Brezplačna razstava na prostem vas popelje nazaj v svet retro božiča v Budimpešti

Če je december, potem luči, vonji in nostalgija – in letos se vse to združi na posebni razstavi na prostem, ki vse brezplačno čaka na bazarju v grajskem vrtu.

Skupna razstava na prostem Urada guvernerja gradu in MNMKK – Madžarskega muzeja trgovine in gostinstva je posebna nostalgična bomba: 16 osvetljenih instalacij vas popelje skozi tisti poseben svet, kjer je bil Božiček vedno na poti, festival borovcev je še vedno veljal za nadomestek za božič, prasketajoči vinil je določal ritem na hišnih zabavah, med karnevalom pa se je vsak otrok vsaj enkrat oblekel kot Indijanec, kraljica ali astronavt.

Razstava poudarja tudi edinstven način, kako je Kádárjev režim poskušal verske praznike oblikovati v vesele, posvetne, množične dogodke. Poskus ni bil povsem uspešen, a sistem je poskušal pokazati »obilje«: izložbe in oglasi so se lesketali, medtem ko so se v resnici pogosto oblikovale dolge vrste samo za košček salonskega sladkorja.

Arhiv Madžarskega muzeja trgovine in gostinstva je prava zakladnica: plakati, razglednice, etikete izdelkov, koledarji s kartami in fotografije ikoničnih iger iz tistega obdobja pripovedujejo zgodbo o tem, kako je kult potrošnje ustvaril svoj praznični svet v dobi, ko je vsak luksuz veljal za majhen čudež.

Razstavo si lahko ogledate do 1. marca 2026 na klančini, ki vodi do Gloriette na bazarju Várkert. Več informacij najdete s klikom tukaj.