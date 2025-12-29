13 očarljivih medenjakovih vasi po vsej državi, ki bodo polepšale pričakovanje adventa

Ročno izdelane medenjakove vasi so ena najbolj priljubljenih tradicij prazničnega časa in odličen kraj za uživanje z vso družino. Zbrali smo seznam krajev, ki jih je vredno obiskati, če želite raziskati državo – priporočamo pa vam tudi nekaj slastnih sladkih vasi v bližini prestolnice!

Medenjakove vasi v okolici Budimpešte:

Medenjakovska vas, Mogyoród (do 14. decembra 2025)

Medenjakovska vas Mogyoród je bila zgrajena že petič s pomočjo lokalnih prebivalcev. Razstavo glazure si lahko ogledate od ponedeljka do sobote med 16. in 19. uro, ob nedeljah pa med 14. in 18. uro. Skupine si lahko ogledajo atrakcijo tudi izven odpiralnega časa, vendar se morate predhodno obrniti na organizatorje. Če bi radi dobro jedli, imate tudi to priložnost: dela lahko letos kupite, izkupiček pa bo namenjen lokalnim družinam v stiski. Cilj ob obletnici je bil ustvariti 50 del – preverite, ali nam je uspelo!

2146 Mogyoród, Rózsa utca 2-4.

Pravljično mesto medenjakov, Monor (do 18. decembra 2025)

Mesto medenjakov Monor, ki je enostavno dostopno z vlakom, si lahko ogledate v času odprtja Kulturnega in civilnega centra Vigadó do 18. decembra. Med razstavo lahko javnost glasuje za svoje najljubše delo, na koncu dogodka pa bo lastnik najboljšega užitnega dela prejel nagrado.

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.

Razstava mesta medenjakov, Ercsi (do 21. decembra 2025)

Tudi Ercsi, ki leži na meji s Peštansko županijo, obljublja čudovito razstavo medenjakov. Mesto medenjakov, ki si ga je mogoče ogledati v dvorani Kulturnega centra, in prijetna adventna tržnica na dvorišču skupaj ustvarjata neponovljivo praznično vzdušje.

2451 Ercsi, Szent István út 12.

Naša ljubka vasica Csömör (do 30. decembra 2025)

Tudi Csömör, ki meji na Budimpešto, vas pričakuje s svojimi čudovitimi hišicami iz medenjakov. Upoštevajte, da Betlehemsko dvorišče obiskovalce v decembru sprejema na različne dni – pred odhodom preverite Facebook stran Hiše naših tradicij Csömöri Tót, da ne zamudite! Razstavo si lahko ogledate med 16. in 20. uro na dan odprtja. Skupine si jo lahko ogledajo tudi ob drugih urah, vendar je potrebna predhodna prijava.

2141 Csömör, Gorkij fasor 11.

Mézeskalácsváros, Törökbálint (11. december 2025 – 6. januar 2026)

Letos je bilo prvič v skupni rabi zgrajeno medenjakovo mesto Törökbálint, ki spominja na značilne mestne stavbe in trge. Medenjakovo mesto si lahko ogledate od 11. decembra, če pa ste resnično radovedni, se lahko udeležite tudi slovesnega odprtja dan prej, 10. decembra. Za razstavljena dela lahko glasujete tudi na spletni strani dogodka in na kraju samem do 16. decembra – izdelovalci najbolje izdelanih hišic bodo prejeli tudi darilo.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 79.

Mézeskalácsváros, Zsámbék (do konca januarja 2026)

Razstava medenjakov Zsámbék poteka že petič. Letos si lahko v recepciji tržnice ogledate skoraj štirideset čudovitih, posebnih medenjakovih struktur. Po raziskovanju mesta piškotov se lahko spustite tudi na sosednje drsališče.

2072 Zsámbék, Akademia utca 3.

Medenjakove vasi po vsej državi:

Medenjakove vasi, Kápolnásnyék (od 2. decembra 2025)

Čeprav medenjakove vasi Kápolnásnyék obiskovalce sprejema že od 2. decembra, še vedno obstaja možnost, da v vas dodate svoje kreacije. Dokončana dela si lahko ogledate v oknu Kulturnega centra. Družinski izlet bo zaokrožen z obiskom Ribiškega gradu in bližnjega jezera Velence, ki je odlična destinacija tudi pozimi.

