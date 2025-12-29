5 čudovitih lokacij po vsej državi, kjer je božični duh že v polnem teku

Ko se bliža božič, je večina mest in vasi okrašenih s prazničnimi okraski in lučkami – tukaj je pet destinacij po vsej državi, kjer se lahko resnično razpoloženje napolnite s prazničnim časom pred in po praznikih.

Božična hiša, Gödöllő

Božična hiša, ki je lani praznovala svoj 25. rojstni dan, je prava zgodba o uspehu: skozi leta je iz družinskega podjetja zrasla v nacionalno priznano trendovsko predstavo in sejem, ki vsako leto v Gödöllő, ki je bogat z atrakcijami, privabi več deset tisoč obiskovalcev. Posebna prednost je, da je obisk – z izjemo VR-sank za pustolovščine – brezplačen, vendar zaradi pričakovanega velikega zanimanja ni odveč priti prej. Vsi, ki bi želeli podpreti obstoj Božične hiše, lahko to storijo prek spletne trgovine. Božična hiša bo letos odprta do 24. decembra od ponedeljka do sobote od 9. do 18. ure, v nedeljo pa od 9. do 17. ure. Pravijo, da včasih lahko naletite celo na Grincha!

2100 Gödöllő, Szabadság út 2.

Božična hiša, Biatorbágy

Kot mnogi podobni projekti se je tudi Božična hiša v Biatorbágyju začela kot družinska tradicija in je zaradi navdušenja prebivalcev območja v več kot 10 letih obstoja zrasla v lokalno znamenitost. Danes je Božična hiša tako priljubljena, da mnogi že sprašujejo o težko pričakovanem otvoritvenem dnevu oktobra – letos si lahko čarobno hišo ogledate vsak dan od prve adventne nedelje do 6. januarja med 17. in 22. uro. Poleg svetlobnih nizov, opremljenih z več kot 100.000 žarnicami, lahko najdete tudi doma narejene svetleče zvezde, božična drevesca, severne jelene in Božička.

2051 Biatorbágy, Kossuth Lajos utca 25.

Praznični koncerti v kraljevskem sijaju

Na najlepših lokacijah v državi bo priložnost, da se uglasite v božič s posebnimi prazničnimi melodijami. 13. decembra bo grad Sándor-Metternich v Bajni obiskovalce navdušil z glasbenim popoldnevom z naslovom A mesék hangján, 19. decembra pa bo adventni čas okronal grajski koncert ob svečah. Tudi škofovska palača v Sümegu bo občinstvo očarala z dušo ogreto glasbo: 19. decembra bo v palači s prazničnim nastopom izvedel kvartet Hévíz. In v gradu Tisza v Gesztu bo 20. decembra prostor napolnil z glasbo nastop Eleka Jánosa Mészárosa.

Posebna doživetja tudi po božiču

Zgodovinsko igrališče v gradu Festetics v Keszthelyju, ki letos praznuje drugo obletnico, od 14. decembra do zadnjega dne v letu pričakuje malčke z ustvarjalnimi in pravljičnimi dejavnostmi. Navdušenje se ne umiri niti po božiču, saj 27. in 28. decembra na gradu Festetics tiste, ki iščejo pustolovščino, čaka zelo priljubljena interaktivna preiskava Grajski zločin. Grad skrivnosti v Tiszadobu tistim, ki tja prispejo 28. decembra, ponuja posebno zgodovinsko igro: po tematskem vodenem ogledu in vznemirljivi preiskavi se lahko zaslužni detektivi celo obogatijo z darili!

Božična hiša pravljic, Körmend

Do 4. januarja obiskovalce čaka Hiša pravljic v Körmendu, kjer instalacije, sestavljene iz več kot 400 tisoč LED žarnic, pričarajo duh božiča. Zgodba o začasni razstavi, ki poteka že 15 let, je že sama po sebi fascinantna: domačin je želel svojo ljubljeno presenetiti z osvetljenimi vrtnimi okraski, a domačinom je bila tako všeč, da so tudi oni vsako leto nestrpno pričakovali vse večje osvetlitve vrtov. Rezultat: tradicija, ki traja že desetletje in pol in je zdaj tako priljubljena, da ni čudno, da privablja turiste celo iz Avstrije. Posebnost je, da bosta po lanskem letu tudi letos grad Batthyány in Glavni trg obsijana s praznično svetlobo.

9900 Körmend, Dr. Batthyány utca