Pravljični advent v Pólusu – Vstopite v Elfijino božično kraljestvo (x)

Ta december se bo nakupovalni center Pólus popolnoma preobrazil: v adventnem času bo tudi vsakdanje nakupovanje postalo prava pravljična izkušnja. Pri tem bo veliko pripomogel tudi nagajivi mali škrat Elfie, ki bo vse spomnil, da je božič ljubezen, skupni smeh in čas, preživet skupaj. Zato Pólus obiskovalce med 1. in 24. decembrom pričakuje z brezplačnimi programi, adventnimi aktivnostmi in dragocenimi nagradami.

Selfie točka – spoznajte Elfie!

Spektakularen element enega najbolj priljubljenih božičnih programov v Pólusu je Selfie točka, kjer lahko vsakdo sreča ljubko škratko Elfie. Usedite se poleg nje, fotografirajte se in delite fotografijo z oznakami kampanje – tako bo božična izkušnja živela naprej ne le v Pólusu, ampak tudi na družbenih omrežjih! Elfie se komaj čaka, da vam nariše nasmeh na obraz in vam podari nepozabne trenutke v adventnem času.

Ustvarjalni vikendi – ustvarjajmo skupaj!

Ustvarjalnost v Pólusu zaživi med adventnimi vikendi: obiskovalci se lahko udeležijo brezplačnih obrtniških delavnic, kjer lahko ustvarijo čudovite kreacije. Prvi vikend v decembru si lahko vsak izdela svojega božičnega škrata, drugi vikend v decembru bodo v središču pozornosti praznični okraski na vratih, tretji vikend v decembru pa bodo mladi in stari lahko okrasili medenjake.

Žrebanje nagrad – nakupujte in zmagajte!

V okviru adventne čarovnije bo potekalo tudi tritedensko žrebanje nagrad: po vsakem nakupu nad 5000 HUF bo mogoče naložiti kodo AP, s katero lahko obiskovalci sodelujejo v žrebanju. Glavna nagrada je resnično posebno darilo – darilna kartica Pólus v vrednosti 280.000 HUF – žrebanje bo potekalo 23. decembra.

Nagajivi advent in misija božičnega drevesca

Škrat bo med 1. in 19. decembrom prevzel tudi studio Sláger FM. Vsak dan bo odprl adventno okno, v katerem poslušalce čakata nova šala in vznemirljiva dnevna igra. Vredno je biti pozoren, kdaj se mali škrat šali, in prvi, ki se bo tisti dan oglasil, lahko osvoji dnevni nagradni paket Pólus.

In med 15. in 19. decembrom bosta Sláger FM in Pólus vsak dan družinam v stiski dostavljala okrašeno božično drevo. Prijavite se lahko med 1. in 14. decembrom prek radijske aplikacije ali spletne strani. Tako lahko praznična čarovnija doseže tudi domove tistih, ki živijo v težjih finančnih okoliščinah.

Dobrodelno zbiranje daril v škatli za čevlje

Letos se tudi škrat Elfie ukvarja z dobrodelnostjo in pomaga pri zbiranju daril v škatli za čevlje. Skrbno zavita darila lahko oddate od 10.00 do 17.00, 6. in 7. decembra ter od 13. do 19. decembra. Pomagajmo, da bo božič lep za čim več otrok!

V Pólusu je letošnji praznični čas v znamenju doživetij in čarovnije – kraj, kjer Elfie pozdravlja obiskovalce in je lahko vsak del božičnega čudeža.

Več podrobnosti na spletni strani Pólus in Facebook strani dogodka.