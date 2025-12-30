15+ osupljivih svetlobnih slik in svetlobnih parkov po vsej državi, ki bodo polepšali zimske večere

V Budimpešti in mnogih drugih delih države lahko naletite na čudovite svetlobne slike in svetlobne parke, ki bodo v tem adventnem času polepšali zimske večere. Oglejmo si najlepše!

Svetlobne slike in svetlobni parki v Budimpešti in okolici

Čarobno praznično svetlobno slikanje // Erzsébet-liget (14. in 21. december 2025)

Zahvaljujoč adventu Erzsébetliget bo gledališče Erzsébetliget obsijano s čudovitimi prazničnimi lučmi. Udeležba v seriji programov, ki so odprti ob adventnih nedeljah, je brezplačna.

Svetlobno slikanje v okrožju gradu Buda (14.–21. december 2025)

Letos boste prvič lahko uživali tudi v plesu luči v draguljnici Budimpešte, okrožju gradu Buda, ki ga dopolnjuje tudi vznemirljiva predstava z droni. Adventna svetlobna predstava bo obudila najlepše prizore prazničnega časa: poleg svetega Nikolaja bo vidna Marijina in Jožefova pot v Betlehem, večernica, trije kralji in celo pastirja bosta oživela.

Slika s svetlobo v Vácu (20. december 2025)

Če vam na dan slikanja s svetlobo ni uspelo priti, ne obupajte: adventni sejem v Vácu, kjer poteka tudi slikanje s svetlobo, vas čaka s fantastičnimi prazničnimi programi in okusnimi božičnimi dobrotami do 4. januarja.

Osvetljeni adventni koledar // Szentendre (do 24. decembra 2025)

Poleg neštetih odličnih adventnih programov bo letos v Szentendre spet pripeljan osvetljen adventni koledar. Bistvo igre je, da vsak dan od 1. decembra drug domačin okrasi in osvetli svoje okno, tudi z osvetljeno adventno številko tistega dne. Ko se bliža božič, se bo na ulicah Szentendreja razsvetljevalo vedno več oken, na božični večer pa se bodo vsa okna zasvetila hkrati. Organizatorji bodo priskrbeli tudi zemljevid, ki vam bo pomagal pri orientaciji v adventnem oknu!

Slikanje s svetlobo v baziliki (do 1. januarja 2026)

Vsak dan od 17.30 naprej se lahko udeležite čudovitega slikanja s svetlobo na enem najlepših budimpeštanskih božičnih sejmov. Spremljajte Facebook stran dogodka, saj lahko ob določenih dneh pred začetkom slikanja s svetlobo na trgu prisluhnete tudi visokokakovostnemu glasbenemu koncertu.

Svetlobni vrt kraljice Elizabete // Gödöllő (do 1. februarja 2026)

Svetlobni vrt kraljice Elizabete v okviru Zgodbe luči vso zimo čaka goste na kraljevem gradu Gödöllő. Zvečer bo razstava svetlobe obiskovalce vodila skozi ikonično lokacijo z novimi temami letos – glasba, otroci, Sisiin vrt in barok. Spektakel ustvarja več kot 130 svetlobnih instalacij, 370 tisoč žarnic in več kot 12 kilometrov svetlobnih nizov, pa tudi dinamične projekcije, ki tečejo po fasadah, svetlobne skulpture v obliki glasbil pa igrajo s pritiskom na gumb. V vrtu je tudi 30 metrov visoko panoramsko kolo, ki ponuja pogled iz ptičje perspektive na osvetljeni grad in park.

Vrt luči: Peter Pan // Botanični vrt ELTE (do 15. februarja 2026)

Vrt luči ponovno vabi obiskovalce v čarobni svet kultne pravljice: letošnja tema posebne svetlobne in multimedijske razstave ni nič drugega kot zgodba o večnem otroku, Petru Panu. Prizorišče pravljice, Neverland, oživi v Botaničnem vrtu ELTE: dih jemajoč prizor, saj slikovito okolico več kot 250 let starega botaničnega vrta ponovno osvetljujejo čudežna bitja. Razstava pokriva skoraj celotno območje parka – je kot prijetna vas, ki se lesketa v bleščečih lučeh.

Lumina Park // Margaretin otok (do 1. marca 2026)

Razstava svetlobe, ki temelji na poljskem konceptu, čaka mlade in starejše družine na Margaretinem otoku, na skoraj 10 hektarjih kopališča Palatinus. Več kot 150 svetlobnih instalacij edinstvene zimske atrakcije tokrat navdušuje radovedne oči kot Čarobni svet – doživetje dopolnjujejo atmosferske melodije. Med približno uro in pol dolgim sprehodom so dobrodošli tudi junaki naših najljubših zgodb in razkošen sijaj Versaillesa. Lumina Park, ki se želi potopiti v čarobnost, vsak dan s svojimi na stežaj odprtimi vrati pričakuje tiste, ki se želijo potopiti v čarobnost, in zimske noči krona z bleščečo igro svetlobe od mraka do 21. ure.

