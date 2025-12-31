Spletna madžarska galerija, ki pomaga prinesti umetnost v domove

Čeprav si mnogi ljudje želijo, si le malo ljudi lahko privošči nakup umetnin. Madžarska spletna galerija želi to spremeniti: njihovo poslanstvo je, da umetnost postane dostopna vsem, in z nakupom pri njih neposredno podpirajo umetnika.

Preden razkrijemo, kdo je madžarski umetnik, čigar slike so najbolj iskane, imamo vprašanje: ali veste, kakšna je razlika med originalnim delom in tiskom? Povedali vam bomo: njegovo ceno in seveda njegovo prestižno vrednost. Z drugimi besedami, original je povprečnemu človeku najpogosteje nedostopen.

Eden najbolj iskanih madžarskih umetnikov

Ta ideja je pomembna, ker se je Enikő Eged – katere slike danes verjetno kupi več ljudi kot kdorkoli drug na Madžarskem – in več kot 60 drugih umetnikov odločilo, da bodo svoja dela prodali kot tiske prek spletne galerije artbridge.

Slike ne končajo v skladiščih bogatih zbirateljev, temveč na stenah prvih stanovanj mladih parov, v sobah staršev, otrok in samskih ljudi. Prek Artbridgea lahko umetnost doseže vsakogar, tisti, ki kupijo neposredno, pa podpirajo umetnika.

Umetniška vrednost tiska je manjša

Ko kupite tisk Artbridgea, ne dobite poceni zamenjave. Tisk, ki ga obesite na stene, predstavlja isto umetniško odločitev, isto čustvo, isto individualnost kot original.

Slike so natisnjene na visokokakovostnem papirju z uporabo tehnologije giclée, ki zagotavlja popolno kakovost reprodukcije in življenjsko dobo 80–100 let. Umetniška vrednost tiska torej ni nič manjša, če ga postavite poleg originala – razlikuje se le njihova ideološka vrednost.

Demokratizacija umetnosti

Resnična razlika med originalno sliko in njenim tiskom je dostopnost. Gre za to, kdo jo lahko financira. Na Artbridgeu Enikő in drugi nadarjeni madžarski in mednarodni umetniki pravijo: tudi moja umetnost si prizadeva biti na vaših stenah. Da bo dostopna vam, ki imate radi umetnost.

To je prava demokratizacija – ne izdelki množično proizvedenih trgovin za dom, ki so bili dolgo časa edina cenovno dostopna alternativa. Do zdaj.

Dostopno tudi vam

Artbridge ponuja grafike, ki imajo resnično umetniško vrednost. Skozi slike lahko izkusite, katere teme umetnike danes zanimajo, v kaj verjamejo in kakšen svet si predstavljajo, to izkušnjo pa lahko podarite tudi drugim.

Umetniki pa od vašega nakupa prejmejo neposredno provizijo, tako da se lahko premaknejo k temu, da bodo morali večino časa posvetiti le ustvarjanju.

Enikő Eged, Aliz Buzás, Henry Rivers, Sandra Poliakov in mnogi drugi so že tam. Kar se je do zdaj zdelo nedosegljivo, je zdaj mogoče. Poslovite se od praznih sten, prinesite umetnost v svoj dom in podprite nadarjene madžarske in mednarodne umetnike!

Več informacij in nakup:

artbridge – dostopna umetnost