5 enodnevnih destinacij v okolici Budimpešte, če iščete poživljajoča zimska doživetja

Hladnejše vreme ne bi smelo biti omejitev za poživljajoče izlete in oglede mesta, polne doživetij. Zato se ne splača zamuditi raziskovanja okolice prestolnice, saj enodnevne destinacije, ki so enostavno dostopne z javnim prevozom, obljubljajo neprimerljiva doživetja tudi v zimskih mesecih.

Esztergom

Esztergom je ena tistih enodnevnih destinacij, ki bi jih moral vsakdo vsaj enkrat videti. Enostavno dostopna z vlakom z železniške postaje Nyugati, je ena od znamenitosti mesta, ki jih morate videti, Esztergomska bazilika, ki se dviga na Grajskem griču. Vendar pa je Muzej gradu Esztergom, ki se nahaja poleg nje, vsaj tako vreden ogleda. Ko se spustimo po pobočju, se lahko sprehodimo po romantičnih tlakovanih ulicah Vízivárosa in se sprehodimo po prijetni promenadi Kis-Duna, ki je prijetna tudi pozimi, kjer lahko najdemo tudi Pumuklijo Mihályja Kolodka, znano po svojih mini skulpturah. Preden se odpravite proti Železnim vratom, ki slovijo po svoji neprimerljivi panorami, se splača nekaj časa posvetiti tudi odličnim mestnim kavarnam in restavracijam.

Vác

Vác, ki se nahaja na enem najlepših ovinkov Donave, je idealna destinacija za enodnevni izlet, tudi pozimi. Impresivni baročni glavni trg je obdan z znamenitostmi in spomeniki Váca: tukaj lahko najdemo cerkev Belih, palačo velikega proštstva z zbirko škofije Vác. Med našim potovanjem je vredno raziskati tudi cerkev svetega Križa, zgrajeno na mestu nekdanjega gradu, in poznobaročno katedralo Marijinega vnebovzetja, zgrajeno v 18. stoletju. Na promenadi Ady Endre lahko najdemo enega od gastronomskih zakladov Váca, Lujzo in koriander, kjer vas čakajo zajtrki iz svežih, sezonskih sestavin in tedensko spreminjajoča se ponudba kosil.

Tata

Srce Tate, znane tudi kot mesto voda in enostavno dostopne z javnim prevozom iz prestolnice, je Öreg-tó, ki ga obdaja skoraj 7 kilometrov dolga sprehajalna pot. Med znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi, spadata grad Tata na obali jezera in grad Esterházy nedaleč od njega. Če vas poleg grajenih zakladov zanimajo tudi čudovite naravne znamenitosti, se splača odpraviti proti učni poti Tata Bright in se sprehoditi po 1,5-kilometrski pohodniški poti, oviti v zimski sijaj, ki vodi čez lesene ploščadi. Angleški vrt, ki je prav tako povezan z družino Esterházy, ponuja nešteto grajenih in naravnih znamenitosti.

Višegrád

Priporočamo tudi Višegrád, kjer se lahko približate naravi in odkrijete zgodovinske zaklade preteklosti. Citadela, ki se dviga nad ovinkom Donave, ponuja osupljivo panoramo ovinka Donave, ki je pozimi prav tako čaroben kot v katerem koli drugem letnem času. Za tiste, ki iščejo pustolovščine, se splača obiskati bob stezo v Višegradu, kjer se lahko pred ali po kosilu naužijete adrenalina. Če pa bi se radi odpravili na izlet po Višegradu, priporočamo razgledno točko Zsitvay, slap Ördögmalom in Višegradska jezera s postrvmi.

Szentendre

Če želite pozimi obiskati resnično romantičen kraj, se splača odpraviti proti Szentendreju. Po sprehodu po tlakovanih ulicah ljubiteljem kulture priporočamo pisano kulturno paleto Szentendreja: Center retro oblikovanja, kulturno središče mesta, Muzejski center Ferenczy in slaščičarna muzeja Szamos, ki ponuja tudi nebeške sladice, so skoraj obvezni obisk med enodnevnim obiskom. Skoraj povsod v mestu najdemo vedno boljše restavracije, zato je gotovo, da po obilnem ogledu mesta gastronomskih doživetij ne bo vredno zamuditi.