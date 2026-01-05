Najboljši filmi leta 2025: 8 dokumentarcev za spoznavanje preteklosti in sedanjosti

V zadnjem delu naše tematske serije člankov smo za vas zbrali najboljše dokumentarce leta 2025, ki so bili predvajani v madžarskih kinodvoranah.

Najboljši dokumentarci leta 2025:

Riefenstahl

Dokumentarni film Riefenstahl ponuja vpogled v umetniško zapuščino Leni Riefenstahl in njen kompleksen odnos z nacističnim režimom. Poleg režiserkinega avtoportreta lahko izvemo tudi o dokazih, ki kažejo, da je vedela vse o sistemu in storjenih zločinih. Andres Veiel je dobil doslej neviden dostop do osebnega arhiva Leni Riefenstahl s 700 škatlami posnetkov in je s pomočjo najdenih materialov ustvaril kompleksnejši portret kontroverzne filmske ustvarjalke kot kdaj koli prej.

Državni udar z glasbeno spremljavo

Jazz in dekolonizacija se prepletata v tej zgodovinski, zaviti zgodbi, ki osvetljuje epizodo hladne vojne, ko sta Abbey Lincoln in Max Roach vdrla v Varnostni svet ZN, da bi protestirala proti atentatu na Patricea Lumumbo.

Zora impresionizma

Impresionisti so najbolj priljubljena skupina v umetnostni zgodovini – milijoni se vsako leto zgrinjajo v Orsay in Narodno galerijo v Washingtonu, da bi občudovali njihove mojstrovine. A sprva so bili prezirani, brez denarja outsiderji. Leto 1874 je bilo leto, ki je vse spremenilo; prvi impresionisti, »lačni neodvisnosti«, so prekinili z akademsko umetnostjo in organizirali lastne razstave zunaj uradnih kanalov. Rodil se je impresionizem in svet umetnosti se je za vedno spremenil.

Gaucho Gaucho

V skupnosti gaučov v dolini Calchaquí kavboji in kavbojke, ki spoštujejo naravo, še vedno galopirajo na konjih, kot da bi se čas ustavil pred sto leti. Vsaka generacija ima svojo vlogo, pa naj bo to lokalni pevec, mladi, ki pasejo živino, ali izkušeni starešine. V tem ljubečem, tesno povezanem, a surovem okolju se najstnica Guada odločno bori za prepoznavnost v moško prevladujočem svetu rodea.

Festivalland

Sziget, VOLT, Balaton Sound, Művészetek Völgye, Fishing on Orfű, Paloznak Jazzpiknik – ikonični festivali, ki že desetletja opredeljujejo naša poletna doživetja. Kje so se začeli in kam gredo? Kaj jih žene: strast ali posel? Kaj pomenijo za naslednje generacije?

Potrebujem leva

Veronika Marék je največja živeča klasika madžarske otroške književnosti, slavna avtorica zgodb Boribon, KippKopp in Karirasti zajec, katere zgodba Laci in lev že več kot pol stoletja povezuje madžarske in japonske otroke ter ustvarja posebno vez med Budimpešto in Tokiom. Od prve izdaje knjige leta 1965 je bilo na Japonskem prodanih skoraj 700.000 izvodov, vsako leto pa izidejo nove izdaje.

Dalajlama – Nauki sreče

Glavni lik v predstavi Dalajlama – Nauki sreče je Njegova svetost, 14. Dalajlama, ki se pri skoraj 90 letih usede iz oči v oči z gledalcem, da bi se z njim pogovarjal o preprostih življenjskih vprašanjih – sreči, trpljenju, miru in sočutju – z neposrednostjo in modrostjo, ki je hkrati brezčasna in nujno aktualna.

Andrea Bocelli 30: Praznovanje

Dih jemajoči naravni toskanski amfiteater, Gledališče tišine, bo napolnjen z glasbo, saj bo svetovno znani italijanski tenorist Andrea Bocelli praznoval 30. obletnico svoje kariere v svojem domačem kraju. Tridnevni dogodek bo ponudil številne edinstvene predstave iz Maestrovega repertoarja, nastopila pa bo tudi vrsta slavnih gostov, ki bodo večer naredili še bolj poseben.