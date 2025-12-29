Jagnječji oblaki in božične uspešnice za vso družino: András Csonka govori o muzikalu Álomutazó

Si predstavljate svet, kjer ni sanj in je počitek zločin? V gledališču Erkel bo vse to kmalu postalo resničnost – vendar ni razloga za skrb, saj bodo čudoviti prizori, privlačne melodije, vizualni elementi, podobni broadwayskim, in priznana igralska zasedba poskrbeli za sanjsko sprostitev. (x)

Ta december se v novi trdnjavi muzikalov začne čarobna pustolovščina: futuristična, a hkrati srčna zgodba o muzikalu Álomutazó bo vso družino zvabila v Erkel, da bi pokazala, da nič ne more biti pomembnejše od sanjarjenja.

O muzikalu Sanjski popotnik, ki bo premierno uprizorjen 19. decembra, smo se pogovarjali z Andrásom Csonko, ki bo v pravljičnem muzikalu oblekel kostum robota Nagyokosa – in komaj čaka, da bo skupaj z drugimi člani igralske zasedbe, ko se bližajo prazniki, narisal nasmeh na čim več obrazov.

Zvezdniški odlagališče v futuristični čudežni deželi

»Spektakularno je, zabavno in hkrati interpretira pomembno idejo« – tako bi priljubljeni igralec povzel, kaj lahko pričakujemo od predstave. V režiji Tamása Juronicsa se bo pravljični svet Sanjskega popotnika, ki ga premorejo ovce in oblaki, to zimo preselil v gledališče Erkel. Vračajočim se članom zasedbe – Andrásu Stohlu in Győzőju Szabóju – se bodo tokrat pridružili umetniki, kot so Sándor Nagy, Bernadett Vágó, Péter Puskás-Dallos in Boglárka, Attila Serbán in Éva Auksz – ne da bi trdili, da je popolna.

Po besedah Andrása Csonke je prenovljeno gledališče Erkel idealen dom za Álomutazója, saj ima pravo velikost za razširitev vizualnega sveta, hkrati pa je prijazno do ljudi, liki pa se lahko resnično približajo občinstvu. Premiera 19. decembra bo Erkelovi paleti dodala novo barvo, saj bo to prvi družinski muzikal v repertoarju!

Umetna inteligenca je prevzela nadzor

»Álomutazó je bil pravzaprav pred svojim časom, saj vse v igri nadzoruje umetna inteligenca. Ni več sanj, ni več spanca, ni časa zanje. To je veliko hladnejši svet, kjer vsi živijo le za predstavo in učinkovitost … grozno je!« – je dejal igralec, ki je igral robotskega človeka.

Ko že govorimo o umetni inteligenci: Erkel je postavil pravi mejnik na področju gledališke inovacije, saj je bil prvi, ki je s pomočjo umetne inteligence posnel kratki film za napovedovanje igralske zasedbe. To se popolnoma ujema s fantazijskim svetom Dream Travelerja, kjer umetna inteligenca prevladuje v vsakem trenutku življenja in celo mežikanje velja za zločin proti učinkovitosti.

Na srečo sta tam Tomi in Jagnje, ki skupaj dokazujeta, da je sanjanje resnično potrebno – in puhasta postelja, skodelica medenega mleka in malo upočasnitve. Dobra prijatelja ne želita le pretresti sveta: med pustolovščino pridejo na površje tudi Tomijeve želje in strahovi, največja želja malega fantka pa ni nič manj kot to, da bi bila družina spet skupaj za božič.

Ganljiva sporočila, ne le za božič

»V sanje moraš verjeti: to je tisto, kar igra ponuja kot rešitev. Zgodba je povezana z božičem, a skrb drug za drugega, ohranjanje družine skupaj, je zelo pomembno tudi po božiču. Zahvaljujoč uspešnicam Viktorja Rakonczaija in Tamása Orbána, ekipi, nadarjenim otroškim igralcem in spektakularni koreografiji je vse prispevalo k temu, da je bil Álomutazó zabaven ne le za otroke, ampak tudi za starše,« je dejal András Csonka.

Kar se tiče Nagyokosa, mu ni nič pomembnejše od racionalnosti, pozornosti in natančnosti … razen ene stvari. Kakšen nenavaden hobi lahko pospeši celo robotovo srce, bo razkrito 19. decembra v gledališču Erkel!