15 senzacionalnih zimskih izdaj knjig, ki so popolna za božična darila

Leto 2025 je bilo izjemno bogato z boljšimi kot boljšimi izdajami knjig in konec leta ni izjema. Za vas smo zbrali 15 senzacionalnih novih knjig, v katerih se splača uživati to zimo.

Bauer Barbara: Graditelj mostov

Graditelj mostov je pravljica. Roman vere v prihodnost. Zgodba, ki se razteza čez generacije, tristo let, zgodba o družini in mestu. Začne se leta 1718, ko so po izgonu Turkov Madžari iz severnega dela Madžarske prispeli na nekdanji glavni trg izpraznjenega naselja v upanju na boljše življenje, obetavnejše razmere in svobodno veroizpoved. Toda epizode zgodovine so same po sebi niz suhih dejstev. Če pa nanje gledamo kot na oder naše preteklosti in prizore napolnimo z vsakdanjimi usodami, potem naša zgodovina oživi.

Catherine Siguret: Poštarka

V zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja majhno normandijsko vas Veules-les-Roses pretrese vznemirljiva novica: odgovor na otroška pisma Božičku. V ozadju je poštarka Magdeleine, ki želi otrokom podariti darila, zato krši poštne predpise in odpira pisma, ki jih pišejo. Šokantne skrivnosti in krivice, o katerih v njih bere, jo navdihnejo, da poskuša izboljšati svet. A mnogim ljudem to ni všeč. Roman Catherine Siguret Poštarka je navdihnjen z resnično zgodbo, ki je leta 1962 privedla do ustanovitve uradnega sekretariata Božička v Franciji. Storitev je še danes zelo priljubljena in pomaga, da je praznični čas še bolj čaroben.

Mór Jókai: Norci ljubezni

Mór Jókaijev Norci ljubezni so pustolovsko-romantični biografski roman, katerega barvit svet, ki ga je mogoče raziskati le s počasnim in pozabljenim branjem, sproža številna vprašanja. Tudi sto let in pol po rojstvu velike pripovedi te zgodbe bralca spodbujajo k reševanju vznemirljivih ugank in introspekciji ter mu dajejo koristno svobodo pri razvijanju lastnega branja, določanju bralčevih fokusov in individualni uporabi funkcije samospoznavanja literature in branja. Ali lahko torej Jókaija beremo drugače? Z bolj drznim, bolj svobodnim uveljavljanjem lastnih potreb in z odpravo predsodkov, ki nas oddaljujejo od besedila in ustvarjalca? Odgovor je morda pritrdilen, saj v vsaki dobi beremo tisto, s čimer se lahko poveže naša osebna pozornost: spremembe osebnosti, možnosti reševanja problemov, odgovori na izzive in človeški odnosi.

Zsolt Szoboszlai – Attila Kálnoki Kis: Zgodba o Szoboszlaiju

Zgodba o Dominiku Szoboszlaiju – kot je še nismo slišali! Fant, ki je osvojil svet in čigar življenje zdaj pripoveduje njegov oče, od prvega dotika žoge do trofej v Liverpoolu. Skozi oči Zsolta Szoboszlaija lahko vidite Dominikove težave, uspehe in neuspehe ter neomajno vero, ki ga je iz Fehérvárja popeljala na vrh nogometnega sveta. Oče govori o družinskih travmah, veselju in pasteh odnosa med očetom in sinom, Dominikovih otroških potegavščinah, športnem klubu Főnix Gold, skrivnosti dobrega prostega strela, slepih ulicah madžarskih mladinskih treningov, nemoralnih potezah bulvarskega tiska, praksah vodenja igralcev, legendarnem stadionu na ulici Gombócleső, pa tudi o tem, kaj manjka madžarskemu nogometu in zakaj ni bil vesel, ko je njegov sin pil pálind z navijači na tribunah.

Katalin Hipp: Jekleni metulj

Janka Snéringer je izjemno dekle, ki poskuša uspevati in srečno živeti v težkem obdobju, na Madžarskem v petdesetih letih. V domači kraj se vrne s svežo diplomo iz prava v žepu, a kot sistemska outsiderka ne dobi službe, ki bi ustrezala njenim kvalifikacijam. Toda samozavestno – in presenetljivo lepo – dekle ne postane zagrenjeno. Poleg izpolnitve v službi si želi najti ljubezen, a hkrati si želi neodvisnosti, avtonomije in svobode – te želje se zdijo za žensko leta 1957 skoraj nedosegljive. Vendar Janka pusti preteklost za seboj in se vkrca na vlak s kovčkom: upa, da jo bo v Budimpešti čakala prihodnost, ki si jo želi živeti.

Melissa Wiesner: Srečno novo leto!

