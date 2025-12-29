Narodno gledališče med zimskimi počitnicami prireja vrsto vznemirljivih predstav

Tudi ljubitelji gledališča med zimskimi počitnicami ne bodo ostali brez doživetij, saj Narodno gledališče med praznikoma in na začetku novega leta svoje občinstvo pričakuje z vznemirljivimi in raznolikimi predstavami.

27. in 28. decembra bodo glavni junaki družine: Dvanajst vran in Józsi Halász, ki bosta uprizorjena v okviru Madžarskega projekta ljudskih pravljic, bosta čarobni svet ljudskih pravljic na igriv, a globok način približala tako najmlajšim kot odraslim.

Iste dni bo na odru predstava Candide, ki je odlična izbira za tiste, ki iščejo miselno spodbudno, humorno in nekonvencionalno izkušnjo. Voltairejeva klasika v režiji Aleksandra Popovskega dobi spektakularno interpretacijo 21. stoletja: Bordás Rolandov Candide je trmasto življenjsko potrjujoč junak, ki verjame v dobro tudi v najbolj absurdnih situacijah. Veličastna vizualnost, filozofski humor in srce parajoči trenutki nas skupaj spominjajo, kako osvobajajoče je spet uživati v življenju z vsemi njegovimi nepopolnostmi.

V Narodnem gledališču se splača preživeti tudi »dodatni silvestrovo«, saj bo 2. in 3. januarja na sporedu predstava Esthajnal z legendarnim Gyulo Bodrogijem, gledališče pa pripravlja tudi presenečenje. 9. in 10. januarja se vrača obsežna skupna predstava Narodnega gledališča Košice in Narodnega gledališča Budimpešta, Romeo in Julija.

Podroben program si lahko ogledate na spletni strani Narodnega gledališča s klikom tukaj.