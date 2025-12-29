Družinsko vzdušje in neskončne sklede okusnega mesa čakajo ljubitelje ocvrtega mesa v Soroksárju.

Če bi radi ta božič praznovali v restavraciji, kjer se srečajo okusi nedeljskega kosila in družinskega vzdušja, je RHM Terasz popolna izbira!

Restavracija Soroksár s svojo prijetno, družinam prijazno notranjostjo naredi vsako priložnost posebno: pa naj gre za lahko kosilo, intimno večerjo ali večji družabni dogodek, se tukaj lahko vsakdo počuti kot doma.

Med prazniki je RHM Terasz še posebej čaroben: lučke in okraski vam pomagajo doživeti prijetnost božiča. Spektakularen foto kotiček iglu na dvorišču je videti kot okrašena snežna krogla iz restavracije. Od božičnega drevesca do plišastih severnih jelenov in puhastih odej, vsaka podrobnost prikliče zimsko pravljico.

S praznično dekoracijo lahko posnamete resnično prijetne fotografije – tudi zaviti v odejo, s skodelico vročega čaja v rokah, medtem ko občudujete zvezde.

Zmešnjava obilja

Na jedilniku lahko vsakdo najde svojega favorita: med jedmi so tudi sveže pečene jedi, jedi z žara, klasično ocvrto meso, polnjeno meso, testenine, solate, nebeške sladice in možnosti brez glutena.

Sklede obilja so ena najbolj priljubljenih jedi v restavraciji, ki so na voljo tudi v formatu za 2, 4 in 6 oseb, zato so lahko dobra izbira tudi za večerjo v paru ali druženje s prijatelji. Družinska skleda ponuja klasične jedi, ki skupaj dajejo okus doma in vzdušje skupnega obroka.

Notranjost terase RHM se lahko uporablja tudi za zasebne dogodke, do 20-50 oseb. Idealno za manjše poroke, krste, poslovne večerje ali rojstnodnevne dogodke.

Poleg tega, če nas vnaprej obvestite, da praznujete posebno priložnost, vam bomo pripravili osebno presenečenje – tako da praznovanje ne bo le popolno z okusno hrano in prijateljskim vzdušjem, ampak tudi z majhno gesto, ki bo dogodek naredila še bolj nepozaben.

Odlična izbira za praznike in delavnike

Ko se bližajo prazniki, si mnogi želijo vnaprej zagotoviti svoje najljubše jedi, da se lahko pripravijo na skupne trenutke. V RHM Terasz je to mogoče vse leto: svoje krožnike in najljubše jedi lahko priročno naročite vnaprej prek spleta ali po telefonu, tako da bodo pravočasno in skrbno pripravljene za vsako priložnost.

RHM Terasz si vse leto prizadeva, da bi bila vsaka priložnost posebna. Ne glede na to, ali gre za neformalno kosilo, družinsko srečanje ali praznično večerjo, so tukaj skupni trenutki in okusni okusi vedno v središču pozornosti.

Več informacij in rezervacij:

Fried Meat Mania

1238 Budimpešta, Grassalkovich út 33.

Spletna stran | Facebook

Telefonska številka: +36 70/782-0101