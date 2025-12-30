5 pravljičnih znamenitosti v vijugastem ovinku Donave, ki vas vabijo k raziskovanju tudi pozimi

Ni boljšega načina za polnjenje baterij ob zimskih vikendih kot oblačenje v plasteh, obutev pohodnih čevljev in objem narave. Odlične možnosti za to ponuja ovinek Donave v bližini prestolnice, kjer nas decembra čaka veliko čudovitih pohodniških točk.

Razgledna točka Csóványos, Diósjenő

Eden najbolj impresivnih vrhov v Börzsönyju je 938 metrov visok Csóványos z 22 metrov visokim razglednim stolpom na vrhu. Do vrha vodi zahteven poldnevni pohod, ki se začne na parkirišču Cseresznyefa v bližini Királyréta. Po vzponu po 133-stopinjskem spiralnem stopnišču pohodnike pozdravi dih jemajoča panorama: razgled na okoliške gore in doline je impresiven v vse smeri. Z razgledne terase lahko jasno vidite vijugaste linije ovinka Donave, pobočja in strme vrhove Börzsönyja, porasle z gostimi gozdovi. V jasnem vremenu so v daljavi vidni tudi vulkanski grebeni gorovja Selmec – Szitnya in Madaras, včasih pa se na obzorju pokaže celo silhueta Visokih Tater.

Látó-hegy, Vác

Če želite zimski Donavski ovinek pogledati z resnično posebne perspektive, osvojite Naszály, ki se dviga za Vácom! Naš pohod se začne v Kosdu in se vrne na isto mesto, dolg približno 10 kilometrov in z višinsko razliko 460 metrov. Začnemo se vzpenjati po zelenih oznakah, nato pa zavijemo na nacionalno modro pot. Na poti se splača narediti kratek ovinek do mistične jame Násznép, preden dosežemo 652 metrov visok vrh, ki ga krasi geodetski stolp. Nadaljujemo po modri turni poti, nato pa sledimo rumenim krožnim oznakam in modremu trikotniku do 534 metrov visokega hriba Látó. Od tu se pred nami odpre najlepši razgled na naš pohod: ovinek Donavskega ovinka in veličastna silhueta križa sv. Elizabete.

Tündérkapu, Esztergom

Na severnem robu Pilisa, med gorami, je že od daleč viden impozanten skalni lok jame Strázsa. Pozimi skale, pogosto okrašene z ledenimi svečami, in pokrajina, prekrita z belo barvo, naredijo razgled še posebej čaroben. Vhod, Pravljična vrata, resnično upraviči svoje ime: ko pogledamo iz jame, ki se odpira na višini 290 metrov, se skozi čipkaste kamnite mostove prebija sij zamrznjenega neba, kot da bi gledali svetlobo skozi vrata ledene palače, zimska tišina območja pa le še poveča nedotaknjenost kraja. Jama Strázsa je strogo zaščiteno območje, zato je njene zaprte rove mogoče raziskovati le z dovoljenjem Uprave narodnega parka Duna-Ipoly.

Višegradski grad

Neizogibna znamenitost Višegrada je citadela, ki se dviga nad mestom in stoji na vrhu Grajskega griča, pod njo pa mogočni Salomonov stolp ohranja preteklost. Grad je svojo sedanjo obliko dobil v času vladavine Karla Roberta, tukaj pa se je odvilo več pomembnih zgodovinskih dogodkov, vključno s kraljevim srečanjem leta 1335. Poleg zgodovinskih knjig spomin nanj ohranjajo tudi legende, saj sta bila ta kraj še posebej priljubljena kralj Matija in njegova žena, kraljica Beatrix. Obisk citadele ni le potovanje skozi čas, temveč tudi edinstveno kulturno doživetje, ki ga bogate razstave in panorama Donavskega ovinka v zimskem sijaju naredijo nepozabno.

Razgledna točka Rezső, Dobogókő

Rezső Tirts, nekdanji gozdni svetnik, je bil odločilna osebnost madžarskega naravnega turizma. Zaslužen je za podrobno kartiranje gozdnega parka Pilis in izdelavo prvih turističnih oznak za Dobogókő. Razgledni stolp, zgrajen njemu v čast v bližini Dobogókőja, je vreden spomenik njegovemu delu. Prostorna terasa ponuja osupljiv panoramski razgled: od tu je pogled na Donavski ovinek najpopolnejši, v daljavi pa se vidijo tudi impozantni greben Prédikálószéka, rahlo valovite verige Višegradskega gorovja, Börzsönyja, Mátre in Selmeca. Ozreti se od tu v svežem, svežem zimskem zraku je prava katarzična izkušnja.