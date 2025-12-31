5 nenavadnih predstav v Budimpešti, ki bodo resnično razstrelile leto 2026

Januarski program ponuja več kot le obetavne večere: dajte nam način, kako začeti leto in v zimsko sivino pritihotapiti posebna kulturna doživetja! Zagotovo tudi v letu 2026 ne boste razočarani nad repertoarjem prestolniških gledališč.

Majhna trgovina grozljivk // Gledališče komedije (6. in 22. januar 2026)

V majhni cvetličarni v New Yorku se je pojavila smrtonosna grožnja – in filmska uspešnica o grozljivem sovražniku občinstvo na odru spravlja v smeh že od leta 1982. Mala trgovina grozljivk je osvojila ves svet, v gledališču Vígszínház pa v prevodu Dániela Varrója, z Ákosom Oroszom in Csillo Radnay v glavnih vlogah ter v režiji Eszter Novák prikazuje, kakšen je dober grozljiv muzikal.

Tóték // Gledališče Thália (10., 11., 25. januar 2026)

Mojstrovine Istvána Örkényja ni treba predstavljati: toda ali ste videli, kako je Lehel Kovács zgodbo o Tótéku predstavila na odru? S pomočjo Majorja (Krisztián Kovács), Tóta (Zoltán Mucsi), Tótnéja (Andrea Moldvai Kiss) in Ágike (Csenge Kövesi) bo ključni poštar groteskne zgodbe (Zoltán Tamási) začel pakirati za tri večere v januarju: 10., 11. in 25. neomajno prenaša novice v zimski vrt Thália.

Smrt v Benetkah // Átrij in inkubator Jurányi (13., 14. in 28. januar 2026)

János Kulka in Thomas Mann vodita občinstvo v sredozemsko regijo, med nenavadnim potovanjem pa smo lahko priča resničnemu trenutku v zgodovini gledališča. Igralec, dobitnik Kossuthove nagrade, stoji sam na odru, starejši profesor, ki ga igra, pa se je v Italiji prisiljen soočiti z doslej še nevidno platjo svoje osebnosti. Smrt v Benetkah bo uprizorjena 13. in 14. januarja v Átriju ter 28. januarja v inkubatorju Jurányi in bo priklicala včasih bolj sive in včasih bolj sončne plati življenja.

Leeaneina lepota // Galerija in kulturni center B32 (19. januar 2026)

Nekje, nekje za božjim hrbtom, sta nekoč živeli mati in hči, ki sta si sistematično ubijali živčni sistem. Vse to bi še vedno veljalo, če nore dinamike ne bi prekinil prihod para bratov in sester … Martin McDonagh ni pustil trajnega vtisa le na filmu – nič tega ne dokazuje bolje kot odmeven uspeh njegove prve igre. Lepota Leanne vas bo 19. januarja na odru galerije B32 in Kulturnega trga hkrati nasmejala in pretresla.

Amadeus // Pesti Színház (19. januar 2026)

19. januarja se bo v Pesti Színház znova spustila zlata zavesa in priča bomo lahko brezmejnemu vzponu talenta in grenki vztrajnosti povprečnosti. Prizori ikoničnega filma popeljejo velikega na Dunaj, Amadeus v režiji Géze D. Hegedűsa, ki ga v vlogi Salierija igra András Ötvös, predrzen in odkrit genij, Mozart – ml. Attila Vidnyánszky – nam predstavlja tragične prizore svojega življenja, kar ustvari nepozabno gledališko izkušnjo v Budimpešti.