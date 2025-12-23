Velika opereta, ki je z izjemnim uspehom debitirala, poživi zimske večere v prestolnici

Letos novembra je bila v okviru 200. obletnice operete Jókai velika opereta Johanna Straussa ml. Ciganski baron predstavljena z velikim aplavzom in velikim uspehom v budimpeštanskem gledališču operete. (x)

Premiera Ciganskega barona je bila 24. oktobra 1885 zvečer v gledališču Theater an der Wien. Libreto je napisal Ignaz Schnitzer, ki je živel na Dunaju, a je bil madžarskega rodu, po kratki zgodbi Szaffi Móra Jókaija.

V času premiere je imel Kralj valčkov za seboj velik uspeh Netopirja, ki je bil uprizorjen skoraj deset let, in Jókai je do takrat postal živa legenda tudi na Madžarskem: zato je bilo srečanje obeh srečno.

Opereta seveda uživa neprekinjeno priljubljenost vse od takrat, vznemirljivo zgodbo, polno zakladov in dogodivščin, pa tkejo strastna romska glasba, ognjeviti csárdás in melodije valčka andalító.

Predstavo režira Kossuthova nagrajenka Yvette Bozsik, ki vsakič obljublja poseben spektakel, v glavnih vlogah pa nastopajo zvezde Operetnega gledališča, med njimi Zsuzsa Kalocsai, Mónika Vásári, Tünde Frankó, Diána Kiss, Enikő Lévai, Barbara Bordás, Soma Langer, Balázs Papp, Balázs Tassonyi, Péter Laki, Viktor Dénes in Péter Sándor.

Prvenec mladih talentov

Nova produkcija gledališča Nagymező utca zvesto odraža kakovost in občutek operetnega gledališča: Kiss-B. V programu Talent, ki ga je uvedel generalni direktor Atilla, je odrski prvenec mladih umetnikov zdaj ena od osrednjih vrednot ustanove, zato imajo priložnost mladi talenti z Univerze za gledališko in filmsko umetnost, Glasbene akademije Liszt Ferenc, Madžarske akademije za ples in studia Pest Broadway.

Še en lep primer tega si lahko občinstvo ogleda v Ciganskem baronu: tokrat se je igralski zasedbi pridružila nadarjena diplomantka Fakultete za glasbo Univerze v Debrecenu, Szilvia Szilágyi, v vlogi Ciganke Czipre.

Ciganski baron ponuja samozavestno sprostitev in brezmejno zabavo vsem, ki so bili kdaj zaljubljeni, ki iščejo in raziskujejo človeške vrednote in notranje zaklade sebe in drugih, pa tudi tistim, ki si želijo odklopiti se od vsakdanjega življenja in doživeti Szaffijevo čarobno zgodbo ob čudoviti Straussovi glasbi.

Ciganski baron bo v letu 2026 na voljo za ogled večkrat. Več informacij o tem, točne datume in nakup vstopnic najdete na spletni strani Operetnega gledališča s klikom tukaj.