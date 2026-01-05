5 izjemnih knjig o življenjskem slogu v letu 2025, ki vam bodo pomagale pri načrtovanju življenja ob koncu leta

Ko se bliža konec leta, je lepo, da se malo upočasnimo in pogledamo vase. Naš izbor knjig o življenjskem slogu vam bo pomagal najti odlične spremljevalce, ne glede na to, ali se bolj zavestno pripravljate na prenajedanje med prazniki, celite stare rane ali se podajate na pot samospoznavanja – tako v prenesenem kot dobesednem pomenu.

Erzsébet Soltész: Podpora mikrobiomu in prehranjevanje, ozaveščeno o vlakninah

Vedno več ljudi govori o pomenu mikrobioma, vendar je izraz še vedno neznan. Kaj je mikrobiom? Kako vpliva na naše zdravje? Ali nam lahko resnično pomaga živeti dlje? Če je njegovo ravnovesje porušeno, kako ga lahko obnovimo? Kot laik se v tej temi ni enostavno znajti in negotovost je lahko velika. Pa vendar je mikrobiom naš prijatelj – naša edinstvena skupnost mikrobov nas spremlja skozi vse življenje. Življenjski slog, ki podpira uravnotežen mikrobiom, prehrana, ki se osredotoča na vlaknine, lahko pomaga preprečevati in zdraviti bolezni ter podaljšati zdravo življenjsko dobo. Ta bistveni vir je predstavljen v tej knjigi, ki zapolnjuje vrzeli, z znanstveno natančnostjo, a hkrati v lahko prebavljivem slogu.

Victoria Ward: Seznam želja: Mir – Spokoj

1000 krajev za umiritev duše in iskanje miru

Seznam želja: Mir – Spokoj združuje 1000 čudovitih lokacij z vsega sveta za popotnike, ki iščejo mir, spokojnost in poglobitev čuječnosti. Ta zakladnica pomirjujočih in navdihujočih destinacij vključuje tako daljša kot krajša potovanja, vsako zasnovano tako, da pomaga napolniti stresnega popotnika. Od sončnega vzhoda nad jezerom Powell v Utahu, na krovu balona na vroč zrak, do najtišje kavarne v Budimpešti, zbrane lokacije ponujajo priložnost, da si damo prostor, da razmislimo, zadihamo, predelamo dogodke in obnovimo svojo samopodobo.

Noémi Kocsis: Bakancslista – Brez meja (500 čezmejnih, sosednjih lokacij, ki jih ne smete zamuditi)

Meje obstajajo le na papirju. To še posebej velja za našo državo, saj smo si zunaj meja enaki tako v jeziku kot v kulturi. V svoji zelo uspešni seriji Bakancslista Noémi Kocsis bralca zdaj vabi tudi onkraj Madžarske. Okušamo vina Gradiščanske; vzpenjamo se na gradove Zgornjih Karpatov in Transilvanije; potujemo čez državo skozi vasi, mesta in divje soteske Transilvanije; sprehajamo se v secesijskem slogu po Vojvodini; okušamo ribje specialitete ob reki Dravi, skočimo pa tudi na Jadran in raziščemo spomine Madžarov v pristanišču Reka. Kulinarične dobrote, kulturne dobrote, športni izzivi, znanstvene zanimivosti, sprostitev ali zgolj ideje za ponovno polnjenje energije so vključene v to čudovito knjigo.

Jordan Brown: Ljubi sebe! Delovni zvezek za ženske – Obdelava travme

Ženske, ki so doživele travmo, se pogosto spopadajo s pomanjkanjem samozavesti in občutkom sramu. Kot terapevtka, ki dela posebej z ženskami, ki so preživele travmo, vam Jordan Brown zdaj pomaga, da se znebite perfekcionizma, izogibajočega vedenja, nezdravih veščin spoprijemanja in potlačenih spominov, da se lahko počutite mirnejše in bolj samozavestne. Pokaže vam, koliko obrazov ima lahko travma, nato pa vas s svojimi krepilnimi vajami nauči, kako jo premagati. Z nežnimi nasveti vas vodi po poti do ozdravitve, da lahko predelate preteklost, se opustite sramu, zgradite varne odnose in postanete močnejša različica sebe!

Dr. Andreas Michalsen: Prehrana – Ostanite zdravi in živahni! Živite dlje!

Geslo je: dolgoživost. Prof. dr. Andreas Michalsen je zbral vse o zdravilnih, življenjsko pomembnih učinkih zdrave prehrane in posta ter ponuja smernice o pravilnem prehranjevanju, da lahko živimo dlje – v formi in zdravi. O prehrani razpravlja ne le z vidika prebavnega sistema, temveč tudi z vidika človeškega telesa kot celote. Lahko beremo znanje, podprto z znanstvenimi raziskavami, o tem, katera živila varujejo naše zdravje in upočasnjujejo staranje. Soočimo se lahko s slabostmi modnih čudežnih zdravil in priljubljenih prehranskih trendov, pa tudi z zmotnimi predstavami, povezanimi z njimi. Knjiga prikazuje tudi, kako lahko s trajnostnim prehranjevanjem pomagamo našemu planetu in podnebni krizi.