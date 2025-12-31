Potepanje po Budimpešti kraljice Elizabete: 7 znamenitosti, ki ohranjajo spomin na Sisi

Najljubša madžarska kraljica je večkrat obiskala Madžarsko in njeni obiski so pogosto pustili pečat: številni javni trgi, stavbe in kipi ohranjajo zapuščino kraljice Elizabete, ki se je rodila 24. decembra, kar lahko sami odkrijete med zimskim sprehodom.

Župnijska cerkev sv. Elizabete v hiši Árpád

Kje drugje bi lahko začeli naš sprehod kot v 7. okrožju, v Erzsébetvárosu. Seveda: poleg neštetih zgrajenih spomenikov se Sisi lahko pohvali tudi s svojim okrožjem v prestolnici! Vendar to ni edini del Budimpešte, ki je bil poimenovan po ljubljeni madžarski kraljici: čeprav ima Pesterzsébet v 20. okrožju zelo pustolovsko zgodovino, se je nekoč po Sisi imenoval tudi Erzsébetfalva. Med bivanjem v Erzsébetvárosu obiščite župnijsko cerkev sv. Elizabete na trgu Rózsák! Ta očarljiva neogotska cerkev ni bila poimenovana po kraljici Elizabeti, ampak so želeli prositi Sisi, da bi postala njena zavetnica. Žal je usoda posegla vmes, saj je bila cerkev odprta šele tri leta po Sisini smrti.

1074 Budimpešta, Rózsák tere 8.

Madžarska državna opera

Izgubite se v ozkih ulicah Erzsébetvárosa, nato pa do Madžarske državne opere pridete prek Erzsébet-körúta, ki je prav tako poimenovan po Sisi. Seveda se postavlja vprašanje, zakaj prav tukaj? Čeprav opera v svojem imenu ne izkazuje časti Elizabeti, je Sisi tako ljubila eno najlepših stavb v Budimpešti, da je imela ločeno ložo in po legendi celo skrivna vrata. Na dveh majhnih bronastih kipcih ob kraljevem stopnišču, ki vodita do salonov v prvem nadstropju, lahko opazite tudi začetnici Elizabete in Franca Jožefa. Ogledalo na vrhu stopnic je bilo Sisi zelo priljubljeno: v njem se je domnevno videla vitkejšo.

1061 Budimpešta, Andrássy út 22.

Erzsébetov trg in kip Sisi

Po ogledu ulice Andrássy se povzpnite na budimpeštansko panoramsko kolo in bodite pozorni na to, da se tudi Erzsébetov trg pod vami poklanja Sisi. V vsakodnevni naglici sploh ne boste opazili, da je eden največjih parkov v središču mesta idealno stičišče, kjer lahko občudujete tudi eno najlepših in največjih fontan v prestolnici, fontano Danubius.

Po počitku v pokriti kabini, ki ponuja čudovit panoramski razgled tudi pozimi, nadaljujte pot proti trgu Madách Imre in odkrijte kip Sisi, ki varuje vrata Erzsébetvárosa! Delo kiparke Márie R. Törley iz leta 2018 oživlja Sisi, ki je bila v tridesetih letih, na drugačen način od tradicionalne upodobitve kraljice: bronasti kip Elizabete si lahko ogledate v preprosti, neokrašeni obleki. Knjiga v desni roki kipa se nanaša na kraljičin pesniški talent.

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 7.

Erzsébetov most

Ko pridete do Astorie, zavijte desno in nato, ko pridete do Donave, prečkajte veličastni Erzsébetov most! Čeprav je bil svetlo sivi viseči most, ki ga vidimo danes, dokončan šele leta 1964, potem ko so nemške čete med umikom razstrelile njegovega predhodnika, stari Elizabetin most, zgrajen leta 1903, je zagotovo lep dosežek, da čeprav se most Franca Jožefa, ki je prav tako doživel podobno usodo, zdaj imenuje Most svobode, ta elegantna struktura še vedno ohranja Elizabetino ime.

Spomenik kraljice Elizabete

Ko zavijete na budimskem koncu Elizabetinega mostu, lahko naletite na kip Sisi, ki ima pustolovsko zgodovino: spomenik kraljice Elizabete v Budimpešti je prvotno stal na Trgu 15. marca, a so ga med komunistično diktaturo zaradi ideoloških razlogov odstranili. Kip se je končno lahko vrnil v javni prostor prestolnice na zelo nepričakovan način: trideset let po odstranitvi ga je lokalni zgodovinar Mihály Ráday našel v skritem skladišču v Sülysápu. Ostanki spomenika so leta 1986 končno našli svoje zadnje mesto na trgu Döbrentei – žal klasicistična okrogla stavba s kupolo, ki je prvotno obdajala kip, ni mogla več slediti.

1013 Budimpešta, trg Döbrentei

Cerkev Marijinega vnebovzetja (Matijeva cerkev)

Kratek odcep od trga Döbrentei je vreden ogleda tudi okrožja gradu Buda, saj je bil pred 158 leti, 8. junija 1867, v Matijini cerkvi kronan za ogrskega kralja Franc Jožef, Elizabeta pa za kraljico, kar seveda obeležuje kip. Zanimivo je, da čeprav bi Sisi po pravilih lahko prejela krono šele nekaj dni po kronanju monarha, so bili Madžari Elizabeti, ki je imela pomembno vlogo pri kompromisu, tako hvaležni, da je bilo to pravilo izjemno razveljavljeno.

1014 Budimpešta, Szentháromság tér 2.

Razgledna točka Elizabeta

Čeprav bi bila grajska četrt tudi idealen zaključek našega tematskega ogleda, zaključite sprehod in se vkrcajte na avtobus na trgu Széll Kálmán. Ideja za razgledno točko Elizabeta na hribu János se je porodila leta 1902 po kraljičini smrti, saj je bila Elizabetina najljubša zabava občudovanje mestne panorame od tu. Sisi je območje občudovala trikrat leta 1882, na njene obiske pa je bil celo postavljen spominski kamen s pesmijo Károlyja Szásza. Razgledna točka, ki je bila dokončno odprta leta 1910 in posvečena kraljici Elizabeti, se nahaja na najvišji točki prestolnice, 527 metrov nadmorske višine, in brez ustavljanja gleda na Budimpešto.