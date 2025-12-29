7 neverjetnih krajev v Budimpešti za kuhano vino in začimbe to zimo

Ledeno vreme in kuhano vino gresta letos v Budimpešti z roko v roki: zato se prepustite skušnjavi in raziščite čim več krajev v prestolnici, kjer strežejo kuhano vino z začimbami!

Margaux

Francoski otok Margaret Island se je oblekel v praznično preobleko in na svojem meniju pijač v čast zime pričaral vroče pijače, ki ogrejejo dušo. V Margauxu lahko celo srkate kuhano vino, medtem ko sedite med zlatimi okraski – začinjeno s pridihom šika.

1024 Budimpešta, Margit körút 7.

Csendes Létterem

Csendes Létterem je razglasil sezono kuhanega vina in kako upravičeno: poleg Károlyi-kert lahko uživate v resnično posebnem okolju, medtem ko se zimski favorit pari pred vami v ljubki majhni skodelici.

1053 Budimpešta, Ferenczy István utca 5.

MITZI

Tako majhen je, da skriva toliko zakladov: čas je, da odkrijete MITZIJEVO zimsko ponudbo pijač, na čelu katere je kuhano vino! Zdaj je tradicija, da lahko to toplo pijačo naročite tudi v priljubljeni lokalu na ulici Bartók Béla út – čudovito okolje pa je pravzaprav le pika na i.

1114 Budimpešta, Bartók Béla út 1.

Majorka

Kultni gastropub na budimski strani je odlična izbira pozimi in poleti, če se želite sprostiti. Ko se bližajo prazniki, lahko to storite s kozarcem kuhanega vina v rokah, če se odločite za Majorko, skrito med kostanji, kot zatočišče pred mrazom.

1126 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 16.

Frida

Újlipótváros ponuja nepozabne gastronomske dogodivščine vsak dan v letu – in Fridino kuhano vino ne sme manjkati na vašem zimskem seznamu želja. Mala škatlica z dragulji na ulici Pozsonyi ut ima vse, kar potrebujete za idilično sprostitev, saj vas čaka množica božičnih okraskov in dobrot, ki vam ogrejejo dušo.

1137 Budimpešta, Pozsonyi ut 21-23.

Bistro ÉS

Središče mesta krasijo najlepše praznične luči, najlepše tržnice pa vas vabijo v srce Budimpešte: če se odpravite proti Deákovemu trgu, se od srede do nedelje obvezno ustavite v bistroju ÉS, kjer se lahko umaknete prazničnemu vrvežu in sprostite ob skodelici dišečega kuhanega vina.

1051 Budimpešta, Deák Ferenc utca 12.

Normafa Delikát

Če bi raje pustili mestni hrup za seboj in uživali v svežem zraku, je Normafa pravi kraj za vas – in po izletu se odpravite v Normafa Delikát, kjer se lahko nagradite tudi s kuhanim vinom, prelitim s cimetom, zvezdastim janežem in rezinami pomaranče.

1121 Budimpešta, Eötvös út 47-53.