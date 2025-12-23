Brezplačno slikanje s svetlobo in predstava z droni bosta kmalu osvetlila srce okrožja Buda Grad

Od tretje adventne nedelje vas bo cel teden navduševala brezplačna atrakcija v središču okrožja Buda Grad.

Ko se bliža božič, se bo pročelje palače Buda Grad, kjer domuje Madžarska narodna galerija, spremenilo v pravo slikanico, saj bo vsak večer med 14. in 21. decembrom od 18. do 22. ure noč osvetljevala slikanje s svetlobo in predstava z droni Buda.

Med adventno svetlobno predstavo se bodo spomnili najlepših prizorov prazničnega obdobja: poleg svetega Nikolaja bosta vidni Marijina in Jožefova pot v Betlehem, na pročelju Madžarske narodne galerije pa bodo oživele figure večernice, treh kraljev in celo dveh pastirjev.

Ta posebna atrakcija ponuja odlično priložnost, da se nekoliko upočasnite in resnično doživite intimno vzdušje čakanja na čudež. Edinstvena vizualna izkušnja je še en razlog, da Budimpešto uvrstite na adventni seznam želja vsakega posameznika.

Praznično svetlobno predstavo si lahko v celoti ogledate s terase Savoy na budimski strani, ogledate pa si jo lahko tudi z nabrežja Belgrád na peštanski strani. Predstavo z droni, ki dopolnjuje svetlobno predstavo, si lahko ogleda vsak, ki pogleda v nebo okoli Verižnega mostu.