Večna klasika z vilinskim pridihom: Medenjaki z jeleni (recept)

Medenjaki so zagotovo na seznamu tort, ki jih mnogi morajo imeti v prazničnem času, in že zdaj lahko prinesejo božični duh. Mi smo jim dali nekaj posebnega: napolnili smo jih z marmelado iz kislega ribeza in jim dali vilinski videz, ki bo zagotovo všeč tako mladim kot starim.

Sestavine (za približno 35 kosov)

Za testo

350 g moke

1 čajna žlička sode bikarbone

½ žlice mešanice začimb za medenjake

100 g sladkorja v prahu

100 g masla/margarine

85 ml medu

1 jajce

1 ščepec soli

Za ribezov nadev

200 g ribeza

70 g sladkorja

150 ml vode

25 g praška za vanilijev puding

Za dekoracijo

50 g temne čokolade

Priprava

Najprej pripravimo testo za medenjake tako, da moko presejemo v veliko skledo, dodamo sodo bikarbono, mešanico začimb, sladkor v prahu in maslo ali margarino ter jo vanjo nadrobimo. Nato ga z ostalimi sestavinami zgnetemo v enotno testo, ga zavijemo v plastično folijo in postavimo v hladilnik.

Medtem ko se testo hladi, pripravimo ribezov nadev. Ribez skuhamo s sladkorjem in 75 ml vode, ga z ročnim mešalnikom zmešamo do gladkega in precedimo skozi cedilo, nato pa zgostimo s preostalim praškom za puding, zmešanim z vodo, in ohladimo do mlačnega. Če se nam zdi, da je pregosto, ga razredčimo z malo vode.

Pečico segrejemo na 175 stopinj. Testo razvaljamo na pomokani površini na debelino približno 3 mm in iz njega s modelčkom premera 5 ali 5,5 cm izrežemo kroge, nato pa z manjšim modelčkom izrežemo spodnjo polovico vsakega drugega kroga, to bo nos našega jelenčka. Tortice pečemo v ogreti pečici približno 10–12 minut, nato jih ohladimo in napolnimo z marmelado, tako da so luknjice na vrhu.

Stopimo čokolado, jo damo v vrečko za brizganje ali vrečko ter na vrh vsake tortice narišemo oči in rogove.

Končane medenjake je vredno pustiti počivati nekaj ur, saj se bodo tako zmehčale, zelo okusne pa so tudi sveže.

Zahvaljujemo se Melanii Gál za recept.