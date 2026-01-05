Največje jaslice na svetu čakajo družine v vasi na obali jezera Fertő

Pol ure vožnje od Soprona, v vasi Mörbisch (madžarsko: Fertőmeggyes), ki se nahaja na zahodni obali jezera Fertő, največje jaslice na svetu čakajo družine s svetlobno čarovnijo, programi in zabavo.

Impresivni adventni dogodek z imenom Zimski čudež v Mörbischu je večji, bolj barvit in bolj čaroben kot kdaj koli prej. Kopališče Mörbisch, ki se nahaja tik ob madžarski meji v deželi Gradiščanski, se je letos spremenilo v zimsko vas, ki plava v svetlobi, na vodni oder pa so postavili največje jaslice na svetu.

Čudovit spektakel oživi vsako uro v obliki osupljive multimedijske projekcije, ki jo dopolnjujejo svetlobni in zvočni učinki, in vas vabi na čarobno potovanje.

Poleg monumentalne atrakcije, ki si jo je mogoče ogledati od petka do nedelje, vse do 4. januarja 2026, obiskovalce čakajo lesene hišice z lokalnimi dobrotami, interaktivni otroški programi, atmosferske odrske predstave, čarovniške predstave, koncerti in nova, čarobna svetlobna pot na obali jezera Fertő.

Več informacij o natančnem odpiralnem času, programih in cenah vstopnic najdete na spletni strani dogodka s klikom tukaj.