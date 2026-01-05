15 očarljivih zimskih otroških knjig, ki bodo polepšale hladne mesece

Izbirate lahko tudi med najboljšimi novimi knjigami v zimski sezoni: ponovno smo za vas pripravili še en fantastičen izbor, v prid otrokom.

Nove zimske knjige za najmlajše:

Knjižnica za dojenčke: Mladiči živali v snegu – Knjiga kukavica

Pokukajte za trpežna, zložljiva ušesa in odkrijte Arktiko na straneh Kristala in Snežinke! Dobrodošli najmlajši bralci, ki se lahko s knjigo učijo o živalih in njihovem okolju, razvijajo svoje fine motorične sposobnosti in odkrivajo zabavna presenečenja. (Priporočeno za starost 3 let in več)

Laura Sampson: Legendarne zgodbe

Ta poseben izbor zgodb je kot da bi bralce postavili na čarobno preprogo: popelje jih skozi štiri celine in skozi svet mitov, pravljic in legend. Pripoveduje o stvarjenju zemlje in neba, o stvarjenju letnih časov, srečate pa lahko tudi junake, kot so Dioniz, Roland in Parzival, Sosruko, Olorun, Libuše in Fenrir. (Priporočeno za starost 3 let in več)

Henrike Lippa: Življenje v gozdu – Zima

Prelistajoča knjiga za najmlajše! V zvezkih serije lahko spremljate, kaj gozdne živali počnejo iz letnega časa v letni čas. S prevodi pesmi Sándorja Tatárja. (Priporočeno za starost 3 let in več)

Daniela Gamba: Moj adventni koledar

Ta knjiga, ki je tudi igra, najprej pripoveduje zgodbo o otroku Jezusu, nato pa na zadnjih straneh postane velika, osvetljena jaslica. Odprite štiriindvajset majhnih okenc v urejenem vrstnem redu in postavite figure otroka Jezusa in treh kraljev v jaslice 25. decembra in 6. januarja. (Priporočeno za starost 3 let in več)

Briony May Smith: Döme – Na pomoč, izgubila sem se!

Mama merjasec prvič pelje svoje malčke v gozd. Reče jim, naj ne tavajo, ker se lahko grozovok pojavi kjer koli. Döme pa sledi svojemu vonju in najde veliko dobrot ter se pomeša z drugimi. Oh, kaj je to šumenje v listju? To je samo majhna veverica, ki bo obiskala svojo bolno babico. In kaj je to renčanje? To je samo smrčanje srnjačka, ki je okusil fermentirano jabolko in zaspal. Po vsakem strahu Döme spozna, da svet navsezadnje ni tako strašljiv in da jo vonj, ki jo je sprva spravil v težave, dejansko lahko reši iz zagate. (Priporočeno za starost 3 let in več)

Nóra Majoros: Zimska pravljična knjiga

Prišel je december in prebivalci mirnega mesteca odkrivajo njegove čarobne skrivnosti. Kateri zaklad se skriva na podstrešju? Ali v jami živi zmaj? Bo miška pripravljena na Božičkov ples? Kdo bo nadomestil bolnega severnega jelena, ki vleče sani? In ali vam bo uspelo najti bor, ki želi postati božično drevo? Potopite se v srčen svet 24 zgodb in doživite trenutke prazničnega pričakovanja z junaki pravljic! (Priporočeno za starost 3 let in več)

Klobuk, šal – Zimske pesmi

Ali ni ta občutek znan, ko že novembra čakate na prvi sneg (in božič)? Mehkoba, čistost in tišina snega imajo čaroben učinek na mlade in stare – in to doživljamo vedno manj pogosto. Hrepenimo po njem, z veseljem tečemo k oknu, ko začnejo plavati čudoviti kosmiči, ki se hitro stopijo, si nadenemo šale, kape in rokavice, se igramo s snežnimi kepami, zmočimo se in zebemo, se ogrejemo v sebi. Z branjem najlepših starih in novih zimskih pesmi se lahko skotalite v namišljeno zasneženo zimo! (Priporočeno za starost 3 do 6 let)

Juhász Kristóf: Podeželske potepuške zgodbe

S pravljicami Juhásza Kristófa se lahko potepate po vsej Madžarski. Medtem ko potujete iz okrožja v okrožje, lahko spoznate angele Blatnega jezera, čarovnice iz Boršoda, lahko pa preberete tudi zgodbo o kamnih gradu Široki in Lajosovem izviru. Podeželske potepuške zgodbe vsebujejo prave »pravljice« z vilami, škrati, zmaji, zlatimi jabolki, govorečimi tlakovci in vodnim mlinom, v katerem straši hudič. V njih oživijo stari madžarski kralji, bogat svet ljudskega izročila, legend in verovanj pokrajin naše države pa oživi. Šaljive zgodbe, ki črpajo iz jezika in orodij ljudskih pravljic, ponujajo samozavestno zabavo tako pripovedovalcu kot našim poslušalcem. (Priporočeno za starost od 3 do 6 let)

