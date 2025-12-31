9 čarobnih podeželskih mest, kjer lahko uživate v prijetnem adventnem sejmu in prazničnem vzdušju

Med prazničnim časom se tudi podeželska mesta okopajo v svetlobi in spremenijo v pravo čudežno deželo. Zgodovinski trgi, ulice in znani glavni trgi dobijo posebno okrasje, zrak pa je napolnjen z vonjem po kuhanem vinu, pikantnih tortah in sveže pečenih dobrotah. Vsako mesto ponuja drugačno vzdušje med adventom: ponekod vabijo svetlobne predstave in drsališča, drugje pa vrtiljaki, koncerti ali kulturni programi ustvarjajo intimno okolje. Priporoča csodasmagyarorszag.hu. (x)

Debrecen

Sprehod po debrecenski adventni tržnici dopolnjujejo dela lokalnih umetnikov in unikatna ročno izdelana darila. Praznično vzdušje dopolnjujejo fotografske točke, drsališče, osvetljen tramvaj in vlak Božička, medtem ko zgodovinske ulice mesta privabljajo obiskovalce sejma s svetlobnimi kroglami, osvetljeno jelko, baročnim vrtiljakom in božičnim vlakom. Številni koncerti in kulturni programi zagotavljajo sproščujočo izkušnjo, bogato z doživetji. 13. decembra bo Debrecen odet v led: Karneval ledenega cvetja bo vsakega obiskovalca očaral s posebnim vzdušjem.

Miskolc

Med prazničnim časom bodo zasijale tudi luči Miskolca. V okviru adventa v Miskolcu bodo barvitost programa poskrbeli koncerti, odrske predstave in animacijski programi. Na tire se bo zapeljal tudi najlepši adventni tramvaj v Evropi: vlak, ki lebdi v poplavi luči, ni le ponos Miskolca, temveč tudi osemkratni evropski prvak, ki bo navdušil vsakega potnika. Božičkov vlak obiskovalce ponovno popelje v Pravljično kraljestvo v Lillafüredu, kjer igralci Narodnega gledališča v Miskolcu v iglujskih šotorih prirejajo glasbene nastope. V parku prihajajoče spremlja smeh vilinov, Božiček pa osebno pozdravlja obiskovalce – tako mlade kot stare.

Eger

Adventni program v Egerju ponuja pravo družinsko sprostitev. Med pravljično kuliso baročnega mestnega središča obiskovalce čaka pristno adventno vzdušje: bleščeča dekorativna razsvetljava, spektakularne instalacije ter vonji kuhanega vina in dobrot z okusom cimeta naredijo sprehod nepozaben. Legendarni trg Dobó, trg Gárdonyi in trg Végvári Vitézek so odeti v atmosfersko svetlobo, ki jo še bolj čarobno naredi dekorativna razsvetljava znamenitega gradu Eger. Vrvež sejma ni le spektakularen, ampak tudi slastna izkušnja: lokalne gastronomske dobrote, dobrote, pripravljene za to priložnost, in posebne vinske specialitete bodo zapeljale vsakogar. Praznično vzdušje dopolnjujejo koncerti, plesne predstave in otroški programi. Čarobna ledena palača ob mestni hiši čaka najmlajše z interaktivnimi programi, kjer poslikava obrazov, bleščeče tetovaže in druge posebne dejavnosti zagotavljajo zabavo.

Szeged

Tudi v Szegedu ni manjkalo prazničnega vzdušja! Osrednja lokacija segedinskih božičnih tednov je Dómski trg, kjer obrtniki in prodajalci ponujajo nešteto idej za božična darila, gostinci pa obiskovalce pogostijo s kuhanim vinom, kürtőskalac in drugimi dobrotami. Otroci se lahko zabavajo v leseni hišici, sredi trga pa bo ponovno zgrajen priljubljen slamnati labirint. Znamenitosti ne bo manjkalo: ob petkih bo Katedralski trg popestrila vznemirljiva predstava žongliranja z ognjem, ob nedeljah pa bodo praznično vzdušje ustvarila bedenja s svečami. Medtem 50-metrski panoramski kolo nasproti katedrale ponuja neprimerljiv razgled na mesto, obsijano s svetlobo.

