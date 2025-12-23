Izjemna razstava razkriva zakulisje najnovejšega filma Lászla Nemesa Jelesa

Posebna razstava ponuja vpogled v dogodke petdesetih let prejšnjega stoletja in v zakulisje najnovejšega dela Lászla Nemesa Jelesa – obiskovalce muzeja čaka celo preiskava.

V muzeju BTM Kiscelli se je odprla razstava v povezavi z našim filmom, nominiranim za oskarja, delom Lászla Nemesa Jelesa Sirota, in zahvaljujoč interaktivni izkušnji lahko dobimo še bolj celovito sliko velikega filma in naše zgodovine.

Sirota na platnu in na razstavi

Priprava filma, pisanje scenarija in oblikovanje filmskega sveta so rezultati preiskave, zato razstava vabi tudi obiskovalce k raziskovanju. Na razstavi Sirota – V grlu zgodovine fotografije in besedila obujajo okolje petdesetih let prejšnjega stoletja, lahko razkrijemo ustvarjalne namere, zgodba družine, ki jo srečamo v filmu, pa se nam lahko še bolj približa.

Na ulici Kiscelli lahko vstopimo tudi v eno od ikoničnih lokacij muzeja Orphan in se naučimo, kako nastajajo filmske podobe.

Razstavo si lahko v muzeju BTM Kiscelli ogledate v okviru programske serije Budapest 75 do 12. aprila 2026 – 27. decembra vas bo Szabolcs Barakonyi, eden od fotografov na stojnici muzeja Orphan, popeljal na kuratorski ogled in vas seznanil s skrivnostmi dokumentarne fotografije.

Več informacij in nakup vstopnic najdete na spletni strani muzeja Kiscelli s klikom tukaj.