Svetlobne slike in svetlobni parki po vsej državi

Svetlobne slike med segedinskimi božičnimi tedni (do 21. decembra 2025)

Med segedinskimi božičnimi tedni bodo tudi znameniti stolpi Dómskega trga prekriti s svetlobnimi slikami. Praznična svetlobna slika bo na ogled ob adventnih vikendih in petkovih večerih – tega prizora ne bi smeli zamuditi!

Praznično slikanje s svetlobo v Sopronu (do 21. decembra 2025)

Na božičnem sejmu poteka tudi sopronsko slikanje s svetlobo, ki si ga lahko ogledate ob adventnih vikendih in petkih med 16. in 21. uro. Poleg luči si bo vredno ogledati tudi praznični sejem, saj lahko v vrvežu, ki traja do božičnega večera, uživate v neštetih programih in doživetjih.

Slikanje s svetlobo v Encsu (do 21. decembra 2025)

Slikanje s svetlobo lahko srečate tudi v Encsu v županiji Borsod-Abaúj-Zemplén. Poleg tega je ta čarobni pojav mogoče najti ob več priložnostih in na več stavbah: za natančnejše informacije si oglejte Facebook stran dogodka!

Adventna svetlobna predstava // Győr (do 23. decembra 2025)

Svetlobno sliko na Széchenyijevem trgu v Győru lahko občudujete do 23. decembra. Briljantna projekcija je organizirana vsak dan, vendar si jo lahko ogledate ob različnih urah na različne dni v tednu. Zato si pred obiskom velja ogledati spletno stran, da ne zamudite tega čudovitega prizora!

Svetlobna slika na adventu v Fehérvárju (do 23. decembra 2025)

Svetlobno sliko si lahko ogledate tudi na Okrasnem dvorišču mestne hiše v Székesfehérvárju do 23. decembra – in to posebno sliko lahko tukaj občudujete ne le ob vikendih, ampak kateri koli dan v tednu. Za več odličnih programov si oglejte knjižico z adventnim programom!

XIV. Adventni sejem obrti in pravljic // Pécs (do 24. decembra 2025)

Središče mesta Pécs ne bo ostalo brez prazničnih luči in čarobnega božičnega slikanja z lučmi: projicirana dela bodo tudi letos temeljila na otroških risbah, za katere lahko glasujete. Poleg slikanja z lučmi bo adventni sejem obrti in pravljic ponudil nešteto atmosferskih programov in prazničnih koncertov, ki bodo ustvarili intimno vzdušje, skupaj z odličnim obrtnim sejmom in okusnim gastropubom.

Božična hiša pravljic // Körmend (do 4. januarja 2026)

Hiša pravljic Körmend čaka obiskovalce do 4. januarja, kjer instalacije, sestavljene iz več kot 400.000 LED žarnic, prikličejo duh božiča. Zgodba o začasni razstavi, ki poteka že 15 let, je že sama po sebi fascinantna: domačin je želel svojo drago presenetiti z osvetljenimi vrtnimi okraski, a domačinom je bilo to tako všeč, da so tudi oni vsako leto nestrpno pričakovali vse večje vrtne osvetlitve. Rezultat: tradicija, ki traja že desetletje in pol in je zdaj tako priljubljena, da ni čudno, da privablja turiste iz Avstrije. Posebnost je, da bosta po lanskem letu tudi letos grad Batthyány in Glavni trg obsijana s praznično svetlobo.

Adventne luči v Miškolcu (do 24. decembra 2025)

Čudovite svetlobne predstave lahko v Miškolcu doživite tudi na treh točkah: Déryné udvar in Sötétkapu prav tako čakata obiskovalce v adventnem času od petka do nedelje, medtem ko lahko v svetlobnem slikanju na ulici Széchenyi uživate kateri koli dan.

Zgodba luči // Fertőd, Pécs, Szolnok, Zalaegerszeg (do 1. februarja 2026)

Največjo serijo svetlobnih razstav v državi ne najdete le na območju Budimpešte: Zgodba luči bo ljubitelje svetlobe navdušila še na štirih drugih podeželskih lokacijah s skupno 400 svetlobnimi instalacijami, 1,2 milijona žarnic in 40 kilometri svetlobnih nizov. Posebnost svetlobnih dekoracij je, da brez izjeme odražajo znamenitosti lokacij – občudujete lahko grad Esterházy v Fertődu, ki lebdi v lučeh, lahko pa se sprehodite tudi po svetlobni vasi v Zalaegerszegu, svetlobnem gozdu v Pécsu ali pa odkrijete svetlobne živali v parku divjih živali Szolnok.

Slika s svetlobo Folly // Badacsonyörs

Spektakularne svetlobne predstave lahko doživite na številnih mestih v arboretumu Folly. Zahvaljujoč raznolikim barvam in svetlobnim animacijam rastline, ikonična drevesa vrta ter umetniška dela na prostem in prostorski elementi oživijo na skupno 8 lokacijah. Luči slike s svetlobo Folly se prižgejo vsak dan po sončnem zahodu. Sliko s svetlobo si lahko ogledate tudi v okviru vodenega sprehoda po vrtu, za katerega je potrebna dodatna vstopnica.