Gödöllő

Ne le mesto, ampak tudi kraljevi grad Gödöllő se decembra kopa v prazničnih lučeh, zato bo vse že od trenutka prihoda pričakalo intimno adventno vzdušje. Božični sejem v središču Gödöllőa ponuja intimno sprostitev in prijeten način za pripravo na praznike. Tudi letos si lahko na grajskem vrtu ogledate svetlobni vrt kraljice Elizabete, ki ustvarja osupljiv prizor s sto tisoč žarnicami, 12 kilometri svetlobnih nizov in 30-metrskim panoramskim kolesom. V parku vas čakajo nove svetlobne skulpture, med sprehodom pa lahko odkrijete tudi interaktivne foto točke. Serija koncertov znotraj grajskih zidov bo poskrbela za adventno vzdušje, 28. decembra pa bo celodnevni družinski program priklical svet kraljevega božiča. Neizogibni element adventa v Gödöllőu je Božična hiša, ki ponuja praznične okraske in navdih vsem, ki imajo radi čarobnost božiča na edinstven način v državi.

Pécs

Tudi leta 2025 bo vse pričakal adventni sejem obrti in pravljic v Pécsu s prazničnim vzdušjem in številnimi možnostmi za rekreacijo. Sejem ponuja vznemirljiva doživetja s prenovljenimi programi in novimi lokacijami: gostje lahko izbirajo med izdelki več kot dvajsetih gostinskih enot in več kot tridesetih prodajalcev obrti. Bogata kulturna dediščina mesta naredi adventni sprehod še bolj poseben: mehke luči katedrale in svetlobne instalacije v mošeji so še posebej vzdušne. Različni koncerti na glavnem trgu bodo poskrbeli za intimno, praznično vzdušje, a vredno je raziskati tudi raznoliko programsko ponudbo četrti Zsolnay.

Veszprém

Med adventom v središču Veszpréma vlada posebno vzdušje: vonj po cimetu, medenjakih in sveže pečeni hrani napolni ulico Kossuth, kjer sprehod spremlja sij prazničnih luči. Na stojnicah Dišečega adventa lahko izbirate med unikatnimi ročno izdelanimi darili, koncerti in otroški programi pa zagotavljajo brezmejno praznično doživetje. Kulinarična ponudba je bogata: gostje lahko poskusijo klasične priljubljene jedi – pečene langoše, hamburgerje, hrenovke, ocvrte klobase ali toast z mozgovim mozgom – in se prepustijo sladkim dobrotam. Kürtőskalács, churros, retro sladice, domače transilvanske čokolade, szaloncukrok in suho sadje poskrbijo za pravo praznično poslastico.

Esztergom

Adventni sejem v Esztergomu ponuja intimna praznična doživetja v štirih vikendih na trgu Széchenyi. Obiskovalce čakajo prodajalci ročnih del, bogata gastronomska ponudba, koncerti na prostem in raznoliki otroški programi. Skoraj pol tisoč kvadratnih metrov veliko umetno drsališče bo tudi letos delovalo na glavnem mestnem trgu, kjer se bodo ljubitelji drsanja lahko prepustili svojemu najljubšemu zimskemu športu. V soboto in nedeljo bodo tri ikonične stavbe Esztergoma – občina, pošta in okrožno sodišče – odete v spektakularne božične lučke. Poleg sejma obiskovalce po vsem mestu čakajo številni drugi kulturni in družinski programi, koncerti in presenečenja.

Šopron

Šopronski advent vabi obiskovalce na slikovitem Glavnem trgu grajskega okrožja, kjer jaslice, praznične svetlobne slike in spektakularne dekoracije ustvarjajo idilično praznično vzdušje. Prijetna atrakcija trga je brezplačen turistični vlak, ki vabi na čudovito potovanje po prijetnih ulicah Šoprona. Otroci lahko izbirajo med vrtiljaki in muzejskimi dejavnostmi, odrasli pa lahko uživajo v brezplačnih adventnih koncertih v cerkvi Marijinega vnebovzetja. Vreme ni ovira za programe, saj ogrevani, pokriti šotori na kraju samem zagotavljajo udobje in nemoteno sprostitev.

Letos se splača odpraviti na izlet in odkriti adventne čudesa države. Vsako mesto pripoveduje drugačno zgodbo, a vsa vas vabijo k istemu: da upočasnite, se uglasite in doživite pravo čarobnost praznikov.