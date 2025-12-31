12 senzacionalnih silvestrskih zabav in dnevnih programov v Budimpešti leta 2025

Za vas smo zbrali kopico fantastičnih silvestrskih programov, kjer se lahko na nepozaben način poslovite od leta 2025. Čakajo vas koncerti, DJ-ji, zabave do zore in ponekod celo posebna gastronomska doživetja.

Dnevni programi na silvestrovo 2025:

Silvestrska SUP tura in zabava ob koncu leta na Donavi

Na že tradicionalni SUP turi lahko veslate po posebni poti skozi središče Budimpešte, od rimskega dela do Kopaszi-gata. Skupni piknik naredi izjemno izkušnjo še bolj nepozabno, saj lahko pripravljene dobrote pojeste tudi na vodi. Tura je odlična izbira za začetnike, napredne veslače, prijatelje, družinske člane, pare in tiste, ki prihajajo sami.

Silvestrovanje s šampanjcem // Pozdravljen Buda

Legendarna celodnevna zabava se odvija že četrtič, kjer vas čaka živahno vzdušje, šampanjec, okusni prigrizki, zimske pijače in tisti občutek Pozdravljen Buda, brez katerega ni konca leta! Seveda pa tudi glasba ne bo manjkala: za delo bodo poskrbeli Dynamite Dudes, DJ Fagyi, Falusi Mariann in Viktor Weisz ter Groove Generation.

Silvestrovanje s kasaškimi konji // Park Kincsem

31. decembra vas v parku Kincsem čaka silvestrovanje s kasaškimi konji! Čakajo vas galopi ponijev, kasaške in hrtne dirke, čiste petke in spektakularne konjske predstave, v vsaki disciplini pa bodo praznovali tudi konje leta. Med dirkami bo zabavala Fun TV, vzdušje pa bo med drugim ustvarjal koncert Dj Freeja in Imre Rakonczai’s Blue Piano. Eden od vrhuncev dneva bosta zvezdniški tekmovanji Zenthe in Bubik Memorial. Čez dan lahko poskusite raznovrstno ulično hrano, večer pa se bo zaključil z ognjemetom! Program poteka od 13.00 do 22.00.

Večerni in nočni silvestrski programi v Budimpešti:

Novoletna fiesta // Tereza

Če si letos želite resnično pikantno silvestrsko zabavo v mediteranskem slogu, vas bo Terezin silvestrski program s fiestastim vzdušjem, polnim glasbe, okusov in igrivih tradicij, popeljal iz leta 2025 v leto 2026. Poudarek bo na mehiški gastronomiji: poleg običajnih dobrot bodo na voljo tudi nezamenljive margarite in širok izbor tekile in mezcala. Fiesta bo zaznamovala dogajanje od 20.00 dalje: akustični koncert skupine Andrew Ace Band bo plesišče pretresel z lahkotnimi mediteranskimi ritmi, izostala pa bo tudi silvestrska tombola.

Silvestrovanje z družabnimi igrami // Kavarna z družabnimi igrami

Bi radi preživeli dober silvestrski večer s prijatelji? Ali pa bi raje igrali družabno igro? V Kavarni z družabnimi igrami se tudi letos ne boste morali odločati med prijatelji in svojim najljubšim hobijem.

Silvestrovanje v Fülesu

V Fülesu vas čaka brezplačna zabava, kjer bosta za glasbo od 22.00 do 4.00 zjutraj skrbela Pornó Jésus in Flight Control.

Pridite k nam leta 2026! – Silvestrovanje v Kazi

Silvestrski dirr-durr, hsitt-chsatt, piff-puff, heje-huja, množica, ki bo ulico Kazinczy zravnala z zemljo. Na voljo bodo uspešnice, koktajli, malo dolgočasno, veliko dolgočasno, turisti, lokalne sile, udarjanje po stenah, ragging, dvojni Long Island za hardcore, enojni Long Island za zmerne, glasna glasba, še glasnejši soljudje, trdno samouničenje in vse, kar potrebujete.

Silvestrovanje Tilos 25.-26. // Gödör

Letos je Gödör lahko v novo leto vstopil v tradicionalnem, prepovedanem vzdušju, kjer so na dveh nivojih DJ-ji Tilos, zgoraj cona za sprostitev Cökxpôn, ob prihodu torta dobrodošlice, vse pa čakajo veliki in mali člani skupnosti Tilos.

Priredimo si nadnaravno strašljivo eksperimentalno rock zabavo // Úri Muri

Vsak naj izbere nekoga (ali nekaj, če so to pošasti) iz zasluženo priljubljene serije, s katerim se bo dostojanstveno poslovil od tega leta, bogatega s pošastmi, grozljivkami, kolesi in dobro glasbo. Od 22. ure dalje bo orkester skupine Apertúra izvedel Koncert kostumov, čakala pa vas bo okrašena Muri-klet.

100% Turbina NYE

Po kitajskem horoskopu je leto 2026 leto Ognjenega konja, ki je simbol brezmejne svobode in energije, ki vse preoblikuje. Na silvestrovo bodo v Turbini priklicali to silo, vi pa lahko stopite verige svojih con udobja in se z iskrami podate v novo leto – z DJ maratonom, ki vas bo ohranjal v formi do naslednjega večera.

Silvestrska posebna ponudba // Piston

Najboljše silvestrsko srečanje Piston na svetu z Julesom Warom, Hundred Sinsom in Szellem Lacijem.

BOTB NYE Classics – Še enkrat // Gólya

BOTB Classics, ki se je poslovil aprila, se za eno noč vrača. Ni se vam treba bati trenutno neznanih pesmi in drum and bass skladb. To bo staromodna beat zabava z neutrudnimi kitarskimi in sintetičnimi skladbami. Začne se ob polnoči, pred tem pa vas v Gólyi čaka silvestrska karaoka.