Ognjeni tacosi in ceviche to zimo prinašajo sonce v budimpeštansko mehiško oazo

Kdo je rekel, da lahko priljubljene mehiške jedi postrežejo le poleti? Sproščena fiesta se v priljubljeni latinskoameriški oazi prestolnice ne ustavi niti pozimi – v hladnih mesecih vas v prijetni notranjosti čakajo povsem novi okusi in nepozabni gastronomski dogodki.

V Terezi vedo, kako poživiti hladne dni: zimski meni je poln okusov, ki vas bodo z ulice Nagymező v trenutku popeljali v sončno Mehiko.

Pikantne novosti, zavite v koruzo

Tukaj je na primer Ceviche Tereza – osvežilna kavalkada modroplavutega tuna, paradižnika, čilija, pesta pepita, manga in mandljev resnično poživi potovanje okusov.

Med predjedmi najdemo tudi Tamale Yucateco, mehiški piščančji file, polnjen v koruzno testo, temeljito zmešan s salsa verde, fajitas kislo smetano in salsa negra. Seveda je Tereza pomislila tudi na avokadove maniake – njihova najljubša bo Avotostada, posebna tostada, prelita z avokadom, kozjim sirom, mezcalom iz rdeče pese in črnim sezamom. Med glavnimi jedmi najdemo tudi številne avtentične specialitete.

Jasno je, da vas topljeni sir najbolje pogreje pozimi – prav zato je bila na jedilnik dodana Birria, in skoraj ni bolj razvajajoče poslastice kot novost v obliki narezane jagnječje plečke, polnjene v koruzni tortilji, ocvrte s sirom. Morda le Enmoladas, enchilada s piščancem, postrežena z omako mole, ledenko, queso fresco, mesec dni starimi redkvicami, koriandrom in sezamovimi semeni!

Pri Terezi so te jedi narejene izključno iz najkakovostnejših sestavin, saj se tukaj vse vrti okoli prave, obrtniške gastronomije. Ni čudno, da je celo mesto že navdušeno nad njihovimi lokalno pridelanimi omakami, salsami in edinstvenimi domačimi nachos!

Super dogodki zagotavljajo tudi brezmejno sprostitev. Vsak torek od 17. ure dalje se začne nora Taco Fiesta, kjer lahko za samo 5990 HUF pojeste neomejeno količino tacosov. Pravo zatočišče za tacose z boemskim vzdušjem, utripajočimi ritmi in seveda najboljšimi pijačami!

In ob četrtkih je v središču pozornosti margarita: Klub ljubiteljev margarite še naprej brni z najbolj vznemirljivimi obrazi v mestu. Med elegantno sproščenimi družabnimi in mreženjskimi večeri lahko ustvarimo lastne margarite, enkrat mesečno pa vam tematski programi pomagajo, da se pripravite na vikend. Spontano, a elegantno!

Zahvaljujoč Terezinim novim izdelkom se sonce in poživljajoče vzdušje preselita v srce mestnega središča – kot da bi padli v Mehiko.

Tereza

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.