Božič v Szentendreju: 9 intimnih programov in čudovitih atrakcij decembra 2025

Če se želite umakniti vrvežu prestolnice, je Szentendre odlična destinacija, kjer lahko doživite novo izkušnjo in se potopite v adventno vzdušje. Raziskujete lahko tlakovane ulice, obsijane s prazničnimi lučkami, občudujete okna, okrašena z adventnimi okraski, pa tudi se potopite v intimni vrvež božičnega sejma – vse na dosegu roke Budimpešte!

Advent v Placconu // Vila Angyalos (do 20. decembra 2025)

Advent v Placconu obljublja fantastična in prisrčna doživetja ob adventnih sobotah med 9. in 18. uro. Letos advent v Placconu obljublja fantastična in prisrčna doživetja ob adventnih sobotah med 9. in 18. uro. Kratek sprehod od trga Fő tér na bregovih potoka Bükkös vas pripelje do dvorišča vile Angyalos, kjer lahko v intimnem božičnem vzdušju doživite praznično čarovnijo. Izkušnjo dopolnjujejo obrtniški sejem, angelska odprava, dobrodelni kotiček, glasbeni nastopi in brezplačni programi.

Adventni sejem (do 7. januarja 2026)

Eden od neizogibnih elementov priprav na praznike je obisk adventnega sejma v Szentendreju. V okviru sejma na več točkah v mestu – na ulici Dumtsa Jenő, v Barcsay Udvarju in na trgu Lázár Cár – odlični ustvarjalci ponujajo svoje čudovite izdelke, od domačih čokolad, kvačkanih figuric, nakita in tekstila do sveč iz sojinega voska.

Gryllus Vilmos: Družinski koncert Pojočega Božička // Knjižnica okrožja Hamvas Béla Pest (13. december 2025)

13. decembra bo Gryllus Vilmos pel v Szentendreju, v knjižnici okrožja Hamvas Béla Pest, in glasbeno željnemu občinstvu privoščil nepozaben družinski koncert Pojočega Božička. Poudarek nastopa je na zimi in zimskih praznikih, seveda pa bodo zazvenele tudi pesmi o Božičku.

V sozvočju z božičem – praznični mini koncerti na Glavnem trgu (13. in 20. december 2025)

Tretjo in četrto adventno soboto se bo napolnil Glavni trg v Szentendreju, kjer se bo začelo skupno uglaševanje. 13. decembra bo glasbena božična predstava ansambla Kossuth Lajos Club Ezüstfény pričarala praznično vzdušje, 20. decembra pa bosta na oder stopila Ágnes Kovalik in Sándor György-Rózsa ter navdušila občinstvo s svojo glasbeno-pesniško predstavo s kitarsko spremljavo.

Klasična pravljična predstava Hrestač na novo zasnovana // Knjižnica okrožja Hamvas Béla Pest (14. december 2025)

Klasična zgodba malo drugače: 14. decembra bo oživela čarobna zgodba Hrestač, v kateri boste lahko v knjižnici okrožja Hamvas Béla Pest v Szentendreju spremljali dogodivščine treh sester, ki živijo v rejniškem domu – Maše, Máse in Lujze. V predstavi tri deklice prejmejo darilo, Maša ni nihče drug kot Hrestač, ki oživi v njenih sanjah in se bori proti mišjemu kralju in njegovi vojski.

Sprehod po adventnem muzeju od glavnega trga do Umetniškega mlina (20. december 2025)

Tretjo adventno soboto lahko okronate z vodenim sprehodom, prepletenim z zanimivimi zgodbami, ki vas bo vodil skozi ikonične lokacije Szentendreja, vse med prijetnimi hišami in muzeji. Po spoznavanju vznemirljive preteklosti stavb se lahko sprehodite vse do Umetniškega mlina, kjer se lahko ob skodelici vroče čokolade ali kuhanega vina pozanimate o razstavi Merkurjev rob.

Božična razstava in trgovina v Hubayevi hiši

V Hubayevi hiši v Szentendreju vsako leto najdete čudovit Božični muzej in trgovino, kjer je vstop prost, veselje ob bleščečih okraskih pa zagotovljeno. Na razstavi lahko med drugim odkrijete retro božične okraske za jelko, ki so nekoč krasili jelke naših staršev in starih staršev. Za popolno izkušnjo se splača ogledati še trgovino, kjer vas čakajo čudovite steklene krogle in božični okraski, ki bodo najlepši okraski v vaših počitniških domovih.

Skrivni prehod in jaslice na dvorišču jame

Letos lahko resnično radovedni prvič vstopijo v vrt jame, okrašen z lučkami in prazničnimi okraski, skozi skrivni prehod, kjer ne le praznični programi, temveč tudi nešteto okraskov in jaslice pričarajo praznično vzdušje pod metlo. Ne glede na to, ali Jamo, znano po odličnih koncertih, obiščete kot način za uglasitev ali zaradi koncerta, ne zamudite vrta luči!

Osvetljen adventni koledar

Pobuda, ki je že skoraj tradicionalna, tudi letos ne bo manjkala: vsak dan v adventnem času se bodo v oknih nove lokalne hiše prižgale praznične lučke. Ko se sprehajate po tlakovanih ulicah Szentendreja, je vredno imeti odprte oči, saj vse bolj ustvarjalne okenske dekoracije vsak dan približujejo čarobnost praznika.