Anikó Kelemen: Kuncogik – Gozdni ljudje

Zlobni urok. Dva dobra prijatelja. Sedem skrivnostnih sanj … Čarovnica Szurkála vrže zlobni urok na prebivalce Kuncogika, zaradi česar vilinci izgubijo veselje in sanje. Vendar sta dva otroka Kuncogika, Bukfenc in Szamóca, na srečo rešena in čaka ju težka naloga, da prekinete prekletstvo. Na dolgem in nevarnem potovanju ju spremljajo štirje živalski mladiči, pri nalogi pa jima bosta pomagala tudi Horkoláb, gozdni čarovnik, ki razlaga sanje, in vila Merengella. Jim bo uspelo najti čarobne lokacije, ki so se pojavile v njunih sanjah, in pridobiti sestavine za protistrup? Čarobne slike Hajnalke Hegedüs približajo pravljične pokrajine in like. Avtoričine melodije in pesmi je oživil tekstopisec László Dobos, pesmi pa lahko poslušate na povezavi v knjigi. V tej knjigi besedilo, slike in glasba skupaj ustvarjajo večno čarobnost pravljice. (Priporočeno za otroke, stare 5 let in več)

Najljubše zimske knjige za predšolske otroke:

Anna Bojti: Zabaviščni park nad mestom

Ali poznate stari zabaviščni park? Da, za živalskim vrtiljakom! Kjer se vrtiljak vrti in vrti, ena od njegovih vesoljskih ladij, tista z rdeče-rumenim črtastim nosom, pa lahko leti visoko … Samo skočite vanj in poletite po mestu! Tam zgoraj lahko srečate veliko zanimivih likov. Na eni strehi kip viteza lovi princeso, na drugi deklica išče svojo mamo, potepuška papiga je žalostna v listju dreves, majhen deček pa je v kopeli izgubil dedka. Pomagajte jim, saj lahko iz svoje vesoljske ladje vidite vse! Ker ste v tej knjigi glavni junaki vi! Obrnite strani, kjer koli želite, rešujte uganke, brskajte po ogromnih, podrobnih slikah in nadzorujte zgodbo! (Priporočeno za starost od 5 do 10 let)

Mórina velika pravljična knjiga: Madžarske ljudske pravljice

Prvi zvezek serije Mórina velika pravljična knjiga je zbral najlepše in najbolj znane madžarske ljudske pravljice, tiste, za katere menimo, da bi morale biti na vsaki knjižni polici in v vsaki otroški sobi. Pravljice prihajajo iz domačih in mednarodnih zbirk, izbrane pa so tudi iz priredb Jánosa Aranyja, Eleka Benedeka, Jánosa Krize in Gyule Illyésa. Pravljična knjiga je bila izdana v ekskluzivni izdaji s 16 pisanimi ploščami. (Priporočeno za starost od 6 let naprej)

Veronika Marék: Vrti se in igraj – Zajec s karirastimi ušesi

Vrti se in igraj! Zajec s karirastimi ušesi vsebuje 2 kocki, 16 figuric in 5 družabnih iger. V rokah lahko držite pet vznemirljivih družabnih iger, ki jih lahko igrate doma ali celo na poti. Obiščite Karirastega zajca, igrajte žogo s Kistöfijem na igrišču, pecite palačinke, pojdite na Krisztino rojstnodnevno zabavo! (Priporočeno za starost 6 let in več)

Hiro Kamigaki: Pierre, detektiv labirinta – Skrivnost rdeče piramide

Fantomski tat, gospod X, načrtuje krajo labirintne piramide iz Doline labirintov. Ali lahko pomagate Carmen in Pierru ustaviti gospoda X in poskrbeti za varnost vseh? Barvita knjiga, polna zapletenih labirintov, težavnih izzivov s skritimi predmeti in pametnih ugank! (Priporočeno za starost 9 let in več)

Ben Miller: Doživetja božičnega škrata

Se vam lahko uresničijo božične sanje? Božiček potrebuje malo počitka. Ni v dobri formi in nekdo spet poskuša uničiti praznike … Togi in Magyal morata poskrbeti, da bodo otroci pravočasno prejeli darila in doživeli božično čarovnijo. Še ena smešna zgodba uspešnega avtorja in igralca Bena Millerja. (Priporočeno za starost 9 let in več)

Zimske izdaje knjig za prednajstnike:

Eszter Angyalosy: Kamillina skrivnost

Kdo bi si mislil, da se lahko življenje človeka v samo enem letu obrne za 180 stopinj?! Kamilla, 16-letna lepotna vlogerka, je imela vse: deset tisoč sledilcev, zveste prijateljice, bogate starše in najbolj kul fant v šoli jo je pravkar povabil na zmenek … Toda iz trenutka v trenutek se ji je življenje sesulo. Leto kasneje je izgnana v razpadajočo hišo svoje godrnjave babice, na dnu družbene lestvice, in poskuša preživeti poletje brez prijateljev. Edini, ki se še vedno pogovarja z njo, je šolski klovn Gábor, ki se mu vsi posmehujejo, ki je tudi strasten okoljevarstvenik in želi Kamillo za vsako ceno potegniti v svojo najnovejšo noro akcijo. Medtem ko dekle poskuša obnoviti svoje življenje iz ruševin, se mora soočiti s tem, koliko odgovornosti nosi za to, kar se je zgodilo njej in njeni družini pred enim letom. (Priporočeno za starost 13 let in več)