2476 Pázmánd, Fő utca 66.

Mesto medu, Rétság (od 7. decembra 2025)

Rétság, ki leži 55 kilometrov od Budimpešte, je najmanjše naselje v županiji Nógrád, a vam bo s svojim družinam prijaznim mestom medenjakov in prijetnimi ulicami zagotovo ukradel srce. Užitne stvaritve je bilo treba do 2. decembra oddati v Mestni kulturni center, razstava pa se je odprla 7. decembra, njena posebnost pa je vlak, ki se pelje skozi mesto medenjakov.

2651 Rétság, Rákóczi út 26.

Mézeskalácsváros, Siófok (do 15. decembra 2025)

Za ljubitelje Blatnega jezera je lahko dobra izbira medenjakovo mesto Siófok, kjer si lahko ogledate značilnosti prestolnice južne obale – vključno z vodnim stolpom, panoramskim kolesom, pristaniščem, pa tudi valovi Blatnega jezera – v užitni maketi. Razstava in sejem, ki si ju je mogoče ogledati v Kulturnem centru Kálmán Imre, sta prava skupnostna zadeva: podobno kot v prejšnjih letih se prihodek od hišic nameni v dobrodelne namene. Letos je bilo za medenjakovo mesto, ki je zdaj v devetem letu gradnje, namenjenih rekordno število donacij, skupno 63.

8600 Siófok, Fő tér 2.

Medenjakovo mesto, Székesfehérvár (do 23. decembra 2025)

Minijaturno različico Székesfehérvárja si lahko ogledate v avditoriju Skupnostnega in kulturnega centra med tednom med 9. in 20. uro ter ob sobotah med 12. in 20. uro. Poleg Medenjakovega mesta Fehérvárski advent ponuja tudi impresivne, praznične programe, ki jih je prav tako škoda zamuditi, če ste v bližini.

8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 3.

Medenjakova vas, Somoskőújfalu (do 8. januarja 2026)

Že sedmič lahko obiščete medenjakovo vas Somos, ki si jo lahko ogledate v oknu klubske sobe lokalnega skupnostnega centra. Vendar pa Somoskőújfalu, ki leži na severni meji države, ni edini kraj, ki ga je vredno obiskati: po občudovanju čudovite vasi piškotov vam bosta v zimskih mesecih bližnja razgledna točka Karancs in grad Somoskő ponudila tudi vznemirljivo rekreacijo.

3121 Somoskőújfalu, Somosi út 103.

Medeni Hárskút (do sredine januarja 2026)

V mestni knjižnici in gledališču skupnosti Hárskút si lahko v času odpiralnega časa ogledate medene stvaritve lokalnih družin. Otvoritev obljublja resnično razburljivo: program bo odprl praznični program gledališča Veszprém Petőfi. Vredno obiska bo tudi 13. decembra: organizatorji pripravljajo obrtniški sejem in darilne pakete za starejše, za mlajše pa program z naslovom Večer princes.

8442 Hárskút, Rákóczi utca 16.

Vas medenjakov, Geresdlak (odprto vse leto)

Vas medenjakov Geresdlak je že več kot deset let nepogrešljiv dogodek za ljubitelje božiča in medenjakov. Poleg miniaturne različice vasi v županiji Baranja si lahko letos ogledate tudi več znanih pravljičnih junakov – kot so Sneguljčica in sedem palčkov, Rdeča kapica in volk, Mama Holle in Niels Holgersson – v užitnih različicah. Letošnja vas medenjakov je bila narejena iz skoraj 100 kg moke, 40 kg sladkorja v prahu, 10 l medu, 500 jajc in 20 kg margarine, iz katere so spekli več kot 200 piškotov. Najbolj poseben kos letošnjega leta je delujoča QR koda iz medenjakov, ki jo lahko skenirate in si ogledate video o Geresdlaku in izdelavi vasi medenjakov. Razstavo si je mogoče ogledati le po predhodnem dogovoru, za vstop pa je treba plačati minimalno vstopnino.

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 21.