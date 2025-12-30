5 prazničnih miniaturnih železnic v naši državi, ki se to zimo vijejo skozi pravljične pokrajine

Najbolj priljubljena vozila v naši državi letos v zimo prinašajo številne dogodivščine – nekatera so se v čast prihajajočega praznika celo bleščeče okrasila! Tukaj je 5 prazničnih miniaturnih železnic, za katere se bo v hladnih mesecih resnično splačalo kupiti vozovnico.

Božičkov vlak Diósgyőr // Gozdna železnica Lillafüred (do 14. decembra 2025)

Lillafüred je odlična destinacija pozimi in poleti – dobra novica je, da se lahko še vedno peljemo z največjo adventno atrakcijo mesta, Božičkovim vlakom Diósgyőr. Posebno vozilo bo do 14. decembra brenčalo iz Miskolca-Diósgyőra do pravljičnega kraljestva Lillafüred, nato pa se bo gozdna železnica Lillafüred vrnila v svoj redni vozni red. Doživetij še vedno ne bo manjkalo: majhen vlakec, ki se potika po dolinah Szinva in Garadna, se najprej vije ob obali jezera Hámori, nato mimo starodavne kovačnice Újmassa, gojilnice postrvi in prispe v Garadno.

+Nasveti za program:

Če se želite malo podati na pohod, boste v Lillafüredu našli, kar iščete, tudi pozimi: tam je razgledna točka Zsófia, ki razkriva zaklade dolin Szinva in Garadna, pustolovska jama Szeleta, legendarna skala Molnár, čudovit razgled na okolico pa lahko občudujete celo z žičnico.

Lahki vlakci na budimpeštanski otroški železnici (do začetka januarja 2026)

Ikonični parnik prestolnice že od leta 1948 vozi po budimskih hribih, od hriba Széchenyi preko Csillebérca do Hűvösvölgyja. Med več kot 11 km dolgim toboganom otroci poskrbijo za nemoteno vožnjo, Otroška železnica Széchenyi pa se je vpisala v Guinnessovo knjigo rekordov. Gozdna pustolovščina je v adventnem času še bolj čarobna, saj nekateri vagoni tradicionalno blestijo v prazničnem sijaju vse do začetka januarja. Proga otroške železnice se nenehno gradi in krasi – pred odhodom si velja ogledati njihovo Facebook stran, saj ponujajo informacije o morebitnih spremembah voznega reda med vzdrževanjem prog.

1121 Budimpešta, Hegyhát út

+Nasveti za program:

Postanki Otroške železnice Széchenyi ne smejo manjkati na zimskem seznamu želja pohodnikov v naravi. Zima je že prispela v Normafo: lahko se sprehodimo po zasneženi pokrajini, če si vzamemo odmor od končne naglice in oblečemo topla oblačila ter nedrseče čevlje. Visoko nas čaka tudi zvezdni observatorij Svábhegyi s fantastičnimi programi in eteričnimi doživetji.

Lahki vlak // Mala železnica Balatonfenyves (do 6. januarja 2026)

Življenje na obalah madžarskega morja se pozimi pravzaprav ne ustavi! Tudi v hladnih mesecih edina majhna železnica na Blatnem jezeru, med Balatonfenyvesom in Somogyszentpálom ter Balatonfenyvesom in Csisztafürdőom, še naprej brni. Do 6. januarja bo skozi regijo Nagyberek peljala tudi majhna železnica, okrašena znotraj in zunaj, da se bomo lahko prepustili prazničnemu razpoloženju. Resnično se splača kupiti vozovnico za dizelski vlak na južni obali, saj počitniški raj med nenavadnim potovanjem pokaže povsem nov obraz.

8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 9.

+Nasveti za program:

Zimska ponudba programa v Balatonfenyvesu ponuja nešteto razlogov za majhen zimski oddih: 19. decembra božič v vasi ustvari praznično vzdušje, leto pa kronata pečenka prašička in nogometni pokal na obali Blatnega jezera. Csiszta Fürdő ponuja doživetja ob vodi!

Silvestrski izlet z mini železnico po progi Zselici Csühögő (31. december 2025)

Gozdna mini železnica, ki poteka med Almamellékom in Sasrétom, trenutno uživa v zasluženem zimskem premoru, a se bo na silvestrovo za eno jutro vrnila na tirnice. Med posebnim slovesom od leta nas bodo na poti v osrčje gorovja Mecsek spremljali srebrni lipovi bukovi gozdovi, izviri, ribniki in zgodovinska naselja – pustolovščina se začne ob 10. uri v Almamelléku in tam konča uro in pol kasneje. Ali obstaja boljši način, da se poslovite od starega leta?

7934 Almamellék, Rákóczi utca 1/A.

+Nasveti za program:

Med čakanjem na lahko železnico se je vredno ustaviti pri postajni stavbi, kjer interaktivna razstava z modeli, digitalnimi vsebinami in interaktivnimi terenskimi mizami razkriva skrivnosti preteklosti. Med razstavo z naslovom Dediščina Biedermannov se lahko seznanimo z zgodovino lahke železnice in vlogo vozila, ki je nekoč služilo gozdarstvu in etnografskim namenom na posestvu Biedermann. In po potovanju z lahko železnico, zakaj ne bi preizkusili proge za lokomotive na nožni pogon!

Gozdna železnica Királyréti

Ena najstarejših majhnih železnic v državi razkriva slikovito podeželje Börzsönyja. Gozdna železnica Királyréti se pozimi odpravi na vikend izlet z ogrevanimi vagoni, da bi ustvarila nepozabne trenutke za družino med Kismarosom in Királyrétom. Čeprav čas potovanja ni najdaljši, se zaradi čudovitih razgledov na poti splača vanjo vkrcati.

2623 Kismaros, Szokolyai út 3.

+Nasveti za program:

Ko obiščete Királyrét, se je vredno povzpeti in občudovati megleno pokrajino in edinstvene skalne formacije – Nagy-Hideg-hegy in najvišja točka Börzsönyja, Csóványos Point, sta kot nalašč za to.