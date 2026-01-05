5 novih božičnih serij ali sezon na Netflixu in drugih v letu 2025

Zbrali smo kup novih praznično in božično obarvanih serij in sezon iz leta 2025 z madžarskih spletnih strani za pretakanje.

Sicilian Express (Netflix, nova serija)

Božič se bliža in dva sicilijanska prijatelja, ki delata v Milanu, najdeta koš za smeti, ki ju v nekaj sekundah teleportira naravnost k njuni družini.

Percy Jackson in Olimpijci (Disney+, nova sezona: 10. december 2025)

Polbog Percy Jackson se poda na misijo po Ameriki, da bi preprečil vojno med olimpijskimi bogovi.

Moški proti dojenčku (Netflix, premiera: 11. december 2025)

Ko se bliža božič, se dvoročni oče spopada s skrbjo za luksuzno londonsko stanovanje, z nepričakovanim preobratom: skrbeti mora tudi za izgubljenega dojenčka.

Nov prijatelj za božič (Netflix, nova sezona: 12. december 2025)

Tridesetletna Johanne se pred božičem spopada z družinsko dramo in romantičnimi izzivi, ponovno se povezuje z bivšimi in novimi romancami.

Peči ali ne? – Praznična izdaja (Netflix, nova sezona)

Praznična izdaja osupljivega tekmovanja v peki, v katerem se vračajo umetniki piškotov iz prejšnjih sezon, ki ustvarjajo okusne replike drsalk, orehov in še več.