Samozavedna, ekscentrična, a zmotljiva junakinja, številni ljubki stranski liki in romanca, ki znova dokazuje, da se nasprotja privlačijo. V zgodnjih tridesetih se je Sadiejino življenje, temperamentni in odkriti, spektakularno sesulo. V enem samem letu je izgubila službo, stanovanje in fanta. Ko ji vedeževalka na silvestrski zabavi obljubi, da ji bo izpolnila eno željo, Sadie zgrabi priložnost. Želi si, da bi se lahko vrnila v preteklost in ponovila tisto grozno leto, da bi popravila napake, ki jih je storila. Ko si zaželi, odpre oči in vidi, da se na svetu ni nič spremenilo! Potrta in strta se vrne domov v svoje začasno stanovanje, kjer naredi najneumnejšo potezo v svojem življenju – poljubi najboljšega prijatelja svojega mlajšega brata, Jacoba. Ko pa se naslednje jutro zbudi, je v svojem starem stanovanju s svojim bivšim, v službi pa jo čaka njen nekdanji šef.

Ljudmila Petruševskaja: Zgodba o ukradenih življenjih, zločin

Moskovska porodnišnica v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Tu univerzitetna študentka Alina rodi svojega neželenega otroka, ki ga je prisiljena prepustiti državni oskrbi, ko njena sostanovalka nepričakovano umre, njen mož, diplomat, pa ji ponudi neverjetno ponudbo: zamenja identiteto z njegovo pokojno ženo in se z njo odpravi na misijo v južnoazijsko državo kot nadomestna mati. Niti sluti, da je Alina dojenčka že na skrivaj zamenjala, da bi svojemu otroku zagotovila boljšo prihodnost. Nov vrhunec kariere svetovno znane ruske pisateljice je njen satirični »veliki roman« o poznem sovjetskem propadanju in brutalnem divjem kapitalizmu, kompleksna, burleskna zgodba, ki skače med celinami in desetletji.

Eszter Palágyi – Gastro Gaga: Cena zvezd

Zgodba o kuharju z Michelinovo zvezdico

Med svetovno kulinarično elito je ime Eszter Palágyi sinonim za prefinjene okuse, inženirsko natančnost in neskončno odločnost. Kot prva madžarska kuharica, ki je postala prava svetovna zvezda na mednarodnem odru fine kulinarike, nam ta knjiga ponuja prvi vpogled v njeno življenje; razkriva, kako je postala Gastro Gaga, slavna in iskana kuharica restavracij z Michelinovimi zvezdicami. Pri dvajsetih letih se je poklica že učila v najbolj znanih restavracijah na svetu, njeno znanje pa so oblikovale vrhunske kuhinje Londona, Pariza in Dubaja. Niti trideset let ni bila stara, ko si je kot mlada kuharica prislužila prvo Michelinovo zvezdico v naši državi; drugo v Dubaju. Petkrat je osvojila nagrado Kuharica leta in bila imenovana za eno od 25 najboljših kuharic na svetu. V svoji izjemni zgodbi avtorica razkriva ceno, ki jo je plačala za popolnost. Z veliko iskrenostjo govori o osamljenosti, pomanjkanju ljubezni, družinskih dramah in svetu, kjer je Michelinova zvezdica hkrati praznovanje in breme, ki si ga le redki upajo ali zmorejo.

Erich Kästner: Intervju z Božičkom

Božiček ukrade denarnico, darilo povzroči škandal, sanjski Božiček se opeče, preveč truda pa uniči božič. Bralca bo včasih nasmejal, včasih pa ganil ironični humor in pogosto družbeno kritična besedila. Ta edinstveno zabavna in k razmišljanju spodbujajoča knjiga združuje zgodbe, časopisne članke in pesmi o božiču velikega nemškega pisatelja Ericha Kästnerja.

Selma Lagerlöf: Božične zgodbe

Sredi zime gozd zacveti, deklica prejme dragoceno darilo, pijani glasbenik, ki je nekoč videl boljše čase, najde dom in novo službo za božič, stari organist pa je na božični večer slabe volje. V zgodbah Selme Lagerlöf praznična čarovnija in intimnost ne nastaneta sama od sebe, sredi neštetih pričakovanj in opravil. Vendar pa v najlepših božičnih zgodbah, ki jih je za našo knjigo izbral pustolovski Nils Holgersson, prvi pisatelj, dobitnik Nobelove nagrade, vedno zasije čudež, skrit globoko v globinah pravega praznika, čarovnija, ki jo omogočata sočutje in ljubezen. Osem vznemirljivih zgodb o pravem daru božiča, človeški dobroti.

Magyari Hajnalka: Serijske morilke

Ko slišimo o serijskih morilkah, si običajno predstavljamo jezne, agresivne moške, čeprav se morilski nagon, maščevanje in sla po moči lahko pojavijo tudi v ženskih usodah. Knjiga Magyari Hajnalka predstavlja ženske, ki so prestopile meje, ki jih je postavila družba – nekatere zavestno, druge zaradi svojih duševnih motenj ali pa jih je morda gnala potreba po preživetju. Med njimi so zastrupilke, babice, žene, sirote in vdove, katerih zgodbe niso le poglavja v kriminalnih kronikah, temveč tudi ogledala sveta, v katerem so omejitve ženskega obstoja včasih vodile do usodnih dejanj.

Elza Morcsányi: Salonski sladkor in angelski lasje

Božiči v Budimpešti v srečnih mirnih časih

Božič. Toliko slik, toliko spominov, toliko barv! Elza Morcsányi nas v prijetnem slogu, začinjenem z literarnimi primeri, seznani z božičnimi običaji različnih obdobij, od katerih večina primerov, anekdot in daril izvira iz mirnih praznovanj 19. stoletja. Na tem namišljenem sprehodu lahko podoživimo stare božiče. Ob vonju slaščičarne Ruszwurm, orgelski glasbi božične maše v cerkvi Matjaža si lahko ogledamo zasnežene sankaške proge v Svábhegyju, kraljeve božiče na gradu Buda in božične tržnice na trgu Városház. Medtem ko se s kočijo vozimo po aveniji Andrássy, lahko pokukamo v aristokratske palače in meščanske domove, spoznamo izvor običaja postavljanja božičnega drevesca in obdarovanja, na koncu sprehoda pa se ob zvokih orkestrskih instrumentov zapeljemo na drsanje v mestnem parku.

Papp Sándor Zsigmond: Čudovit božič – madžarske kratke zgodbe

Za božič se vedno nekaj zgodi. Tudi ko se zdi, da gre vse po starem: majhni ali veliki čudeži se skoraj neopaženo zlijejo z običajnimi dogodki. Sedemnajst kratkih zgodb v knjigi pripoveduje o včasih zabavnem, včasih čustvenem, včasih pa miselno spodbudnem srečanju angelskih skrivnosti in človeških trenutkov. O tem, kako se kljub vsem zunanjim vplivom in zapletom v nas dogaja čarovnija: to je pravo darilo od nas samih nam. Klasični in sodobni avtorji nas spominjajo na to brezčasno darilo. Zvezek vsebuje kratke zgodbe Endreja Adyja, Mihályja Babitsa, Eleka Benedeka, Szabolcsa Benedeka, Géze Gárdonyija, Margit Kaffke, Lászlója Királyja, Dezső Kosztolányija, Gyule Krúdyja, Aladárja Kuncza, Kálmána Mikszátha, Ferenca Molnárja, Ferenca Móra, Zsigmond Móricz, Attila Mózes, Mária R. Berde in István Tömörkény.

Zsófia Czakó: Daljni sorodniki

Vrata veže so na stežaj odprta, zavese sveže oprane, sončna svetloba se širi po talnih ploščicah. Margit se drgne. Krpo pomoči v vodo, jo ožema in nato z močnimi gibi podrgne sijoče talne ploščice. Potem pa se nekaj zgodi. Prav zdaj se bo nekje nekaj umazalo. ampak kaj? In kje? Margit čaka, posluša. Kot da sliši umazanijo, ki se usede na čisto površino. Obrne se. Izlije umazano vodo. Čevlje odnese poplava, vhodna vrata zaloputne veter. Margit začne z umazano krpo brisati čisto okno. Vse postaja vedno bolj zmedeno. Kaj se dogaja z Margit? Kaj njena hči počne na televiziji? Toda kako je ime tej deklici in kako se ji zdi tako znana? Margit se bori s pozabljivostjo in se vse bolj oddaljuje od svoje družine. Vse življenje je čistila in varčevala. Janka, njena hči, nenehno nepotrebno nakupuje, vnukinja hodi na tečaje samopomoči in se ne oglasi na telefon, ko jo pokliče mama. Koliko so se te tri generacije naučile iz življenja drug drugega?

Jaime Bayly: Genius

Literarna genija, Mario Vargas Llosa in Gabriel García Márquez, sta se prvič srečala v Caracasu leta 1967. Perujski pisatelj je bil že z več mojstrovinami priljubljen pri bralcih in kritikih, medtem ko je njegov kolumbijski kolega dosegal svetovni uspeh s svojim romanom Sto let samote. Z občudovanjem sta brala dela drug drugega in kasneje postala soseda v Barceloni. Vendar je njuno prijateljstvo, ki se je zdelo, da bo trajalo vse življenje, najprej zastrupila politika, nato pa ga je uničila skrivnostna noč. Jaime Baylyjev roman, ki ga je težko odložiti, predstavlja življenje dveh latinskoameriških pisateljev skozi zabavne, bizarne in ganljive zgodbe.