene.